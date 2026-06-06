Pourquoi la France sera privée des meilleures images de la Coupe du monde de football

Vous ne pourrez pas voir en France le meilleur de la Coupe du monde de foot, qui débute ce 11 juin.

De nombreux fans à travers le monde se préparent à vivre le Mondial 2026 de foot avec passion. Les maillots de supporters sont achetés et les invitations de sorties au bar sont lancées (avec la modération qui convient). Parmi ceux qui resteront à la maison, certains grands passionnés n'hésitent pas à changer complètement leur installation de télévision, barre de son et autres dispositifs qui leur permettront de profiter de la compétition dans les meilleures conditions.

Mais si vous avez suivi quelque peu l'organisation du Mondial 2026, vous savez peut-être que les matchs ne seront pas tous diffusés de la même façon. Entre M6, beIN Sports et leurs alternatives en ligne, les options sont multiples mais ne se valent pas forcément. Et il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas profiter de la compétition avec le même rendu.

En France, deux diffuseurs ont officialisé des diffusions des matchs de la Coupe du monde 2026. M6 s'occupe notamment des matchs de l'équipe de France, du match d'ouverture, des demi-finales et de la finale de la compétition, le tout en accès gratuit et Full HD (via la TNT). Certaines rencontres seront également disponibles du côté de W9 et toujours en Full HD.

Du côté de beIN Sports, vous pourrez retrouver l'intégralité du Mondial 2026 et ses 104 matchs, dont une cinquantaine en exclusivité sur la chaine. Du côté de la résolution, vous pourrez profiter des rencontres sportives avec de la HD, de la Full HD et même de la 4K si votre opérateur TV est compatible.

Si vous vous y connaissez un peu en résolution et qualité d'image, vous avez peut-être remarqué le grand absent de toutes ces diffusions : l'HDR. Qu'il s'agisse de M6, beIN Sports ou Canal+ (qui peut intégrer l'offre beIN à son catalogue), aucun diffuseur ne semble avoir encore prévu une diffusion en HDR pour les matchs diffusés en France.

Concrètement, la résolution 4K (uniquement disponible via beIN Sports) vous permettra d'obtenir une belle qualité d'image, bien plus élevée que la Full HD que l'on retrouvera sur M6. Les visages des joueurs, le gazon du terrain, les maillots... Autant d'éléments qui bénéficieront de détails bien plus fidèles à l'image. L'HDR, quant à lui, aurait permis d'avoir un impact bien plus direct sur le contraste, la luminosité et les couleurs affichées à l'écran.

L'absence de HDR pour le Mondial 2026 est donc d'autant plus dommage que l'option a été proposée par la FIFA aux diffuseurs qui ont acheté les droits de la compétition. Visiblement le surcoût pour adapter le flux n'a pas été du goût de BeIN et encore moins de M6, qui ont décidé pour l'instant de passer leur tour. On attendra sans doute 2030 (et la Coupe du monde en Espagne, au Maroc et au Portugal) pour en profiter.