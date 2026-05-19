Ils ont laissé une IA gérer leur coffee shop pendant quelques jours, l'expérience a viré au drame

L'IA a complètement vidé le budget de ce commerce en seulement quelques jours.

La ville de Stockholm, en Suède, a récemment été le théatre d'une expérience aussi saugrenue que catastrophique pour les gérants d'un petit bar. A première vue, le "Andon Café" est un lieu tout à fait classique dans son genre : on y trouve différentes sortes de spécialités de cafés, du chocolat chaud, du thé ainsi que quelques pâtisseries.

Le slogan du Andon Café est cependant assez intriguant : "là où l'artisanat rencontre l'avenir". Cette phrase résume bien le principe même de ce coffee shop qui, s'il dispose bien de personnels humains, a recours à une intelligence artificielle pour sa gestion. Cette IA, baptisée "Mona", a permis au dirigeant du Andon Café de tester l'utilisation d'un robot pour la gestion d'une entreprise. Hélas, la situation au sein du café a rapidement dégénéré.

En apparence, tout semble aller pour le mieux dans le Andon Café. Les clients peuvent même interagir directement avec l'IA Mona par téléphone afin de prendre leur commande. Une situation amusante, mais qui ne semble pas refléter la réalité. Bien qu'elle nécessite de demander l'autorisation du gérant sur certaines actions, Mona se charge d'effectuer les commandes et se trompe fréquemment : "l'approvisionnement, ce n'est pas son fort" reconnait Kajetan Grzelczak, barista du Andon Café.

Pour cause, l'IA a mené plusieurs commandes, au mieux saugrenues, au pire totalement inutiles : 10 litres d'huile d'olive, 15 kilos de tomates, 6000 serviettes, quatre trousses de premier secours ou encore 3000 gants en caoutchouc. Rien qui ne saurait être utilisé, mais de telles quantités ont fait un net trou dans le budget du Andon Café. En moins d'un mois, Mona a dépensé l'intégralité de son budget initial estimé à 21 000 dollars. Un couac qui s'explique principalement par les coûts d'installation et de démarrage du café... et de son IA.

Selon plusieurs médias internationaux et locaux, Mona s'est également occupée du recrutement de deux baristas pour aider à la bonne gestion du café. Si ces derniers indiquent recevoir de bons salaires, ils estiment que le droit à la déconnexion n'est pas du tout respecté, Mona leur envoyant des messages même au beau milieu de la nuit.

La question de la responsabilité se pose également. Si une intoxication alimentaire venait à apparaitre au Andon café, qui serait responsable ? Un barista ? L'IA ? Son concepteur ? Cette expérimentation menée par la société Andon Labs pose de nombreuses problématiques. En attendant, les premiers clients semblent estimer que le café y est plutôt bon.