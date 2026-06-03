Un salaire de 2000 euros d'entrée sans aucun diplôme requis : cette entreprise recrute des milliers de CDI de plus en France

La volonté de cette grande entreprise de s'implanter davantage en France était connue. Elle annonce encore de nouveaux postes, notament dans l'Ouest.

Les chiffres du chômage en France continuent de grimper. Avec une hausse de 0,2 point en début d'année, le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé les 8% de la population active au premier trimestre 2026 selon les chiffres de l'Insee, une première depuis 2021. Qu'il s'agisse d'une reconversion professionnelle, d'un premier emploi ou d'une reprise de l'activité, de nombreux Français scrutent chaque jour les offres de recrutement sur le net.

Dans ce contexte assez morose, il est donc particulièrement bienvenu qu'une grande entreprise cherche à recruter en masse dans l'Hexagone. La dernière campagne de recrutement de la firme avait notamment permis la création de 4000 emplois en seulement un an et avait été saluée par le Président de la République. Préparez vos CV et lettres de motivation !

Il y a un mois de cela environ, nous vous partagions déjà les projets de recrutements d'envergure à venir chez Amazon. Désireuse d'investir davantage sur le territoire, la firme avait annoncé la création de plusieurs nouveaux centres d'opération.

Afin de pouvoir gérer ces nouvelles activités à venir, l'entreprise américaine avait décidé de lancer une grande vague de recrutements de 7000 CDI. Répartis au sein de 4 villes françaises, ces nouveaux emplois ne semble décidément pas suffisants pour Amazon qui vient de confirmer le recrutement prochain de 1000 nouveaux contrats à venir.

Après l'ouverture prochaine de nouveaux centres de distribution à Illiers-Combray (1000 CDI), Beauvais (1000 CDI), Colombier-Saugnieu (3000 CDI) et Ensisheim (2000 CDI), c'est vers l'ouest de la France qu'Amazon se dirige. La firme vient d'annoncer l'ouverture d'un nouveau centre en Pays de la Loire avec 1000 nouveaux CDI à venir dans la région. Ce qui porte le nombre de recrutements à 8000 au total.

Pour postuler, rendez-vous sur le site dédié aux recrutements chez Amazon et vérifiez fréquemment la mise en ligne de nouveaux contrats. Les créations d'emplois à venir sont nombreuses et variées. Amazon indique en outre qu'il sera possible de postuler sans aucun diplôme requis, la formation étant assurée par l'entreprise lors de l'arrivée du salarié.

Pour rappel, les agents logistiques chez Amazon perçoivent plus de 2000 euros bruts par mois dès l'embauche et ce montant grimpe à 2500 euros bruts en moyenne après deux ans d'activité.