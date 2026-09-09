Keynote Apple 2026 : l'iPhone 18 remplacé par un nouveau bijou d'Apple

La keynote Apple débute ce soir avec de multiples annonces, mais l'iPhone 18 semble absent de la présentation.

L'essentiel

La keynote Apple de ce mercredi 9 septembre est lancée ce mercredi à 19h (heure de Paris).

La firme devrait profiter de cette keynote Apple pour dévoiler plusieurs produits comme l'iPhone 18 Pro/Pro Max, les Apple Watch Series 12 et Ultra 4 ainsi que les AirPods 5.

La keynote Apple devrait cependant s'axer longuement autour de l'iPhone Duo, le premier smartphone pliable d'Apple. Ce dernier serait disponible en octobre prochain et coûterait plus de 2000€ chez nous et remplacerait l'iPhone 18 pour 2026.

L'iPhone 18 standard ne serait pas dévoilé durant cette keynote Apple, mais au début de l'année 2027.

Cette keynote Apple du mercredi 9 septembre est également très spéciale pour la firme. Il s'agit de la première keynote depuis que John Ternus, nouveau PDG de la firme, a pris ses fonctions remplaçant Tim Cook le 31 août dernier.

En direct

La keynote Apple 2026 de la rentrée débute dans quelques heures à peine. Cet événement, très suivi chaque année, représente pour Apple un moment clé pour dévoiler ses nouveaux iPhone. Cette fois-ci, c'est l'iPhone 18 qui suscite le plus d'attente, à la suite d'une génération 17 saluée par d'excellents avis. La firme de Cupertino pourrait toutefois s'écarter de ses habitudes en n'évoquant pas du tout son iPhone standard lors de la conférence.

La keynote Apple 2026 se déroulerait donc sans l'iPhone 18. Celui-ci serait décalé à 2027, ce qui laisserait à la marque la possibilité de mettre en avant d'autres nouveautés telles que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max ainsi que les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. Le pari le plus audacieux d'Apple reste toutefois la présentation officielle de son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Duo.

En attendant le coup d'envoi officiel de la keynote Apple 2026 ce soir, voici un tour d'horizon des informations qui ont fuité ces derniers mois. Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur la keynote Apple, l'iPhone 18, les Apple Watch et l'iPhone Duo.

tout savoir sur l'iPhone 18 Pro :

La keynote Apple 2026 se tient aujourd'hui ! C'est ce mercredi 9 septembre qu'est organisée la conférence de la rentrée pour Apple. La firme donne rendez-vous à 19h (heure de Paris) pour le début de ses annonces. Bien qu'Apple ne précise jamais la durée de ses keynote, nous pensons que celle-ci durera un peu plus d'une heure.

Nul besoin de voyager jusqu'à Cupertino pour suivre la keynote Apple 2026 ! La firme propose, comme toujours, sa retransmission officielle en direct sur sa chaine YouTube officielle. Le live officiel est même déjà en ligne et prêt pour ce mercredi à 19h !

Si vous ne pouvez suivre la keynote Apple en direct, il est toujours possible de rester sur cet article pendant la soirée. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces pendant la conférence.

La keynote Apple 2026 de septembre risque d'en surprendre plus d'un. Selon plusieurs médias spécialisés comme Bloomberg, l'iPhone 18 ne serait pas annoncé pendant la soirée. Cet iPhone, pourtant très attendu, serait repoussé à 2027 aux côtés de l'iPhone Air 2. Cette stratégie permettrait à Apple d'étaler davantage ses ventes pendant toute l'année à venir, mais surtout de laisser de la place pour présenter son nouveau bijou : l'iPhone Duo.

Tout savoir sur l'iPhone 18 :

Outre le premier iPhone pliable, cette keynote Apple est l'occasion pour la firme de présenter ses iPhone 18 Pro/Pro Max ainsi que les nouvelles montres Apple Watch Series 12 et Ultra 4. La firme devrait également prendre un moment de sa soirée pour présenter de nouveaux AirPods 5 disponibles en deux versions : avec ou sans réduction de bruit active.