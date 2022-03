Keynote Apple 2022 : quelles annonces à venir concernant l'iPhone SE 3 ?

KEYNOTE. Après plusieurs mois de rumeurs, Apple devrait annoncer ce mardi un nouvel iPhone SE 3 durant sa nouvelle conférence keynote.

[Mis à jour le vendredi 4 mars à 11h35] Plus que quelques jours à patienter ! La prochaine keynote d'Apple devrait, à l'instar des anciennes conférences de la firme, dévoiler plusieurs nouveautés pour l'année en cours. Qu'il s'agisse d'un nouvel iPhone, un MacBook, ou des AirPods, Apple profite toujours de ses réunions traditionnelles pour annoncer les produits qui feront son actualité pour le reste de l'année.

La prochaine keynote Apple est particulièrement attendue par les fans de la communauté. Après plusieurs semaines d'interrogations, Apple a coupé court aux rumeurs en officialisant la date de mardi 8 mars, 19h (heure de paris) pour sa prochaine conférence keynote. Selon toute vraisemblance, les premières rumeurs font état d'un nouvel iPhone SE, ainsi que d'une nouvelle version de l'iPad Air.

© Apple

Apple a l'habitude d'organiser deux grandes conférences par an. La première intitulée WWDC, est l'évènement réservé aux développeurs, et permet à la firme de dévoiler ses nouveautés logicielles (et notamment les nouvelles versions de ses systèmes d'exploitation comme iOS15.

La seconde est baptisée keynote, se déroule deux fois par an. La prochaine keynote d'Apple est donc attendue aux alentours des mois de mars-avril 2022. La deuxième keynote (souvent la plus attendue) est toujours organisée en fin d'année, afin de présenter la nouvelle gamme d'iPhone.

Après de multiples fuites et rumeurs provenant de spécialistes du milieu, Apple a finalement confirmé la tenue prochaine d'une conférence keynote pour le mardi 8 mars, à 19h (heure de paris). Cela coïncide notamment avec le planning habituel de la firme qui devrait y dévoiler plusieurs nouveautés, comme le très attendu iPhone SE 3.

Quelles nouveautés à venir pour les prochaines keynote d'Apple ?

Apple est attendu sur plusieurs nouveautés en 2022. Parmi ses dernières se retrouvent bien évidemment l'iPhone 14. Ce dernier ne devrait cependant pas être dévoilé avant le mois de septembre 2022. Cette conférence sera idéale pour vérifier si Apple continue sur sa lancée de proposer plusieurs versions pour son célèbre téléphone, malgré les ventes relativement décevantes des modèles mini.

La prochaine keynote d'Apple à venir ce 8 mars pourrait également annoncer de nouvelles versions pour l'Apple Watch. Un modèle SE 2 est en fuite sur le net aux côtés d'un nouveau modèle plutôt orienté sport. Cela permettrait à la firme de viser un nouveau public en proposant une montre connectée plus solides que ses modèles habituels, tout en profitant d'un design moins épuré.

L'une des nouveautés les plus attendues pour la prochaine keynote Apple, est l'annonce d'un nouvel iPhone SE 3. Les deux précédentes versions de ce modèle low cost de l'iPhone étaient très plébiscitées à leur sortie. Apple sait qu'il doit continuer de s'adresser à un public disposant d'un petit budget. L'iPhone SE 3 pourrait donc, logiquement, être annoncé d'ici les prochains jours.

Un nouvel iPhone SE 3 lors de la keynote d'Apple ?

L'une des rumeurs qui revient le plus fréquemment concernant la keynote Apple du 8 mars concerne une nouvelle version pour l'iPhone SE. Le dernier modèle d'iPhone "low cost" commence à accuser le poids des années, et tout porte à croire qu'Apple dévoilerait très prochainement un iPhone SE 3 afin de continuer à s'adresser à un public plus modeste que pour sa gamme d'iPhone classique.

De nouveaux Mac et MacBook à venir en 2022

Cette nouvelle keynote ne semble pas prévoir de nouveaux MacBook Pro. Le journaliste spécialisé Mark Gurman prévoit cependant que pas moins de 5 nouveaux Mac seront présentés en 2022 par Apple. Cette stratégie permettrait à la firme de moderniser ses appareils à l'aide de ses nouvelles puces M1, voir M2, ainsi que de nouveaux coloris et designs.

Parmi les produits les plus attendus lors des prochaines keynote, on retrouve notamment les MacBook Pro, MacBook Air, ainsi qu'une nouvelle version du Mac mini. Apple semble donc poursuivre sa stratégie d'améliorer chaque année ses produits phares, tout en remettant leur design au goût du jour.

Toutefois, il n'existe à l'heure actuelle aucune source mentionnant la keynote du 8 mars pour une annonce de nouveaux MacBook. Il faudra donc certainement patienter encore un peu pour qu'Apple décide de moderniser ses ordinateurs dédiés pour la bureautique professionnelle.