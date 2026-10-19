Vinted, Leboncoin, Ebay… Comment savoir et que risquez vous si vous achetez des produits volés lors des pillages du 17 octobre ?

A la suite des pillages survenus en amont de la manifestation du 17 octobre à Paris, de nombreux articles et produits se retrouvent revendus sur des plateformes comme Leboncoin, Vinted ou Ebay. Comment savoir si un article a été volé et que risquez vous en cas d'achat ?

Vinted, Leboncoin, Ebay, Facebook Marketplace... Depuis ce samedi 17 octobre, les annonces de produits volés dans les magasins pullulent sur ces plateformes de reventes entre particuliers. En marge de la mobilisation nationale contre la vie chère, des scènes de pillage ont touché plusieurs dizaines de villes françaises comme Paris, Marseille ou Lyon. Plusieurs grandes boutiques comme Burberry ou Christian Dior ont été pillées durant la soirée et le pays recense déjà plus de 1200 interpellations. A Marseille, la Fnac a été pillée par de nombreux individus plus ou moins cagoulés, tandis qu'à Paris, des boutiques de téléphonie, de cosmétiques et de luxe ont été pris pour cible.

Dès la lendemain du 17 octobre, une partie du butin dérobée s'est retrouvé sur des plateformes comme Vinted, Leboncoin ou Ebay. Ces produits, parfois signalés dans leur description comme "volés pendant le 17 octobre", peuvent dès lors être achetés par des particuliers attirés par leurs prix.

En effet cest la folie sur Vinted https://t.co/tgl0lFK6mR — (@solishortus) October 18, 2026

Vinted, Leboncoin : le butin des pillages en vente libre

Sacs entiers de produits non déballés, maillots de foot en multiples quantités... A la suite du 17 octobre, Vinted et Leboncoin ont rapidement été identifiées comme les premiers points de chute des articles dérobés en marge de la manifestation. Plusieurs internautes ont rapidement repéré des annonces suspectes et parfois même très alléchantes au vu des produits et du prix affiché. Certains titres d'annonces évoquaient même des produits "issus du 17 octobre - pas cher". Selon Franceinfo, plusieurs acheteurs ont expliqué avoir été sollicités par des vendeurs pour prendre rendez-vous si besoin de vêtements ou chaussures dans le 17e arrondissement de Paris.

Pour repérer ces articles volés en marge de la mobilisation du 17 octobre, plusieurs indices sont à dénicher. Les plus évidents disposent notamment de grandes quantités de produits : des annonces avec des sacs entiers d'articles doivent mettre la puce à l'oreille. Regardez également les profils des vendeurs puisque certains spécialistes en sneakers se mettent d'un coup à proposer des bijoux ou produits de luxe.

Pull volé pendant la manif Bonjour @vinted , laisser ce type dannonce en ligne est condamnable au titre de complicité de recel de vol. @NunezLaurent https://t.co/7cMBrGDYrT — Benjamin Cauchy (@BenjaminCauchy) October 18, 2026

Que risquez vous si vous achetez des produits dérobés pendant le 17 octobre ?

Acheter un objet sur Vinted, Leboncoin, Facebook ou eBay en sachant (ou en se doutant même subtilement) qu'il provient d'un vol peut conduire à des sanctions. Selon l'article 312-1 du Code pénal, le fait de "détenir une chose en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit" revient à faire du recel. Pour la justice, qu'importe le fait que vous soyez à l'origine du vol ou simplement un acheteur. Un particulier, un marchand ou un intermédiaire peut être poursuivi pour recel même sans avoir pris part au vol d'origine du produit en question.

Les peines encourues en cas de recel sur Vinted, Leboncoin, Facebook ou eBay en marge du 17 octobre peuvent alors jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende pour un simple recel. En cas de recel aggravé (notamment pour de l'achat en bande organisée), vous risquez alors le double avec 10 ans d'emprisonnement et 750.000 d'amende.

En pratique, en cas d'achat sur Vinted, Leboncoin ou eBay de produits issus de vols, la charge des preuves s'effectue sur l'élément moral. Il conviendra aux enquêteurs de trancher si vous étiez au courant ou non de l'origine des produits achetés. L'achat d'un article à un prix très bas, avec de multiples produits sous sacs ou avec une mention directe du "17 octobre" ne joueront donc pas en votre faveur.

Plusieurs politiques demandent un contrôle des plateformes Vinted, Leboncoin et eBay

Vinted, eBay et Leboncoin sont désormais cités par plusieurs responsables politiques qui ont rebondi sur la situation du 17 octobre. Jordan Bardella a notamment exprimé que "les Français ne toléreront pas que des prédateurs s'enrichissent sur le dos de la communauté nationale" et a appelé à une coopération entre l'Etat et les plateformes de reventes entre particuliers. Le président du Rassemblement National estime que les annonces pourraient permettre de remonter jusqu'aux profils de plusieurs voleurs.

De son côté, Gabriel Attal a formulé une demande assez similaire en ciblant tout particulièrement les jeunes qui s'exhibent avec leur butin sur les réseaux sociaux et sites de vente. Le candidat à la Présidentielle s'était également fait remarquer un peu plus tôt en exigeant la possibilité d'un blocage des réseaux sociaux par le Gouvernement en cas de nouvelles émeutes. Une décision maintes fois réclamées par la majorité, mais difficile à mettre en place par rapport au droit européen.

Les réseaux sociaux ne peuvent pas être le point de ralliement des casseurs et le moteur du mimétisme violent. Lors des émeutes, nous devons pouvoir bloquer temporairement et de manière ciblée l'accès à certaines plateformes pour stopper l'effet de meute. https://t.co/MLt8a0SOuQ — Gabriel Attal (@GabrielAttal) October 19, 2026

Du côté du Gouvernement, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a promis plusieurs mesures à venir contre "les casseurs pilleurs" dès le soir du 20 octobre. Malgré une remise de démission formulée et refusée par Emmanuel Macron, le ministre de l'Intérieur promet de ne pas rester inactif face aux annonces de produits dérobés et revendus en ligne.

Dernières mises à jour

17:18 - Vinted dit avoir déjà supprimé des annonces Face à la polémique, Vinted a réagi plus vite que prévu : la plateforme affirme avoir déjà “supprimé des annonces susceptibles de concerner des biens volés”. Un geste présenté comme une preuve de réactivité, mais qui soulève une question de fond : combien d’annonces ont eu le temps d’être vues, voire achetées, avant leur suppression ? Le gouvernement devait communiquer dans la foulée sur le risque de voir des objets pillés revendus en ligne. 16:59 - Les plateformes sur la défensive Interrogée par franceinfo, Vinted assure que la vente de biens volés est strictement interdite et dit appliquer une “tolérance zéro”. eBay affirme de son côté ne pas constater de hausse notable des annonces suspectes. Les conditions d’utilisation des deux plateformes interdisent déjà la vente d’articles illicites, mais la modération a posteriori peine visiblement à suivre le rythme dans les heures qui suivent un tel événement. 16:36 - Le recel est un délit à part entière Le fait d'acheter un objet sur une plateforme comme Vinted en sachant qu'il provient d'un vol n'est pas un simple faux pas. Il s'agit d'un délit de recel qui correspond également au fait de détenir ou transmettre une chose tout en étant conscient qu'elle provient d'un délit. Si vous pensez faire une bonne affaire en achetant des chaussures à seulement 20 euros tout en sachant qu'elles proviennent de butins volés, la justice peut estimer que vous avez participé au recel des dits produits. 16:00 - Vinted et plusieurs plateformes convoquées par Bercy Selon les informations de BFMTV, les représentants de Vinted, Leboncoin et CDiscount sont convoqués ce lundi soir par Bercy lors d'une réunion en visioconférence. La ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff et le ministre du Commerce et des PME, Serge Papi, présideront cette convocation. Cette réunion survient quelques heures après une déclaration de Vinted qui promet "une tolérance zéro" concernant les annonces de produits pillés durant ce samedi 17 octobre.

De multiples pillages ont survenus en marge de la manifestation contre la vie chère du 17 octobre. Plusieurs des produits dérobés durant la soirée sont désormais sur des plateformes de reventes entre particuliers.