"Keynote Apple 2022 : iPhone 14, Apple Watch... Notre récap"

KEYNOTE APPLE. La dernière Keynote Apple a été riche en annonces. Retrouvez toutes les nouveautés dévoilées par Apple avec l'iPhone 14, les AirPods Pro 2 et trois nouvelles Apple Watch.

La Keynote Apple de septembre a permis à la firme de dévoiler de nombreux produits. La star de la conférence était bien évidemment le nouvel iPhone 14 dont la version Pro se dote d'une encoche originale et interactive. Les AirPods Pro 2, attendus depuis de nombreux mois, ont enfin été officialisés et devraient remplacer leurs prédécesseurs. L'annonce la plus longue de la Keynote Apple était sans nul doute consacré aux montres connectées. La firme a annoncé par moins de trois nouvelles Apple Watch, et nous vous résumons toutes ces nouveautés.

Revivez la Keynote Apple en vidéo

Quelles étaient les nouveautés de la Keynote Apple ?

Trois grandes annonces étaient attendues pour la Keynote Apple et elles ont été à peu de choses près toutes confirmées. La première concerne bien évidemment l'iPhone 14. Apple a confirmé la rumeur concernant la fin du format Mini mais présenté deux smartphones, l'iPhone 14 classique et l'iPhone 14 Plus au gabarit plus important, tous les deux déclinés en versions Pro. Beaucoup de consommateurs s'attendaient également à une hausse des prix de l'iPhone 14 suite aux différentes crises qui ont ponctué l'année 2022 mais Apple a glissé qu'il n y aurait pas d'augmentation par rapport à la version précédente, l'iPhone 13, confirmant un tarif aux Etats-Unis de 799 dollars. Quelques minutes après la présentation, la version française de l'Apple Store affichait néanmoins un prix à partir de 1019 euros, soit une hausse par rapport à l'iPhone 13.

L'autre grande annonce de la soirée de la Keynote Apple concernait l'Apple Watch. Si nous n'avions aucun doute sur l'officialisation d'une nouvelle Series 8, la firme a bien surpris sa communauté avec une nouvelle Apple Watch SE 2 pour les plus petits budgets. Enfin, une toute nouvelle montre connectée haut de gamme et présenté comme à destination des sportifs extrêmes a été dévoilée. Elle se nomme Apple Watch Ultra.

La dernière annonce très attendue lors de la Keynote Apple était peut-être la plus ancienne. Les AirPods Pro 2 étaient au centre de rumeurs depuis de nombreux mois, et certains analystes pensaient même à leur officialisation en début d'année 2022. Ces nouveaux écouteurs sans-fil ont finalement été confirmés ce mercredi.

L'iPhone 14 présenté lors de la Keynote Apple, quelles annonces ?

La Keynote d'Apple de ce mercredi a bien mis l'accent sur le nouvel iPhone 14. Nous vous renvoyons à notre article dédié à l'iPhone 14 pour tout connaître sur le futur téléphone de chez Apple mais sachez que les nombreuses fuites des dernières semaines avaient globalement vu juste avec l'absence de la version Mini au contraire d'une version large dite iPhone 14 Plus. Cinq coloris ont été dévoilés : noir, blanc, rouge, mauve et turquoise. Son prix : 1019 euros contre 1169 euros pour la version Plus. Les versions Pro ont aussi été dévoilées à 1329 euros pour l'iPhone 14 Pro et 1479 euros pour l'iPhone 14 Pro Max. Lire l'article iPhone 14 : où précommander le téléphone au meilleur prix

L'Apple Watch Series 8 également dévoilée, quelles nouveautés ?

Outre l'iPhone 14, l'une des plus grosses annonces de cette Keynote Apple concerne L'Apple Watch Series 8 dévoilée durant la soirée et présentée comme plus résistante aux chocs mais aussi disposant d'une meilleure autonomie. La Series 8 dispose aussi de fonctionnalités améliorées notamment pour le suivi du rythme cardiaque ou différentes options de santé. Une Apple Watch SE 2 ainsi qu'une toute nouvelle Apple Watch à destination des sportifs de l'extrême dite Apple Watch Ultra ont également été présentées. Cette dernière est présentée à un prix de 999 euros et représente donc la version haut de gamme.

Les AirPods Pro 2 enfin dévoilés lors de la Keynote Apple ?

Oui, et il était temps !. Cette nouvelle version des écouteurs sans fil les plus poussés de chez Apple est attendue depuis plusieurs mois. Alors que certains experts avaient misé sur une sortie en octobre dernier, nous n'avions eu aucune nouvelle concernant de nouveaux AirPods Pro 2. Il a fallu se montrer patient pour finalement les découvrir ce mercredi soir dotés d'une nouvelle puce, d'un nouvel embout encore plus petit ou encore d'un audio spatial plus puissant et d'une batterie améliorée.