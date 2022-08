Keynote Apple 2022 : iPhone 14, Apple Watch... Que peut-on attendre de la conférence ?

KEYNOTE APPLE. Prévue pour le mercredi 7 septembre, la prochaine Keynote Apple devrait dévoiler plusieurs produits très attendus comme l'iPhone 14 ou de nouveaux modèles d'Apple Watch.

[Mis à jour le vendredi 26 août à 14h20] La prochaine Keynote Apple sera organisée le mercredi 7 septembre. L'annonce officielle a été dévoilé par Apple il y a quelques jours avec des invitations envoyées à la presse. Cette nouvelle conférence, qui se déroulera à 19h chez nous, prévoirait plusieurs grandes annonces sur de nouveaux produits à venir.

Parmi les annonces les plus attendues de la Keynote Apple, on retrouve bien évidemment l'iPhone 14. Cette année, Apple devrait modifier sa gamme habituelle en supprimant le modèle mini, jugé trop décevant par rapport aux ventes des précédentes versions. La firme dévoilerait cependant un tout nouvel appareil : l'iPhone 14 Max, qui serait une version plus grande du modèle classique.

L'autre grande annonce de la soirée Keynote Apple tournerait autour de l'Apple Watch. La montre connectée de la firme devrait bénéficier non pas d'une, mais de trois nouvelles versions selon plusieurs sources. Si l'annonce d'une Apple Watch Series 8 n'est pas une surprise, celle d'un modèle Pro et d'un SE 2 est plus étonnant.

© Apple

Cette nouvelle Keynote Apple devrait avant tout lever le voile sur le nouvel iPhone 14. Mark Gurman, spécialiste chez Bloomberg, précise que ces nouveaux appareils devraient être disponibles à la précommande pendant un peu plus d'une semaine avant leur sortie officielle. Bien que quatre versions soient toujours prévues pour l'iPhone 14, il semblerait qu'Apple ait décidé de tirer un trait sur la version mini dont les ventes se sont avérées décevantes sur les dernières gammes d'iPhone. N'hésitez pas à consulter notre article sur le sujet pour tout savoir sur le futur iPhone 14.

Quelle date pour la prochaine Keynote Apple ?

Selon Mark Gurman, spécialiste Apple qui n'a pas l'habitude de se tromper, la prochaine Keynote Apple serait datée pour le mercredi 7 septembre prochain. Apple a pris l'habitude d'organiser plusieurs Keynote tout au long de l'année. La dernière en date, baptisée WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) s'est tenue durant la première semaine de juin 2022, et a permis de présenter plusieurs nouveautés logicielles comme iOS 16.

Après la WWDC, la prochaine Keynote Apple est généralement la plus suivie et la plus importante, dans la mesure où elle est surtout centrée autour des nouveaux iPhone (ici l'iPhone 14). Nous devrions également y apercevoir les nouveaux modèles pour l'Apple Watch Series 8, et l'Apple Watch Pro.

Enfin, la potentielle quatrième et dernière conférence Keynote Apple de l'année serait organisée au mois d'octobre. Cette dernière n'a pas toujours été tenue par la firme, il est donc également probable qu'Apple s'en tienne uniquement à sa conférence de septembre.

L'iPhone 14 sera-t-il présenté lors de la prochaine Keynote Apple ?

A moins d'une grosse surprise, la prochaine Keynote d'Apple sera organisée durant le mois de septembre 2022. Elle devrait s'axer autour de plusieurs nouveaux produits, mais surtout du nouvel iPhone 14. Plusieurs informations sur le sujet sont déjà en fuite sur le net, et nous vous renvoyons à notre article au dessus pour tout connaître sur le futur téléphone de chez Apple.

Il ne serait cependant pas étonnant que la prochaine Keynote d'Apple présente d'autres produits. Il y a notamment fort à parier que de nouvelles versions de l'Apple Watch comme la Series 8 ou la SE 2 soient dévoilés lors de la futur conférence de la firme.

La Keynote Apple prépare-t-elle l'annonce d'une Apple Watch Series 8 ?

Outre l'iPhone 14, l'une des plus grosses annonces de cette Keynote Apple devrait concerner la montre connectée de la firme. L'Apple Watch Series 8 pourrait bien être dévoilée durant la soirée, et ne serait pas toute seule ! Plusieurs rapports et analystes indiquent que la firme de Cupertino prévoirait également une Apple Watch SE 2 ainsi qu'une toute nouvelle Apple Watch Pro à destination des sportifs de l'extrême.

L'Apple Watch Series 8 est assez attendue pour la Keynote Apple. La firme nous a désormais habitué à dévoiler une nouvelle version de sa montre connectée chaque année. La Series 8 devrait donc disposer de fonctionnalités améliorées notamment pour le suivi du rythme cardiaque et la prise de médicaments.

Une annonce pour les AirPods Pro 2 lors de la Keynote Apple ?

Parmi les annonces potentielles de la Keynote Apple pourraient se trouver les AirPods Pro 2. Cette nouvelle version des écouteurs sans fil les plus poussés de chez Apple est attendue depuis plusieurs mois. Alors que certains experts avaient misé sur une sortie en octobre dernier, nous n'avons eu aucune nouvelle concernant de nouveaux AirPods Pro 2.

Plusieurs sources ont déjà révélé l'existence et développement des AirPods Pro 2. Ces dernières indiquent notamment que ces nouveaux écouteurs bénéficieraient d'un nouveau processeur audio H1 et d'une compatibilité avec le Bluetooth 5.2, tout en améliorant la qualité du micro intégré.