John Ternus : pourquoi Tim Cook est-il absent de la Keynote Apple et qui est son remplaçant ?

Tim Cook, le célèbre PDG d'Apple depuis 15 ans, a passé la main. John Ternus est le nouveau visage d'Apple dans le monde. Agé de 51 ans, il devra apporter un coup de jeune au géant américain.

John Ternus est officiellement le nouveau visage d'Apple. Après avoir passé 15 ans à la tête de la firme de Cupertino, Tim Cook a officiellement tiré sa révérence. Le 31 août dernier a marqué sa dernière journée en tant que CEO d'Apple et le début d'une nouvelle ère avec son successeur. Ce dernier bénéficie d'une rentrée phénoménale avec la tenue, ce mercredi 9 septembre, d'un des événements majeurs de la marque.

Beaucoup de fans d'Apple seront surpris à l'apparition de John Ternus lors de la Keynote Apple, d'autant plus qu'il vient annoncer de nombreuses nouveautés mais pas d'iPhone 18 comme le veut la tradition. En interne, Tim Cook aurait choisi de rester dans le public de Cupertino afin d'assister à la conférence, mais du côté des invités. Un choix qui montre bien l'envie d'Apple d'imposer John Ternus comme nouveau visage de l'entreprise.

Tim Cook remplacé par John Ternus : un adieu définitif ?

Le 31 août, Tim Cook a partagé une note d'au revoir, teintée cependant de bons espoirs concernant le choix de son successeur, John Ternus, qualifié de "brillant", "merveilleux" et "capable". Pourtant, son retrait n'est pas définitif, ni total. Malgré une certaine nostalgie à l'égard de sa carrière en tant que compagnon de route de Steve Jobs puis en tant que CEO, il se dit toujours enthousiaste à l'idée d'occuper son nouveau rôle à Apple Park, le siège de la marque située en Californie.

NEW: Tim Cook sends a final memo to Apple employees on his last day as CEO. I will miss this work in ways I can only begin to imagine, even as I remain completely at peace with my decision, he says, adding he has enormous comfort with Ternus in charge. https://t.co/i0FF0JZjZA pic.twitter.com/cIVT3viXYH — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2026

Tim Cook endosse désormais le rôle stratégique de "président du conseil d'administration d'Apple". Cette fonction, apparentée à un poste honorifique, consiste à entretenir des relations avec les plus grands décideurs du monde, notamment aux Etats-Unis et en Chine, comme le souligne Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et fin connaisseur d'Apple et de ses secrets.

Pour John Ternus, l'héritage de Tim Cook sera lourd à porter

La conférence WWDC de juin 2026 aura donc été la dernière de Tim Cook, et son "Good Morning" aura laissé place au "Hello" plus sobre de John Ternus. John Ternus hérite donc de la lourde tâche d'animer la traditionnelle Keynote Apple de rentrée, principale fenêtre d'exposition pour Apple, en plus de guider l'entreprise dans les prochaines années.

Cette transition relève de choix personnels, et non d'un problème de santé ou de difficultés au sein de la direction d'Apple, même s Tim Cook, âgé de 65 ans, a sûrement voulu préparer sa retraite. Il laisse l'entreprise dans une position solide, lui qui fut pendant de longues années le garant de la notoriété mondiale et du succès commercial de l'iPhone, mais aussi de la santé financière insolente de l'entreprise. La valeur du groupe est en effet estimée à 3 500 milliards de dollars, "soit presque l'équivalent de la dette française" souligne France Info.

Pourtant, Tim Cook laisse aussi derrière lui de nombreux défis, comme celui de rattraper le retard du marché mobile américain et d'Apple en particulier sur le développement de l'intelligence artificielle. Ternus prend en effet les rênes d'Apple à un moment charnière : l'entreprise accuse un retard sur l'IA générative et devra prochainement déployer une version améliorée de Siri, basée sur la technologie Gemini de Google.

Autre défi de taille : réussir à se départir de l'hégémonie de l'iPhone dans la gamme de produits, qui représente à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. John Ternus poursuivra-t-il le virage amorcé vers les services, comme le streaming musical ou la production de films, ou recentrera-t-il l'entreprise sur ses fondamentaux matériels ? Une question d'autant plus cruciale que la dépendance aux puces électroniques pour la fabrication de leurs appareils rend Apple vulnérable aux tensions géopolitiques.

Que sait-on exactement sur John Ternus ?

Si le visage de John Ternus est assez nouveau pour le grand public, les fans d'Apple le connaissent déjà plutôt bien. Cet ingénieur, âgé de 51 ans, entré dans l'entreprise en 2001, et nommé vice-président du hardware vingt ans plus tard, s'est notamment illustré en supervisant le développement de multiples produits de la firme. Qu'il s'agisse des AirPods, des Mac ou de l'iPad, John Ternus a grandement collaboré à développer ces gammes de produits devenues cultes aujourd'hui.



John Ternus est décrit comme un dirigeant calme, "charismatique et très apprécié" en interne, peu exposé médiatiquement comparé à d'autres membres de la direction. Il s'est bâti une image proche de celle de Tim Cook, lui-même plus posé que Steve Jobs, connu pour son imprévisibilité. Sur son compte X, le nouveau PDG a salué sa prise de poste d'un sobre "hello". Sa nomination était largement anticipée par les médias spécialisés, et n'a surpris personne au sein de l'entreprise.

Dans un message adressé à ses collaborateurs lors de son dernier jour en poste, Tim Cook a tenu à saluer son successeur : "Je suis extrêmement rassuré de confier les rênes à une personne aussi brillante, formidable et compétente que John." Et d'ajouter : "Peu de gens comprennent ce qu'il faut pour créer des produits qui changent le monde comme le fait John, et je suis ravi de son leadership."

Lors de son discours d'investiture, John Ternus a quant à lui résumé son approche du management : "Partez toujours du principe que vous êtes aussi intelligent que n'importe qui d'autre dans la pièce, mais ne présumez jamais en savoir autant qu'eux." Ce parti pris, davantage tourné vers la consultation que vers le coup d'éclat, caractérise le style de celui qui a gravi tous les échelons d'Apple en 25 ans.

John Ternus : de la piscine aux amplis, un parcours atypique

Titulaire d'une licence en sciences de l'ingénierie obtenue en 1997 à l'université de Pennsylvanie, John Ternus s'y est également illustré comme nageur compétitif. Des archives du Daily Pennsylvania révèlent qu'en première année, en 1994, il avait remporté les épreuves du 50 mètres nage libre et du 200 mètres quatre nages lors d'une compétition. Avant de rejoindre Apple, il a brièvement travaillé comme ingénieur mécanique chez Virtual Research Systems, où il concevait des casques de réalité virtuelle.

John Ternus a intégré Apple en 2001, au moment de la création d'iTunes et de la sortie du premier iPod, et n'a pratiquement pas quitté l'entreprise depuis. Il reconnaît lui-même avoir "passé la quasi-totalité de sa carrière" au sein d'Apple, avec "Tim Cook comme mentor." Il a également travaillé sous la direction de Steve Jobs, avant de gravir tous les échelons jusqu'au poste de vice-président senior de l'ingénierie matérielle en 2021.

Ternus avait auparavant supervisé le développement des AirPods, des Mac et des iPad en tant que vice-président de l'ingénierie matérielle à partir de 2013. En 2020, la gestion de l'iPhone lui avait également été confiée, avant qu'il ne prenne en charge l'ensemble des activités matérielles, y compris l'Apple Watch et l'Apple Vision Pro. Apple souligne dans sa biographie officielle qu'"à travers tout son parcours chez Apple, John a supervisé le développement matériel de nombreux produits novateurs dans toutes les catégories."

John Ternus est un ingénieur, pas un businessman

Le parcours de John Ternus n'a cependant pas été qu'un long fleuve tranquille. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Ternus n'aurait jamais été pleinement convaincu par le casque Apple Vision Pro dévoilé en 2023 et dont les ventes auraient été particulièrement décevantes. Loin d'être enthousiaste sur l'avenir des casques à réalité mixte, John Ternus miserait plutôt sur des lunettes connectées avec un premier exemplaire d'Apple pressenti pour 2027-2028.

Ce qui distingue fondamentalement John Ternus de son prédécesseur Tim Cook, c'est sa formation : il est ingénieur, non homme d'affaires. Cette nomination apparaît cohérente avec l'ADN d'Apple, dont trois quarts du chiffre d'affaires reposent sur la vente d'appareils, et dont le succès a toujours reposé sur l'idée d'un matériel conçu pour aller de pair avec le logiciel. Sous sa direction, des spécialistes anticipent de réelles innovations sur les produits, les puces et l'intelligence artificielle.

Dans un communiqué publié lors de sa nomination, John Ternus a affiché ses ambitions : "Je m'engage à guider l'entreprise en m'appuyant sur les valeurs et la vision qui ont façonné ce lieu si particulier depuis un demi-siècle." Cette formule, qui coïncide avec les 50 ans d'Apple, dessine la continuité plutôt que la rupture. Reste à voir comment ce produit pur jus de la culture Apple saura imposer sa propre marque à la tête du géant de Cupertino.