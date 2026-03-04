Apple : la firme va dévoiler son arme secrète ce mercredi

Après de multiples annonces autour des iPhone, iPad et MacBook Pro, Apple devrait profiter de ce mercredi 4 mars pour sortir l'artillerie lourde.

En direct

11:26 - Quels pourraient être les coloris du MacBook Neo ? Apple devrait dévoiler le nouveau MacBook Neo ce mercredi aux alentours de 15h. Ce nouvel ordinateur devrait se différencier des MacBook Air et Pro par un choix de couleurs décrites comme "fun" par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. En coulisses, il se murmure que du jaune, du vert et du rose seraient notamment pressentis. 10:02 - Quelles seront les caractéristiques du MacBook Neo ? La prochaine annonce d'Apple a déjà fuité. A moins d'une gigantesque surprise, la firme devrait dévoiler vers 15h un tout nouvel ordinateur portable. Baptisée "MacBook Neo", cette gamme inédite se distinguerait de par ses composants. Elle embarquerait, non pas une puce d'ordinateur, mais une puce d'iPhone, l'A18 Pro. Cette puce serait accompagnée de peu de mémoire vive afin de garder un prix final plus bas. Les paris sont désormais ouverts quant à ce dernier : 699 euros ? 799 euros ? La réponse dans la journée. 09:42 - Apple mise gros pour ses annonces aujourd'hui Nous y sommes : ce mercredi 4 mars devrait signer le dernier jour d'une longue série d'annonces chez Apple. La semaine a commencé très fort avec un nouvel iPhone 17e accompagné par un iPad Air doté d'une puce M4. Le mardi a été encore plus riche en annonces avec de nouveaux MacBook Pro M5, un MacBook Air M5 et deux nouveaux écrans Studio Display. Pour cette journée finale, Apple doit tout donner avec l'annonce de ses nouveaux MacBook Neo. 03/03/26 - 17:11 - Apple n'inclut plus de chargeur avec le MacBook ! Coup de tonnerre dans ces nombreuses annonces d'Apple : le site officiel confirme que la marque ne fournit plus de chargeurs avec ses derniers ordinateurs ! Les MacBook Air et Pro M5 ne proposent donc que les ordinateurs et un câble de charge USB sans bloc d'alimentation ! 03/03/26 - 16:53 - Le prix du MacBook Air est en baisse chez nous, mais pas aux US Aux Etats-Unis, les fans d'Apple découvrent une mauvaise nouvelle : le nouveau MacBook Air M5 est plus cher que son prédécesseur. Une donnée qui ne nous concerne pas en France puisque l'ordinateur portable s'affiche toujours à 1199 euros chez nous soit le même prix que le M4 lors de sa sortie. Cerise sur le gâteau : son espace de stockage est doublé pour le même prix ! 03/03/26 - 16:11 - Le nom du nouveau MacBook à venir aurait fuité ! Ce mercredi 4 mars devrait signer l'annonce ultime d'Apple avec un MacBook "low cost" et équipé d'une puce d'iPhone. Alors que ce nouvel appareil reste encore entouré de mystères, il semblerait qu'Apple lui-même ait laissé échapper son nom officiel : MacBook Neo. 03/03/26 - 16:06 - Le MacBook Air M5 est 4 fois plus performant que son prédécesseur sur l'IA Dans son communiqué de presse, Apple vante les performances du nouveau MacBook avec puce M5. Selon le constructeur, la puce M5 avec un CPU et un GPU 10 coeurs délivre des performances jusqu'à 4 fois plus rapides sur les requêtes d'intelligence artificielle. 03/03/26 - 15:42 - Apple annonce le nouveau MacBook Air M5 et double son stockage Apple continue ses multiples annonces en dévoilant le nouveau MacBook Air doté d'une puce M5. Ce dernier ne voit pas son prix augmenter malgré l'intégration d'une meilleure puce (et donc de meilleures performances sur le papier), mais la firme dévoile tout de même un joli cadeau : le stockage de base est doublé et passe de 256 à 512 Go ! 03/03/26 - 15:36 - Le MacBook Pro voit son prix s'envoler Le nouveau MacBook Pro avec une puce M5 Pro dispose d'un prix plus élevé que son prédécesseur en passant à 2499 euros dans sa configuration de base. Pour cause : là où le M4 Pro ne bénéficiait que de 512 Go de stockage de base, le M5 Pro débute avec 1 To de stockage dans sa plus petite configuration. 03/03/26 - 15:25 - Apple dévoile enfin un écran avec du 120 Hz Le Studio Display XR est le fleuron technologique d'Apple en matière d'écran d'ordinateur. Ce dernier dispose d'une dalle Retina XDR de résolution 5K avec une taille de 27 pouces. Apple annonce également une luminosité maximum de 2000 nits. Mais le plus important tient sûrement dans son taux de rafraichissement : enfin du 120 Hz chez Apple ! Il faudra cependant mettre la main à la poche puisque cet écran est proposé à partir de 3499 euros chez nous. 03/03/26 - 15:06 - Apple dévoile le MacBook Pro équipé d'une puce M5 Pro et M5 Max C'était attendu : Apple vient de confirmer l'arrivée de deux nouveaux ordinateurs de la gamme MacBook Pro. Ces derniers s'équipent des deux meilleures puces de la firme, à savoir la M5 Pro et la M5 Max, pour délivrer les meilleures performances actuellement possibles sur un ordinateur portable Apple. Ces nouveaux MacBook Pro sont toujours disponibles en 13 et 15 pouces et prévus pour une sortie le 11 mars 2026. 03/03/26 - 13:55 - L'iPhone 17e est compatible avec les accessoires de l'iPhone 16e Bonne nouvelle pour celles et ceux qui possédaient encore des coques ou accessoires de l'iPhone 16e. Le nouvel iPhone 17e reprend exactement le même design avec des dimensions identiques. Seul son poids semble changé puisque le nouvel iPhone 17e semble peser un poil plus lourd que son prédécesseur. Mais ces ressemblances au niveau design devraient permettre de pouvoir utiliser les accessoires de l'iPhone 16e sans difficultés. Apple propose tout de même plusieurs nouvelles coques originales pour accompagner la sortie de l'iPhone 17e, mais il vous faudra débourser pas moins de 59 euros pour en profiter. 03/03/26 - 13:50 - Apple devrait faire sensation avec ses nouveaux MacBook De nombreuses sources s'accordent sur le fait que de nouveaux MacBook seront dévoilés cette semaine. Outre les modèles Pro armés d'une puce M5 Pro/Max, la firme devrait faire sensation avec une toute nouvelle gamme de produits. Cette dernière ne dispose pas encore de nom officiel ou en fuite, mais se composerait d'ordinateurs très colorés et dotés d'une puce d'iPhone pour s'imposer à un excellent tarif. 03/03/26 - 11:34 - Apple va-t-il refaire ses annonces vers 15h ? Il semblerait qu'Apple ait décidé d'attendre avant de dévoiler de nouveaux produits. Si la firme décide de refaire la même communication que pour l'iPhone 17e, il est probable que de nouvelles annonces soient communiquées ce lundi aux alentours de 15h. Les rumeurs font toujours état d'ordinateurs MacBook et d'un iPad de base avec une nouvelle puce. 03/03/26 - 09:41 - De nouvelles annonces à venir pour Apple La semaine a commencé très fortement avec les annonces du nouvel iPhone 17e et de l'iPad Air M4. Ces deux nouveaux produits rejoindront l'écosystème Apple dès la semaine prochaine et les précommandes s'ouvriront ce mercredi 4 mars. Mais dans l'ombre, Apple devrait déjà se préparer à de nouvelles annonces ce mardi et mercredi. Il se murmure que la firme pourrait toujours annoncer de nouveaux ordinateurs MacBook accompagnés d'un nouvel iPad de base et d'un écran Studio Display.

Apple continue de multiplier les annonces cette semaine avec pas moins de cinq nouveaux produits. D'un côté, nous avons deux nouveaux ordinateurs MacBook Pro avec les puces M5 Pro et M5 Max qui constituent les meilleures performances pour un ordinateur portable de la firme. Apple n'oublie pas non plus le MacBook Air qui s'équipe désormais d'une puce M5 pour davantage de performances, notamment sur l'IA. Enfin, deux écrans ont également été dévoilés : le Studio Display (2026) et le Studio Display XR.

Mais c'est bien ce mercredi que tout se joue pour Apple. Selon plusieurs sources et fuites d'informations, la firme devrait dévoiler une nouvelle gamme de MacBook inédite dès cette après-midi. Baptisés "MacBook Neo", ces ordinateurs bénéficieraient d'un prix très bas et d'une puce d'iPhone pour s'imposer comme une référence pour les étudiants et jeunes travailleurs.

Si la firme ne dispose toujours pas d'une conférence officielle, elle a débuté la semaine de la plus forte des manières en dévoilant l'iPhone 17e. Ce nouveau smartphone "low cost" reprend les meilleurs points de son prédécesseur en y ajoutant une nouvelle puce et en doublant l'espace de stockage proposé.

Habituellement, Apple n'organise que deux grandes keynote par an : l'une pendant l'été afin de dévoiler la prochaine version d'iOS et une autre, plus suivie, en septembre pour annoncer les nouveaux iPhone. Pour le reste de ses produits, Apple passe généralement par des communiqués de presse plus discrets. Pour 2026, la firme a décidé d'innover en annonçant une keynote Apple se déroulant à trois endroits différents : New-York, Shangaï et Londres. Plusieurs créateurs de contenus et journalistes spécialisés ont donc été invités à l'une de ces destinations en fonction de leur localisation.

C'est là toute la surprise de la firme de Cupertino. La prochaine keynote Apple se déroulera le mercredi 4 mars 2026 avec un début estimé aux alentours de 14h (heure de Paris). Pour la suivre en direct, il suffira de se connecter au site web officiel d'Apple ou sur la chaine YouTube de l'entreprise. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec la conférence en direct et son replay.

Quelles annonces à venir pour la keynote Apple 2026 ?

Apple a déjà annoncé le nouvel iPhone 17e ainsi que le nouvel iPad Air doté d'une puce M4. La firme devrait cependant continuer ses annonces pour les prochains jours avec de nouvelles versions d'ordinateurs MacBook à venir.

Très décrié lors de sa sortie en raison de son prix et ses caractéristiques, l'iPhone 16e laisse place à une nouvelle version : l'iPhone 17e.

Ce nouveau téléphone "low cost" d'Apple reprend la majorité des caractéristiques du précédent modèle, mais avec quelques améliorations. Tout d'abord, l'iPhone 17e dispose d'une nouvelle puce A19 pour de meilleures performances, notamment sur l'intelligence artificielle. Apple y ajoute également la technologie Magsafe pour "aimanter" vos accessoires et coques.

Apple a également surpris toute son audience en annonçant que l'iPhone 17e serait disponible au même prix que le 16e, mais avec le double de stockage : 256 Go pour 719 euros et une sortie pour le mercredi 11 mars 2026.

C'est l'une des premières annonces de cette semaine signée Apple. L'iPad Air M4 est annoncé au prix de base de 669 euros avec un format 11 pouces (tandis que le format 13 pouces s'affiche à partir de 869 euros). Peu d'améliorations notables ici en dehors d'une nouvelle puce M4 qui devrait faire bondir les performances de la tablette par rapport à la précédente génération. Apple y intègre également les puces N1 et C1X développées en interne pour de meilleures connectivités et l'ajout du support avec le Wi-Fi 7.

Le plus grosse surprise de cette keynote Apple devrait concerner un MacBook encore jamais vu. Si ce dernier ne dispose pas encore de nom officiel, il s'agirait de l'ordinateur portable le moins cher de la firme. Doté d'une puce A18 Pro reprise des iPhone 16 Pro, ce nouveau MacBook disposerait d'un revêtement en aluminium et de teintes très colorées pour s'imposer comme une référence pour les étudiants.

Apple a profité de la journée du mardi 3 mars pour faire de multiples annonces concernant ses MacBook Pro. Deux nouveaux modèles voient le jour avec une puce M5 Pro ou M5 Max. Il s'agit des plus puissantes puces délivrées par Apple ces dernières années et elles promettent un net gain de puissance pour vos applications du quotidien et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

C'était une annonce attendue, mais le MacBook Air bénéficie également d'une nouvelle puce M5. Outre un gain de puissance, Apple annonce également que la capacité de stockage minimum est doublée en passant de 256 Go à 512 Go. Le prix n'augmente pas et reste à 1199 euros pour un format 13 pouces et 1499 euros pour du 15 pouces.

Avoir un nouvel ordinateur c'est bien, mais avoir un bel écran pour l'accompagner, c'est mieux ! Apple a profité de sa semaine d'annonces pour dévoiler deux nouveaux écrans Studio Display. Le nouveau Studio Display (2026) dispose d'un écran rétina avec résolution 5K de 27 pouces. Apple y ajoute une caméra de 12 Mpx avec la technologie Center Stage pour que vous soyez toujours au centre de vos appels. Disponible à partir du mercredi 11 mars au prix de base de 1699 euros.

Le Studio Display XR est, quant à lui, le nec plus ultra des écrans chez Apple. Il dispose d'une dalle Retina XDR de résolution 5K dans un format 27 pouces et une certification Adobe RGB. L'écran dispose également d'un taux de rafraichissement de 120 Hz, mais d'un prix assez salé : comptez au moins 3499 euros pour en faire l'acquisition.