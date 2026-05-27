Tué par Apple, recherché et revendu en 10 minutes : l'iPod prend sa revanche

Bien qu'il ne soit plus produit par Apple depuis plusieurs années, l'iPod connait une deuxième vie sur les sites de ventes entre particulier.

"Un appareil numérique révolutionnaire." Voici comment Steve Jobs présente en 2001 un tout nouveau produit à venir pour Apple. Sur scène, le PDG de la firme précise que l'iPod est pensé pour devenir la référence en matière d'écoute musicale, à une époque où peu de marques parviennent à s'imposer sur ce secteur. Malgré la généralisation massive du format MP3 par l'entreprise Napster, les utilisateurs ne disposaient il y a 25 ans que de peu d'appareils vraiment pensés autour de la diffusion de musique.

Fort d'une vraie renaissance avec la sortie des premiers ordinateurs Mac, Steve Jobs décide d'en faire son hub principal pour la vie numérique des utilisateurs : photos, vidéos, musique... Celle-ci est alors introduite avec l'arrivée du logiciel iTunes en janvier 2001, avant qu'Apple ne complète rapidement avec un appareil dédié : l'iPod.

Mais 25 ans plus tard, les technologies ont évolué, Apple a lancé d'autres produits (à commencer par quelques smartphones) et l'iPod est désormais considéré comme mort aux yeux de la firme de Cupertino. Obsolète. Il n'a plus vraiment de raison d'exister au vu de la quantité astronomique de musique et de vidéos qu'un iPhone est aujourd'hui capable d'embarquer.

Pourtant, si vous saisissez "iPod" dans la barre de recherche d'un site de vente en ligne comme eBay, Back Market ou LeBonCoin, il y a de fortes chances que vous tombiez sur de multiples annonces aux prix variés, malgré l'ancienneté des appareils.

Les offres de revente d'iPod se multiplient ces dernières années. © LeBonCoin

"L'iPod vit un deuxième âge d'or en 2026"

Alors que tout semblait indiquer une mort définitive de l'iPod - et même du marché des lecteurs MP3 - depuis quelques années, les ventes de l'appareil déjà ancestral Apple semblent exploser. Le site de revente en ligne eBay s'est notamment confié au New York Post sur le sujet : "nous avons observé un retour d'intérêt pour les appareils anciens et plus simples que ceux d'aujourd'hui". Même son de cloche sur le site d'enchères Catakiwi, où plusieurs modèles d'iPod sont référencés chaque jour.

Sur internet, il est possible de trouver de multiples revendeurs d'anciens iPod, dans leur état original ou dotés de plusieurs améliorations. L'entreprise Elite Obsolete Electronics, basée aux Etats-Unis, est notamment spécialisée dans la réparation et vente d'iPod. "Nous traitons environ 70 commandes par jour (...) Nos ventes augmentent chaque année", a récemment indiqué un de ses dirigeants.

Sur son site, l'entreprise Elite Obsolete Electronics propose toutes sortes d'iPod remis à neuf. © Elite Obsolete Electronics

Ce retour en grâce de l'iPod semble s'expliquer par bien des facteurs. Les différents témoignages d'acheteurs en 2026 s'accordent sur le désir de se réapproprier sa musique. A l'image du retour en force des vinyles (dont les ventes ont encore grimpé de 9,3% en 2025), les utilisateurs semblent vouloir redonner un sens à leurs morceaux et albums préférés.

"L'iPod vit un deuxième âge d'or aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant pour en vivre", nous déclare Camille, vendeur sur LeBonCoin spécialisé dans les iPod remis à neuf ou améliorés. Ce maître de conférence à l'université n'a pas spécialement de formation de bricolage en appareils tech, mais se prend au jeu lorsqu'il décide de confier un iPod à sa fille, alors âgée de 7-8 ans. "J'ai découvert qu'il existait tout un marché pour ce genre d'objets. J'en ai donc acheté un pour ma fille, puis un pour moi, puis un pour offrir et on a fini par en acheter beaucoup (rires)".

"Quand je met un iPod en vente, ça part dans les 10-15 minutes"

Après avoir reconditionné plus de 200 iPod en l'espace de 5 ans, Camille admet être toujours assez surpris par leur popularité. "Quand je met un iPod en vente, ça part dans les 10-15 minutes. Rien qu'en Île-de-France, on est doit être une petite cinquantaine à faire cette activité", estime le revendeur.

Quant au profil des acheteurs, ce dernier est assez varié. "J'ai eu de tout : du coursier qui veut brancher un iPod dans sa voiture, des chercheurs qui veulent justement retrouver le contrôler de leur musique ou juste des bricoleurs qui veulent s'intéresser à l'objet", analyse Camille pour Linternaute.com. L'iPod semble donc réunir bon nombre de curieux, y compris parmi les plus jeunes qui n'ont pas connu sa sortie à l'époque.

Avec plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde, l'iPod a été un succès critique et commercial. © Paul Sakuma/AP/SIPA (publiée le 26/05/2026)

"Mettre fin à Spotify et aux algorithmes"

Arrivé à ces lignes de l'article, vous vous demandez peut-être encore pourquoi autant de personnes préfèrent se tourner vers un vieil iPod plutôt que les tout derniers smartphones haut de gamme. Coupons tout de suite court aux rumeurs : l'iPod de l'époque ne produit pas un meilleur son que les derniers smartphones ou baladeurs dotés des dernières technologies Bluetooth. Dans la majorité des cas, les chiffres et expériences s'accordent pour reconnaitre une meilleure qualité au format numérique que l'on retrouve aujourd'hui sur des plateformes comme Spotify, Apple Music ou YouTube Premium.

Ce sont pourtant bien ces mêmes plateformes qui sont à l'origine de nombreux achats d'iPod. Il suffit de se promener sur Instagram ou TikTok pour voir s'afficher des centaines de vidéos de témoignages. "Je n'en pouvais plus d'être constamment enfermé dans les algorithmes", explique un internaute. L'iPod est alors vu comme un moyen de revoir notre façon d'écouter et non de consommer de la musique.

Selon Anshel Sag, analyste pour l'institut Moor Insights & Strategy, le boom de l'iPod est également lié aux tarifs pratiqués par les plateformes de streaming ces dernières années. Si un iPod remis à neuf peut aujourd'hui coûter une centaine d'euros, cet achat est rapidement rentabilisé face aux coûts mensuels de Deezer ou Spotify, dont les augmentations de prix sont récurrents ces dernières années.

Le prix de Spotify ne cesse de grimper ces dernières années. © Linternaute

Il est cependant important de noter que les musiques transférées sur un iPod doivent, au préalable, être acquises par des moyens légaux (vente en ligne, extraites depuis un CD...) ce qui pèse également sur le coût final de l'iPod. Ne soyons cependant pas dupes : beaucoup de possesseurs de l'objet passent certainement par le piratage de musiques, rendant ces dernières gratuites à écouter et diffuser.

L'iPod est mort, vive l'iPhone

Bien que l'iPod semble connaitre un regain de popularité ces dernières années, Apple a bel et bien tué cette gamme de produits en 2022, en stoppant sa production après l'iPod Touch. Ce dernier singeait déjà ce qui allait enfoncer le dernier clou sur le cercueil du petit baladeur MP3 : l'iPhone. Il reste cependant intéressant de noter que le logiciel iTunes sur Windows et le support de l'iPod via un ordinateur Mac restent toujours fonctionnels aujourd'hui. Un petit "cadeau" fait par Apple qui permet de continuer à profiter de l'iPod et d'y transférer des musiques.

"Même si Apple sortait un nouvel iPod aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en découlerait des marges folles. La musique ne circule plus comme à l'époque avec des albums et CD. Les nouvelles générations suivent des compilations ou des morceaux remixés sur TikTok. Je doute qu'il y ait une grande clientèle pour un nouvel iPod", conclut Camille sur ce phénomène qui pourrait bien en rester à une mode éphémère.