Keynote Apple 2026 : surprise ! Apple brise une tradition de 15 ans et décide de ne pas présenter l'iPhone 18
Plus que quelques heures avant le lancement de la keynote Apple 2026 de la rentrée. Un produit particulièrement attendu risque cependant de manquer à l'appel lors des annonces de la soirée.
- Apple organise sa traditionnelle keynote Apple de septembre ce mercredi à 19h. La conférence devrait dévoiler plusieurs nouveaux produits à venir.
- Parmi les annonces les plus attendues de cette keynote Apple 2026 : l'iPhone 18 Pro/Pro Max, les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ainsi que les AirPods 5.
- La star de la keynote Apple devrait être l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple. Ce dernier serait disponible en octobre prochain et coûterait plus de 2000€ chez nous.
- L'iPhone 18 standard ne serait pas dévoilé durant la keynote Apple. La firme préfèrerait se concentrer sur les modèles Pro et son premier smartphone pliable. L'iPhone 18 ne serait officiel qu'en début 2027.
- Cette keynote Apple du mercredi 9 septembre est également très spéciale pour l'entreprise. Il s'agit de la première keynote depuis que John Ternus, nouveau PDG de la firme, a pris ses fonctions.
16:17 - Une nouveauté invisible à l'oeil nu pour l'iPhone 18 Pro
Parmi les nouveautés à venir pour l'iPhone 18 Pro, Apple devrait présenter l'intégration d'une nouvelle puce modem : la C2. Il s'agit de la deuxième génération de puces dédiées au réseau téléphonique et intégralement conçue par la firme elle-même. La puce C1, que l'on retrouvait notamment au sein de l'iPhone Air, s'est avérée assez concluante dans ses performances pour laisser place à une nouvelle génération que l'on devrait retrouver dans l'iPhone 18 Pro.
15:55 - Le site officiel d'Apple est fermé pour préparer la keynote
C'est la tradition depuis plusieurs années avant chaque keynote Apple : le store officiel de l'entreprise est actuellement fermé. Ce dernier indique seulement "nous revenons bientôt. Le temps de mettre l'Apple Store à jour. Revenez vite." Le site devrait rouvrir ses portes dans la soirée, quelques minutes après la fin de la keynote. Cette fermeture permet notamment aux équipes d'Apple d'intégrer toutes les nouvelles pages correspondantes aux futurs produits annoncés ce soir.
15:36 - John Ternus tease une nouvelle fonctionnalité
Alors que la keynote Apple ne sera lancée que d'ici 19h, le nouveau PDG de la firme s'amuse déjà à faire du teasing sur le contenu de la soirée. Dans un post publié sur le réseau social X, John Ternus publie une courte vidéo où une lumière semble se rétracter. Difficile d'y voir autre chose que l'une des plus grandes fonctionnalités de l'iPhone 18 Pro : un capteur avec ouverture variable pour mieux gérer la luminosité ambiante et une première pour un iPhone.
September 9, 2026
15:19 - John Ternus n'a pas tout de suite travaillé sur l'iPhone en arrivant chez Apple
Quand il intègre Apple en 2001, Ternus ne travaille pas d'emblée sur l'iPhone ou l'iPad, qui n'existent pas encore : son tout premier projet au sein de l'équipe de design produit est l'Apple Cinema Display, un moniteur externe. C'est cette base modeste qui a lancé une carrière de 25 ans dans l'entreprise et l'ont mené jusqu'au poste de directeur aujourd'hui. John Ternus devrait notamment être au coeur de la keynote Apple de ce soir pour piloter les présentations.
14:59 - Où sera Tim Cook pendant la keynote Apple ?
Tim Cook a rendu son tablier de PDG d'Apple le 31 août dernier afin de laisser sa place à John Ternus. Ce dernier est désormais en charge des présentations de nouveaux produits Apple, notamment pour la keynote de ce mercredi. Si beaucoup espèrent un petit caméo de Tim Cook pendant la soirée, ce dernier serait bien présent à Cupertino mais dans le public pour assister à la conférence.
14:38 - Saviez-vous que la keynote Apple était également une application ?
Peu de gens le savent, mais "Keynote" n'est pas qu'un nom donné aux conférences Apple : c'est aussi celui du logiciel de présentation développé par la firme, lancé au début des années 2000 et conçu à l'origine pour les propres présentations de Steve Jobs. D'ailleurs, dès 2003, Apple avait dû reconnaître publiquement un bug logiciel affectant certaines cartes graphiques ATI utilisées avec le programme, preuve que même l'outil censé fluidifier les keynotes n'était pas à l'abri des imprévus.
14:14 - Apple a célébré ses 50 ans cette année
La keynote Apple de ce mercredi 9 septembre a un goût de fête pour Apple. La firme a célébré ses 50 ans le 1er avril dernier, une date qui a donné lieu à une multitude d'anecdotes autour de la marque ainsi que plusieurs célébrations comme à Paris avec la fête de la musique. Apple devrait cependant vraiment célébrer cet anniversaire avec un iPhone réinventé l'année prochaine, mais affaire à suivre.
14:00 - La keynote Apple devrait dévoiler un meilleur multi-tâches pour l'iPhone 18 Pro
Actuellement, les iPhone récents peuvent gérer jusqu'à deux applications en même temps dans l'encoche "Dynamic Island". Il est notamment possible d'y contrôler sa musique et de suivre la livraison de sa commande Uber Eats. L'iPhone 18 Pro devrait améliorer cet aspect en intégrant la possibilité de contrôler jusqu'à trois applications en même temps. Cette amélioration serait rendue possible grâce à une réduction de la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro et Pro Max.
13:42 - Les anciennes keynote Apple étaient autrefois sur scène
Steve Jobs a longtemps dominé le format keynote à lui seul. Lors de la présentation de l'iPhone en 2007, il est resté sur scène plus de 90 minutes, ne s'interrompant que pour de brèves apparitions de partenaires prestigieux, comme Eric Schmidt, alors PDG de Google et membre du conseil d'administration d'Apple à l'époque. Cette endurance et cette maîtrise du rythme sont devenues une marque de fabrique du style Apple, encore imitée aujourd'hui.
13:22 - Le programme de la keynote Apple 2026 risque d'être chargé
Les dernières informations liées à la keynote Apple de ce mercredi font état de multiples annonces à venir. Si l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max devraient monopoliser une partie de la soirée, Apple se doit de réserver une bonne partie de sa conférence pour présenter l'iPhone Duo, son premier téléphone pliable. Ajoutez à cela les nouveautés des Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ainsi que les deux modèles d'AirPods 5 et vous obtenez la recette pour une keynote Apple chargée en annonces. La conférence débute ce soir à 19h et pourrait donc bien dépasser les 1h30 en durée.
12:38 - Comment John Ternus va-t-il ouvrir la keynote Apple ?
Tim Cook et son célèbre "good morning" ne seront pas de la partie ce soir pendant la keynote Apple 2026. L'homme d'affaires devrait laisser sa place au nouveau directeur d'Apple, John Ternus. Ce dernier s'est déjà exprimé sur les réseaux sociaux par un assez poli "hello". Ce simple mot serait-il sa marque de fabrique pour initier les prochaines conférences de l'entreprise ? La réponse ce soir vers 19h.
11:20 - IPhone Duo : ce qu'il faut savoir
Mark Guman n'a pas fini de révéler des informations surprenantes en amont de la keynote de ce soir. Parmi ces annonces, le nouveau iPhone pliable d'Apple, renommé iPhone Duo, coûtera 2000 dollars au lancement et autour de 3000 dollars pour bénéficier du 2 TB. Il devrait sortir en octobre en bleu foncé et blanc, assorti d'un stylet, un accessoire pourtant rejeté par Steve Jobs lors du lancement de l'iPhone en 2007.
Mark Gurman balance tout !— MaTech (@iMathTechs) September 9, 2026
Voici ce quil prévoit pour ce soir :
iPhone Duo
- Nouveau nom pour liPhone pliable
- Prix de départ : ~2 000 $
- Jusquà 2 To, autour de 3 000 $
- Arrivée en octobre
- Compatible Apple Pencil
- Bleu foncé + blanc
iPhone 18 Pro / Pro Max
- pic.twitter.com/lV7zkLJ9T2
La keynote Apple 2026 de la rentrée débute dans quelques heures à peine. Cet événement, très suivi chaque année, représente pour Apple un moment clé pour dévoiler ses nouveaux iPhone. Cette fois-ci, c'est l'iPhone 18 qui suscite le plus d'attente, à la suite d'une génération 17 saluée par d'excellents avis. La firme de Cupertino pourrait toutefois s'écarter de ses habitudes en n'évoquant pas du tout son iPhone standard lors de la conférence.
La keynote Apple 2026 se déroulerait donc sans l'iPhone 18. Celui-ci serait décalé à 2027, ce qui laisserait à la marque la possibilité de mettre en avant d'autres nouveautés telles que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Le pari le plus audacieux d'Apple reste toutefois la présentation officielle de son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Duo.
En attendant le coup d'envoi officiel de la keynote Apple 2026 ce soir, voici un tour d'horizon des informations qui ont fuité ces derniers mois. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur la keynote Apple, l'iPhone 18, les Apple Watch et l'iPhone Duo.
Quelle est la date de la keynote Apple 2026 ?
La keynote Apple 2026 se tient aujourd'hui ! C'est ce mercredi 9 septembre qu'est organisée la conférence de la rentrée pour Apple. La firme donne rendez-vous à 19h (heure de Paris) pour le début de ses annonces. Bien qu'Apple ne précise jamais la durée de ses keynote, nous pensons que celle-ci durera un peu plus d'une heure.
Comment visionner la keynote d'Apple 2026 en direct ?
Nul besoin de voyager jusqu'à Cupertino pour suivre la keynote Apple 2026 ! La firme propose, comme toujours, sa retransmission officielle en direct sur sa chaine YouTube officielle. Le live officiel est même déjà en ligne et prêt pour ce mercredi à 19h !
Si vous ne pouvez suivre la keynote Apple en direct, il est toujours possible de rester sur cet article pendant la soirée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces pendant la conférence.
Les annonces attendues pour la keynote Apple 2026
La keynote Apple 2026 de septembre risque d'en surprendre plus d'un. Selon plusieurs médias spécialisés comme Bloomberg, l'iPhone 18 ne serait pas annoncé pendant la soirée. Cet iPhone, pourtant très attendu, serait repoussé à 2027 aux côtés de l'iPhone Air 2. Cette stratégie permettrait à Apple d'étaler davantage ses ventes pendant toute l'année à venir, mais surtout de laisser de la place pour présenter son nouveau bijou : l'iPhone Duo.
Outre le premier iPhone pliable, cette keynote Apple est l'occasion pour la firme de présenter ses iPhone 18 Pro/Pro Max ainsi que les nouvelles montres Apple Watch Series 12 et Ultra 4. La firme devrait également prendre un moment de sa soirée pour présenter de nouveaux AirPods 5 disponibles en deux versions : avec ou sans réduction de bruit active.