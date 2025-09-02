Keynote Apple 2025 : le logo de l'événement dévoile déjà une belle surprise

La date de la Keynote Apple de 2025 a été dévoilée. Parmi les nouveautés d'Apple, l'iPhone 17, l'Apple Watch Series 11, les AirPods Pro 3...

Apple est attendu au tournant pour le mardi 9 septembre et sa nouvelle conférence de rentrée. Cette keynote devrait permettre à la firme de dévoiler le nouvel iPhone 17, mais également d'autres produits particulièrement attendus. Parmi les annonces à venir, un mystérieux "iPhone 17 Air" serait également au programme et devrait permettre à Apple de concurrencer Samsung sur le terrain de la finesse.

Pour suivre la keynote Apple, c'est très simple : rendez-vous sur le site officiel de l'entreprise ou la chaine YouTube d'Apple d'ici le 9 septembre vers 19h. Il est déjà possible d'y retrouver le logo de l'événement et plusieurs internautes y ont déjà déniché une petite surprise bien cachée.

En effet, le logo de la keynote Apple du mardi 9 septembre permet, si vous êtes sur un appareil compatible, de glisser votre doigt dessus pour jouer avec les couleurs et les contrastes de la célèbre pomme. Cette translucidité laisse présager quelques annonces notamment autour du design d'iOS 26 qui devrait équiper le nouvel iPhone 17 à sa sortie.

Un clin d'oeil sur l'invitation de la Keynote Apple

La Keynote Apple fait ainsi un clin d'œil évident au futur design "Liquid Glass" des prochains iPhone, iPad et Mac, attendus dans les mois à venir. Car les stars de cette keynote seront bien évidemment les très attendus iPhone 17. Quatre modèles sont attendus : l'iPhone 17 "classique", les versions Pro et Pro Max, mais surtout le mystérieux iPhone 17 Air, qui serait le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple.

Bien évidemment, si la keynote Apple de septembre est la plus suivie chaque année, c'est grâce à son officialisation du nouvel iPhone à venir. Cette année, c'est l'iPhone 17 qui est attendu avec plusieurs versions à venir. Avec une épaisseur présumée entre 5,5 et 6 mm seulement, il rivaliserait directement avec le Samsung Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm d'épaisseur. Outre son design, l'iPhone 17 Air embarquerait les dernières technologies d'Apple, dont la puce A19, un écran ProMotion 120 Hz et un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Les autres modèles ne seront pas en reste, avec de nombreuses améliorations attendues au niveau de la photo (zoom périscopique jusqu'à 10x, enregistrement vidéo 8K), des performances (jusqu'à 12 Go de RAM) et de l'autonomie. La gamme Pro devrait aussi apporter la charge sans fil inversée. Voici la gamme attendue comme chaque année :

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Les plus observateurs auront remarqué qu'il n'y aurait donc pas d'iPhone 17 Plus ou iPhone 17 mini pour cette année. Apple privilégierait ainsi sa toute nouvelle version ultra-fine.

Lors de la keynote 2025, Apple devrait également lever le voile sur de nouvelles Apple Watch. Si de nombreux fans de la marque à la pomme ont été assez déçus du peu de changements opérés sur l'Apple Watch Series 10, la prochaine keynote risque de les laisser sur leur faim à nouveau. Selon les dernières rumeurs, l'Apple Watch Series 11 ne représenterait pas une évolution majeure pour la célèbre montre connectée, mais signerait plutôt une petite amélioration.

L'Apple Watch Ultra disposerait également d'une nouvelle version. Sobrement baptisée "Apple Watch Ultra 3", cette génération à venir bénéficierait notamment d'un écran amélioré avec des bordures bien plus fines pour davantage de confort et de lisibilité. Une nouvelle puce serait également intégrée pour bénéficier de meilleures performances.

Mais la grosse nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 résiderait dans un tout nouveau mode de connexion encore inédit pour une montre connectée : la prise en charge de la connexion par satellite. Ce réseau permettrait de pouvoir utiliser plusieurs services de la montre (appels, messages...) même lorsque vous ne bénéficiez d'aucun réseau de communication proche.

Voilà plusieurs années maintenant qu'Apple est attendu au tournant concernant les AirPods Pro 3. Il faut dire que la deuxième génération s'avère toujours excellente aujourd'hui et figure aisément parmi les meilleurs écouteurs sans-fil avec réduction de bruit.

Bien que la présence des AirPods Pro 3 à la keynote Apple soit toujours au stade de rumeur, Apple prévoirait plusieurs améliorations pour cette nouvelle génération.

Côté logiciel, la firme présentera plus en détail iOS 26 et son nouveau look, mais aussi et surtout ses avancées en matière d'intelligence artificielle, incarnées par Apple Intelligence. D'après les rumeurs, l'IA d'Apple proposerait de nouvelles fonctionnalités avancées pour la photo (retouches en temps réel, gomme magique...) mais aussi pour l'interface utilisateur en général. De quoi rassurer après un iOS 25 plus que timide sur le sujet.

L'intelligence artificielle sera donc une nouvelle fois au cœur de cette keynote 2025 d'Apple. La firme doit montrer qu'elle n'a pas pris de retard face à Google et Samsung dans ce domaine clé.