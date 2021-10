Keynote Apple 2021 : vers une annonce des nouveaux MacBook Pro M1X ?

KEYNOTE. Selon plusieurs informations de Bloomberg, Apple s'apprêterait à organiser une nouvelle conférence Keynote avant la fin de l'année 2021. Cette dernière pourrait notamment annoncer les nouveaux modèles de MacBook Pro.

C'était l'une des nombreuses rumeurs qui trainait sur le web avant l'annonce de la dernière Keynote de septembre. Selon le site Bloomberg, Apple s'apprêterait à organiser une nouvelle conférence avant la fin de l'année 2021. Cette dernière serait notamment centrée autour des nouveaux modèles de Mac qui seraient équipés d'une nouvelle puce baptisée M1X.

Cela fait maintenant plusieurs mois que des rumeurs évoquant un nouveau MacBook Pro M1X trainent au sein des journalistes et insiders. Ces derniers seraient notamment pourvus d'une nouvelle puce made in Apple baptisée M1X, et qui serait bien plus performante que l'actuelle puce M1 qui équipe les nouveaux iMac de 24" sortis durant l'été 2021.

Si beaucoup de fans Apple attendaient cette révélation lors de la dernière Keynote de septembre, il n'en fut rien. Cette dernière s'était concentrée sur les nouveaux iPhone 13, iPad 9e génération, Apple Watch Series 7 et iPad mini. Le journaliste américain Mark Gurman de chez Bloomberg affirme cependant que les nouveaux MacBook Pro M1X seraient toujours bien prévus pour la fin d'année 2021. Mieux encore : ces nouveaux appareils seraient annoncés au cours d'une mini Keynote à venir dans les prochaines semaines.

Si cette information reste encore à prendre avec des pincettes, il faut reconnaître que le journaliste de Bloomberg détient régulièrement des infos exclusives quant aux annonces d'Apple. Il a également annoncé quelques semaines plus tôt que les nouveaux AirPods 3 seraient toujours prévus pour la fin d'année. Affaire à suivre donc.

Résumé de la Keynote Apple de septembre 2021

La Keynote d'Apple s'est déroulée ce mardi 14 septembre 2021 à 19h. Elle a duré un peu plus d'une heure et dévoilé plusieurs nouveautés hardware comme l'iPhone 13, l'iPad nouvelle génération, l'iPad mini et l'Apple Watch Series 7.

L'annonce la plus attendue de la soirée était évidemment la présentation du tout nouvel iPhone 13. Ce dernier ne prend pas beaucoup de risques, et reprend trait pour trait ce qui faisait la force du précédent téléphone d'Apple, tout en améliorant plusieurs points comme la puissance et l'autonomie. Malgré quelques ventes décevantes concernant l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de sauter à nouveau le pas cette année en proposant plusieurs versions de son flagship, qui se décline ainsi en iPhone 13 mini, Pro et Pro Max.

Mais Apple ne s'est pas arrêté là. En plus de quelques nouveautés au niveau de l'application Fitness+, la firme a également profité de cette conférence pour dévoiler une nouvelle génération d'iPad, et d'iPad mini, ainsi qu'une Apple Watch Series 7 à l'écran plus généreux. Découvrez l'ensemble des annonces faites durant la soirée, et les nouveautés à venir.

L'iPhone 13, 6,1 pouces, et l'iPhone 13 mini, 5,4 pouces, sont tous deux dotés de caméras diagonales, d'une façade en céramique. Ils sont proposés dans cinq nouveaux coloris : rose, bleu, minuit, starlight et rouge. Ils sont tous deux équipés de la fameuse puce A15 Bionic qui comprend près de 15 milliards de transistors avec un processeur à 6 coeur. C'est le processeur le plus rapide de tous les smartphones, assure Apple. Jusqu'à 50 % plus rapide que la concurrence la plus avancée. Apple a également vanté les mérites de sa nouvelle batterie, capable de durer jusqu'à 1,5h supplémentaire par rapport à la précédente génération.

Le nouvel iPhone 13, disponible en plusieurs coloris. © Apple

Un iPhone 13 mini

Malgré des ventes très décevantes pour l'iPhone 12 mini, Apple a décidé de retenter l'expérience en annonçant un iPhone 13 mini. Ce dernier dispose des même caractéristiques que sa version classique, mais dans un format plus petit, afin d'être facile à ranger et à utiliser. Il est en outre disponible en plusieurs coloris, comme c'est le cas pour la version classique à savoir rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge.

L'iPhone 13 mini est entièrement compatible avec les réseaux de communication 5G, et devrait bénéficier d'iOS 15 à sa sortie. Lancement des précommandes le vendredi 17 septembre pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

L'iPhone 13 Pro et Pro Max

Peu de surprises de ce côté, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max viennent logiquement remplace les iPhone 12 Pro et Pro Max de l'année passée. Ces versions dites "haut de gamme" voir premium permettront aux fans d'Apple de bénéficier de la meilleure expérience pour un smartphone de la marque. Comme c'était déjà le cas sur les précédents modèles, les iPhone 13 Pro et Pro Max bénéficient d'un module photo supplémentaire dédié au téléobjectif.

Ces nouveaux iPhone 13 Pro et Pro Max seront disponibles dans les coloris en graphite, or, argent et bleu alpin avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (capacité réservée au Pro Max). Ils pourront être précommandés à partir du vendredi 17 septembre à 14 heures (heure française), pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.

Il aura fallu attendre la fin de la Keynote d'Apple pour découvrir les nouveaux prix de l'iPhone 13 et de ses différentes versions. Les tarifs pour ce nouveau smartphone d'Apple ne surprennent pas beaucoup :

iPhone 13 mini : disponible à partir de 809 €

disponible à partir de 809 € iPhone 13 : disponible à partir de 909 €

disponible à partir de 909 € iPhone 13 Pro : disponible à partir de 1159 €

disponible à partir de 1159 € iPhone 13 Pro Max : disponible à partir de 1259 €

Aucune surprise puisque ces tarifs sont exactement les mêmes que pour la gamme d'iPhone 12 sortie l'an dernier. Les prix affichés dépendent notamment de vos besoins en espace de stockage. Notez que la version la plus poussée, l'iPhone 13 Pro Max avec 1 To d'espace de stockage, est disponible pour 1839 €.

Ce furent les deux grandes surprises de la soirée : Apple a profité de la Keynote pour dévoiler de nouvelles versions pour ses tablettes phrases, l'iPad et l'iPad mini. Le premier dispose toujours d'un écran de 10,2" et intègre désormais la puce A13 Bionic qui équipait notamment les iPhone 11 et servait de base à l'Apple Watch Series 6. La firme promet ainsi davantage de puissance et une vitesse d'exécution jusqu'à 6x plus rapide que chez la concurrence.

La nouvelle caméra de 12 Mpx de l'iPad 9e génération est désormais pourvue de la technologie "Cadre centré", qui permet à son objectif de vous suivre lorsque vous vous déplacez et sortez du cadre. Vos appels vidéo seront ainsi bien plus dynamiques.

L'autre grande nouveauté concerne également la capacité de stockage de l'appareil. Le nouvel iPad est désormais pourvu de 64 Go d'espace de stockage, soit le double par rapport à la génération précédente. Il est cependant toujours possible d'étendre cette capacité jusqu'à 256 Go pour celles et ceux qui sont encore trop à l'étroit. En attendant la sortie de ce nouvel iPad, l'ancienne génération reste encore disponible à petit prix.

Le nouvel iPad 9e génération sera disponible à partir de 389 €. L'ouverture des précommande est déjà disponible sur le site officiel d'Apple, et ce nouveau produit arrivera en magasin (ou chez vous) dès le vendredi 24 septembre.

Les nouveaux iPad et iPad mini peuvent être commandés dès aujourd’hui et seront disponibles à partir du vendredi 24 septembre. Pour l'iPad classique, le modèle Wi-Fi est disponible à partir de 389 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 529 €, en finition argent ou gris sidéral. Le nouvel iPad offre d’emblée 64 Go d’espace de stockage mais existe aussi avec 256 Go de stockage. Pour l'iPad mini, le modèle Wi-Fi est vendu à partir de 559 € et le modèle Wi-Fi + Cellular à partir de 729 €. Le nouvel iPad mini avec 64 Go ou 256 Go est disponible en rose, lumière stellaire, mauve ou gris sidéral.

Apple n'a pas fini de nous surprendre avec la révélation d'une nouvelle génération pour sa tablette phare. La marque à la pomme a également profité de la conférence pour lever le voile sur un tout nouvel iPad mini. Ce dernier se distingue de son homologue de par son petit format, mais sa puissance revue et améliorée.

Le nouvel iPad mini © Apple

L'iPad mini est notamment pourvu de la puce A15 Bionic qui équipe notamment la toute nouvelle gamme d'iPhone 13. Elle offre ainsi des performances bien supérieures par rapport à l'ancienne version, jusqu'à 80% selon la firme. En plus de ce net gain de puissance, ce nouvel iPad mini est également pourvu d'un port USB-C, et le modèle cellulaire est désormais compatible avec les réseaux 5G. Comptez 559 € pour le modèle Wi-Fi et 729 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular.

Elle était attendue depuis quelques leaks présents sur internet, la nouvelle Apple Watch Series 7 s'est dévoilée durant cette Keynote Apple 2021. Sa première grande nouveauté est de disposer d'un écran plus large et quasiment sans bordures afin que vous puissiez profiter davantage des contenus textes sur votre montre. Les utilisateurs de cette nouvelle version pourront compter sur une autonomie de 18 heures et d'une recharge 33 % plus rapide par rapport à la génération précédente. Elle devient également la toute première Apple Watch à obtenir les indices de protection IP6X pour la résistance à la poussière et WR50 pour la résistance à l’eau. Disponible cet automne à partir de 399 $.