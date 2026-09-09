Keynote Apple 2026 : l'iPhone 18 remplacé par un nouveau bijou d'Apple
La keynote Apple débute ce soir avec de multiples annonces, mais l'iPhone 18 semble absent de la présentation.
- La keynote Apple de ce mercredi 9 septembre est lancée ce mercredi à 19h (heure de Paris).
- La firme devrait profiter de cette keynote Apple pour dévoiler plusieurs produits comme l'iPhone 18 Pro/Pro Max, les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ainsi que les AirPods 5.
- La keynote Apple devrait cependant s'axer longuement autour de l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple. Ce dernier serait disponible en octobre prochain et coûterait plus de 2000€ chez nous et remplacerait l'iPhone 18 pour 2026.
- L'iPhone 18 standard ne serait pas dévoilé durant cette keynote Apple, mais au début de l'année 2027.
- Cette keynote Apple du mercredi 9 septembre est également très spéciale pour la firme. Il s'agit de la première keynote depuis que John Ternus, nouveau PDG de la firme, a pris ses fonctions remplaçant Tim Cook le 31 août dernier.
18:46 - L'iPhone Duo pourrait ne pas être dévoilé en noir
Alors que beaucoup l'appelaient "iPhone Ultra" il y a quelques jours, le premier smartphone pliable d'Apple s'intitulerait "iPhone Duo". Pressenti pendant longtemps comme un iPhone assez expérimental, l'iPhone Duo ne devait bénéficier que de couleurs assez basiques comme le noir et le blanc. Selon Mark Gurman de chez Bloomberg, Apple partirait plutôt sur une couleur bleue foncée en lieue et place du traditionnel noir.
18:31 - Moins d'une demi-heure avant la keynote Apple
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant la keynote Apple de la rentrée 2026. De nombreuses annonces sont pressenties cette année, mais le plus gros focus devrait se faire sur les nouveaux iPhone 18 Pro, Pro Max et l'iPhone Duo. La firme devrait également passer en revue les nouveautés de l'Apple Watch Series 12 et de la Ultra 4. Il se murmure également que les AirPods passeraient à la cinquième génération avec quelques améliorations sur la réduction de bruit active. Réponse à 19h !
18:14 - Plusieurs produits domotiques à venir chez Apple
Bien que leur présence à la keynote de ce soir ne soit pas avérée, Apple préparerait différents produits dédiés à la domotique. On y retrouverait notamment un écran Home Hub qui permettrait de piloter les objets et ampoules connectées de sa maison, mais également de nouveaux HomePod et une Apple TV améliorée. Les différentes annonces concernant l'iPhone 18 Pro, l'iPhone Duo et les Apple Watch semblent cependant suffisantes pour occuper toute la soirée de ce mercredi.
17:51 - Non, Apple ne fournira pas de chargeurs avec l'iPhone 18
Beaucoup de consommateurs de produits Apple s'attristent de la disparition des chargeurs au sein des boites d'iPhone. Cette pratique, mise en oeuvre depuis plusieurs années, est également en place chez d'autres constructeurs de smartphones. Elle permet certes de réduire les coûts pour la firme, mais également de proposer un chargeur inutile alors que vous en possédez déjà chez vous. Dans un contexte où Apple doit payer bien plus cher pour les composants de l'iPhone 18, il n'y a donc aucun espoir que la firme revienne sur cette décision.
17:32 - Combien vont coûter les iPhone 18 Pro et Pro Max ?
Le contexte actuel est très négatif pour les marques tech. Alors que l'IA explose partout dans le monde, certaines entreprises monopolisent les composants informatiques au grand dam du grand public. Apple n'est pas exempté par cette pénurie de composants et Tim Cook a déjà prévenu que les prochains appareils coûteront certainement plus cher. De récentes sources indiquent que les iPhone 18 Pro et Pro Max ne subiraient que 100$ d'augmentation cette année. Si cette hausse peut faire crisser des dents, elle prouve qu'Apple s'engage à absorber une partie de l'explosion des coûts pour ne pas trop impacter ses clients.
17:12 - Une nouveauté exclusive à l'iPhone 18 Pro Max ?
Cela fait quelques temps qu'Apple n'a pas présenté une nouveauté exclusivement réservée au modèle Pro Max. L'iPhone 18 pourrait bien changer cette bonne habitude puisque le capteur principal de 48 Mpx avec ouverture mécanique variable pourrait n'être disponible que sur l'iPhone 18 Pro Max. Cela pourrait notamment s'expliquer par le fait que le Pro Max est plus grand, laissant ainsi suffisamment de place pour y intégrer une ouverture variable.
16:52 - Faut-il attendre l'année prochaine pour un nouvel iPhone ?
Alors que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone Duo sont à quelques heures de leur officialisation, un autre smartphone pourrait bien leur faire de l'ombre. En 2027, Apple devrait lancer son smartphone le plus ambitieux, l'iPhone 20. La firme sauterait le chiffre 19 à l'image de la sortie de l'iPhone X qui avait révolutionné l'appareil à son époque. Cet iPhone 20 disposerait notamment d'un gros changement de design avec des bordures quasi invisibles.
16:39 - Quand ouvriront les précommandes de l'iPhone 18 Pro ?
Apple devrait dévoiler ce soir son nouvel iPhone 18 Pro. En coulisses, toutes les petites mains de la firme doivent déjà s'activer pour permettre la commercialisation de ce nouveau modèle dans les jours à venir. Si Apple s'en tient à ses habitudes, l'iPhone 18 Pro sera disponible en précommande ce vendredi 11 septembre vers 14h pour une sortie finale estimée au vendredi suivant.
16:17 - Une nouveauté invisible à l'oeil nu pour l'iPhone 18 Pro
Parmi les nouveautés à venir pour l'iPhone 18 Pro, Apple devrait présenter l'intégration d'une nouvelle puce modem : la C2. Il s'agit de la deuxième génération de puces dédiées au réseau téléphonique et intégralement conçue par la firme elle-même. La puce C1, que l'on retrouvait notamment au sein de l'iPhone Air, s'est avérée assez concluante dans ses performances pour laisser place à une nouvelle génération que l'on devrait retrouver dans l'iPhone 18 Pro.
15:55 - Le site officiel d'Apple est fermé pour préparer la keynote
C'est la tradition depuis plusieurs années avant chaque keynote Apple : le store officiel de l'entreprise est actuellement fermé. Ce dernier indique seulement "nous revenons bientôt. Le temps de mettre l'Apple Store à jour. Revenez vite." Le site devrait rouvrir ses portes dans la soirée, quelques minutes après la fin de la keynote. Cette fermeture permet notamment aux équipes d'Apple d'intégrer toutes les nouvelles pages correspondantes aux futurs produits annoncés ce soir.
15:36 - John Ternus tease une nouvelle fonctionnalité
Alors que la keynote Apple ne sera lancée que d'ici 19h, le nouveau PDG de la firme s'amuse déjà à faire du teasing sur le contenu de la soirée. Dans un post publié sur le réseau social X, John Ternus publie une courte vidéo où une lumière semble se rétracter. Difficile d'y voir autre chose que l'une des plus grandes fonctionnalités de l'iPhone 18 Pro : un capteur avec ouverture variable pour mieux gérer la luminosité ambiante et une première pour un iPhone.
September 9, 2026
15:19 - John Ternus n'a pas tout de suite travaillé sur l'iPhone en arrivant chez Apple
Quand il intègre Apple en 2001, Ternus ne travaille pas d'emblée sur l'iPhone ou l'iPad, qui n'existent pas encore : son tout premier projet au sein de l'équipe de design produit est l'Apple Cinema Display, un moniteur externe. C'est cette base modeste qui a lancé une carrière de 25 ans dans l'entreprise et l'ont mené jusqu'au poste de directeur aujourd'hui. John Ternus devrait notamment être au coeur de la keynote Apple de ce soir pour piloter les présentations.
La keynote Apple 2026 de la rentrée débute dans quelques heures à peine. Cet événement, très suivi chaque année, représente pour Apple un moment clé pour dévoiler ses nouveaux iPhone. Cette fois-ci, c'est l'iPhone 18 qui suscite le plus d'attente, à la suite d'une génération 17 saluée par d'excellents avis. La firme de Cupertino pourrait toutefois s'écarter de ses habitudes en n'évoquant pas du tout son iPhone standard lors de la conférence.
La keynote Apple 2026 se déroulerait donc sans l'iPhone 18. Celui-ci serait décalé à 2027, ce qui laisserait à la marque la possibilité de mettre en avant d'autres nouveautés telles que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Le pari le plus audacieux d'Apple reste toutefois la présentation officielle de son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Duo.
En attendant le coup d'envoi officiel de la keynote Apple 2026 ce soir, voici un tour d'horizon des informations qui ont fuité ces derniers mois. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur la keynote Apple, l'iPhone 18, les Apple Watch et l'iPhone Duo.
Quelle est la date de la keynote Apple 2026 ?
La keynote Apple 2026 se tient aujourd'hui ! C'est ce mercredi 9 septembre qu'est organisée la conférence de la rentrée pour Apple. La firme donne rendez-vous à 19h (heure de Paris) pour le début de ses annonces. Bien qu'Apple ne précise jamais la durée de ses keynote, nous pensons que celle-ci durera un peu plus d'une heure.
Comment visionner la keynote d'Apple 2026 en direct ?
Nul besoin de voyager jusqu'à Cupertino pour suivre la keynote Apple 2026 ! La firme propose, comme toujours, sa retransmission officielle en direct sur sa chaine YouTube officielle. Le live officiel est même déjà en ligne et prêt pour ce mercredi à 19h !
Si vous ne pouvez suivre la keynote Apple en direct, il est toujours possible de rester sur cet article pendant la soirée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces pendant la conférence.
Les annonces attendues pour la keynote Apple 2026
La keynote Apple 2026 de septembre risque d'en surprendre plus d'un. Selon plusieurs médias spécialisés comme Bloomberg, l'iPhone 18 ne serait pas annoncé pendant la soirée. Cet iPhone, pourtant très attendu, serait repoussé à 2027 aux côtés de l'iPhone Air 2. Cette stratégie permettrait à Apple d'étaler davantage ses ventes pendant toute l'année à venir, mais surtout de laisser de la place pour présenter son nouveau bijou : l'iPhone Duo.
Outre le premier iPhone pliable, cette keynote Apple est l'occasion pour la firme de présenter ses iPhone 18 Pro/Pro Max ainsi que les nouvelles montres Apple Watch Series 12 et Ultra 4. La firme devrait également prendre un moment de sa soirée pour présenter de nouveaux AirPods 5 disponibles en deux versions : avec ou sans réduction de bruit active.