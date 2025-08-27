Keynote Apple 2025 : la date officielle dévoilée, et un détail titille déjà les fans

La date de la Keynote Apple de 2025 a été dévoilée. Parmi les nouveautés d'Apple, l'iPhone 17, l'Apple Watch Series 11, les AirPods Pro 3...

Apple a révélé ce mardi la date tant attendue de sa keynote de rentrée. Le 9 septembre prochain, la firme de Cupertino dévoilera ses très attendus iPhone 17, dont un mystérieux modèle "Air" ultra-fin, ainsi que de nombreuses nouveautés à partir de 19h (heure de Paris). La Keynote de rentrée d'Apple sera retransmise en direct sur son site. L'événement se tiendra comme chaque année au Steve Jobs Theater, au cœur de l'Apple Park, à Cupertino, en Californie.

Mais plus que la date, c'est le détail de l'invitation envoyée à la presse pour cette Keynote Apple 2025 qui a titillé la curiosité des fans de la marque à la pomme. Pour teaser l'événement, Apple a en effet transformé son célèbre logo multicolore en une véritable expérience tactile interactive sur son site. En glissant le doigt (ou en cliquant) sur le logo, les couleurs bougent et se déplacent de façon fluide, un peu à la manière d'un fluide thermique. L'effet est encore plus prononcé sur iPad avec l'Apple Pencil.

Un clin d'oeil sur l'invitation de la Keynote Apple

La Keynote Apple fait ainsi un clin d'œil évident au futur design "Liquid Glass" des prochains iPhone, iPad et Mac, attendus dans les mois à venir. Car les stars de cette keynote seront bien évidemment les très attendus iPhone 17. Quatre modèles sont attendus : l'iPhone 17 "classique", les versions Pro et Pro Max, mais surtout le mystérieux iPhone 17 Air, qui serait le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple.

Bien évidemment, si la keynote Apple de septembre est la plus suivie chaque année, c'est grâce à son officialisation du nouvel iPhone à venir. Cette année, c'est l'iPhone 17 qui est attendu avec plusieurs versions à venir. Avec une épaisseur présumée entre 5,5 et 6 mm seulement, il rivaliserait directement avec le Samsung Galaxy S25 Edge et ses 5,8 mm d'épaisseur. Outre son design, l'iPhone 17 Air embarquerait les dernières technologies d'Apple, dont la puce A19, un écran ProMotion 120 Hz et un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Les autres modèles ne seront pas en reste, avec de nombreuses améliorations attendues au niveau de la photo (zoom périscopique jusqu'à 10x, enregistrement vidéo 8K), des performances (jusqu'à 12 Go de RAM) et de l'autonomie. La gamme Pro devrait aussi apporter la charge sans fil inversée. Voici la gamme attendue comme chaque année :

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Les plus observateurs auront remarqué qu'il n'y aurait donc pas d'iPhone 17 Plus ou iPhone 17 mini pour cette année. Apple privilégierait ainsi sa toute nouvelle version ultra-fine.

Lors de la keynote 2025, Apple devrait également lever le voile sur de nouvelles Apple Watch. Si de nombreux fans de la marque à la pomme ont été assez déçus du peu de changements opérés sur l'Apple Watch Series 10, la prochaine keynote risque de les laisser sur leur faim à nouveau. Selon les dernières rumeurs, l'Apple Watch Series 11 ne représenterait pas une évolution majeure pour la célèbre montre connectée, mais signerait plutôt une petite amélioration.

L'Apple Watch Ultra disposerait également d'une nouvelle version. Sobrement baptisée "Apple Watch Ultra 3", cette génération à venir bénéficierait notamment d'un écran amélioré avec des bordures bien plus fines pour davantage de confort et de lisibilité. Une nouvelle puce serait également intégrée pour bénéficier de meilleures performances.

Mais la grosse nouveauté de l'Apple Watch Ultra 3 résiderait dans un tout nouveau mode de connexion encore inédit pour une montre connectée : la prise en charge de la connexion par satellite. Ce réseau permettrait de pouvoir utiliser plusieurs services de la montre (appels, messages...) même lorsque vous ne bénéficiez d'aucun réseau de communication proche.

Voilà plusieurs années maintenant qu'Apple est attendu au tournant concernant les AirPods Pro 3. Il faut dire que la deuxième génération s'avère toujours excellente aujourd'hui et figure aisément parmi les meilleurs écouteurs sans-fil avec réduction de bruit.

Bien que la présence des AirPods Pro 3 à la keynote Apple soit toujours au stade de rumeur, Apple prévoirait plusieurs améliorations pour cette nouvelle génération.

Côté logiciel, la firme présentera plus en détail iOS 26 et son nouveau look, mais aussi et surtout ses avancées en matière d'intelligence artificielle, incarnées par Apple Intelligence. D'après les rumeurs, l'IA d'Apple proposerait de nouvelles fonctionnalités avancées pour la photo (retouches en temps réel, gomme magique...) mais aussi pour l'interface utilisateur en général. De quoi rassurer après un iOS 25 plus que timide sur le sujet.

L'intelligence artificielle sera donc au cœur de cette keynote 2025 d'Apple. La firme doit montrer qu'elle n'a pas pris de retard face à Google et Samsung dans ce domaine clé.