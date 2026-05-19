iOS 27 : voici les cinq grandes nouveautés à venir dans votre iPhone

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iOS 27 va intégrer un Siri enfin intelligent

Siri est à la traine depuis quelques années face à des ChatGPT ou Claude. Apple devrait booster son assistant personnel avec plusieurs améliorations à venir avec iOS 27.
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Julian Madiot