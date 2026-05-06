Un salaire d'entrée de 2000 euros dès le CAP : une grande entreprise recrute 7000 CDI dans ces 4 villes françaises

Ces créations d'emploi débuteront dans les prochains mois dans quatre villes différentes.

Le marché de l'emploi est toujours à la traine en France. Alors que plus de 6 millions de Français sont toujours en recherche d'une activité professionnelle, les perspectives de recrutement restent assez rares dans certains secteurs. La généralisation de l'intelligence artificielle, les conflits mondiaux et l'inflation n'aident pas à éclaircir une situation globale assez difficile.

C'est pourquoi l'annonce d'une vague massive de recrutements en France est une bonne nouvelle. Nombreux sont les chercheurs d'emploi et/ou personnes en situation de précarité qui cherchent un travail. Et une des plus grandes entreprises au monde vient justement d'annoncer la création de plus de 7000 postes sur le territoire.

Avec un grand plan d'investissements estimé à plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, Amazon semble vouloir grandement accélérer ses opérations dans l'Hexagone. La firme vient d'annoncer la construction de plusieurs nouveaux sites logistiques ainsi que le développement de son réseau déjà existant en France. Afin de pouvoir suivre la cadence, Amazon va donc créer plus de 7000 emplois en CDI d'ici les prochains mois.

Amazon détaille déjà que ces 7000 CDI seront répartis sur quatre localisation différentes à commencer par Illiers-Combray (1 000 CDI), Beauvais (1 000 CDI) et Colombier-Saugnieu (3 000 CDI). La firme terminera son grand tour de recrutements en fin 2027 avec la construction d'un centre de distribution à Ensisheim (2 000 CDI).

Si les recrutements à venir restent encore flous, Amazon, que nous avons contacté, nous précise que plus de 60 métiers différents sont concernés dans ces centres de distribution. Cela inclut notamment des managers d'opérations logistiques, des techniciens de maintenance ou encore des fonctions supports (ressources humains, santé, sécurité au travail...). Amazon propose également des formations en partenariat avec l'AFPA et allant du CAP/BEP jusqu'au Bac+2, ce qui devrait correspondre aux besoins des nouveaux recrutements.

Amazon ajoute qu'un salaire d'entrée dans l'entreprise tourne généralement au dessus des 2000 euros bruts par mois. Après 24 mois en poste, un agent d'exploitation Amazon perçoit en moyenne 2 350 euros bruts selon la firme. Ce montant comprend une prime de 13e mois et une prime de partage de la valeur (anciennement "prime du pouvoir d'achat) et représente un salaire total supérieur de 31% par rapport au SMIC.

L'annonce du géant de la vente en ligne ne manque pas en tout cas de ravir Nicolas Forissier, ministre délégué du Commerce extérieur et de l'attractivité en France, qui a réagi : "Derrière ces 15 milliards d'euros, il y a des milliers d'emplois, des territoires qui avancent et des opportunités concrètes pour nos entreprises", selon lui.