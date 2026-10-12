Keynote Apple 2026 : la firme annulerait plusieurs sorties en Europe

Une nouvelle keynote Apple surprise serait organisée ce mardi. Hélas, ses annonces ne seraient pas prévues pour l'Europe.

La prochaine keynote Apple est déjà actée ! Alors que beaucoup de spécialistes ne s'attendaient pas à une nouvelle conférence en 2026, la firme de Cupertino surprend tout le monde en dévoilant une invitation "welcome home" et une date précise.

La keynote Apple du 13 octobre est organisée à New-York où plusieurs créateurs de contenus et journalistes sont invités pour l'occasion. Hélas, il semble qu'aucun média français (Linternaute compris) n'ait reçu le mail d'annonce pour cette keynote Apple. Cela soutient l'idée que les produits annoncés lors de cette keynote ne seront pas disponibles en France ou même en Europe.

La keynote Apple "welcome home" tease tout particulièrement de nouveaux produits à venir pour la maison. Selon de multiples sources, Apple dévoilerait plusieurs équipements de domotique en partenariat avec la marque LG ainsi que d'autres produits Apple.

Apple has officially announced its Welcome Home product launch for October 13 A new smart home hub, Apple TV 4K (4th gen) and HomePod mini 2 are expected https://t.co/LNBGBMH7kD — Apple Hub (@theapplehub) October 8, 2026

La keynote Apple de ce mardi 13 octobre se tiendra à 15h (Europe Centrale) selon le site Euronews. La conférence sera à suivre en direct sur le site d'Apple ainsi que sur la chaine YouTube officielle de la firme. Nous ne manquerons pas de modifier cet article pour vous livrer toutes les annonces effectuées durant la keynote.

Nul besoin de voyager jusqu'à New-York pour suivre la prochaine keynote Apple 2026 ! La firme proposera certainement un stream en direct sur sa chaine YouTube et son site. Il est même très probable que la majorité des annonces se retrouvent sur les réseaux sociaux (X, Instagram...) juste après avoir été dévoilées pendant la conférence.

La keynote Apple de ce mardi reposerait en deux catégories de produits réunies sous une seule et même bannière : la maison connectée. Apple annoncerait trois nouveaux produits provenant de ses équipes, mais également de multiples produits crées en partenariat avec la marque LG.

Un produit Apple pour piloter toute votre maison

L'annonce la plus attendue de cette keynote Apple tient dans un tout nouveau type de produit pour la firme : une station de commande pour la maison connectée. Baptisée "Apple HomePad" (ou "HomeBrew") en interne, cet objet serait une petite enceinte surmontée d'un écran et relié à votre système domotique. Il y sera alors possible de commander tous vos appareils connectées comme les lumières, les radiateurs, etc... A noter qu'une version sans enceinte et à fixer au mur serait également proposée.

Rendu IA de potentiel HomePad d'Apple © ChatGPT

En plus de ce nouveau produit, la keynote Apple devrait lever le voile sur un nouvel HomePod mini (près de 6 ans après la sortie du dernier modèle) ainsi qu'une nouvelle Apple TV mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

De multiples produits Apple X LG pour votre maison

La keynote Apple pourrait également laisser apercevoir un nouveau partenariat pour Apple concernant la maison connectée. La firme proposerait plusieurs accessoires (serrures connectées, caméras de surveillance...) en partenariat avec l'entreprise LG. Cette dernière a notamment racheté Athom en juillet 2026, une société spécialisée dans la domotique, afin de renforcer ses compétences dans ce domaine.

Aucun produit de la keynote Apple 2026 pour l'Europe ?

Toutes ces belles promesses de nouveaux produits à venir lors de la keynote Apple de ce mardi 13 octobre pourraient cependant ne pas être disponibles en Europe. La plupart de ces nouveaux produits reposeraient notamment sur les dernières avancées de Siri AI, dont la nouvelle version est toujours indisponible en Europe. Voilà également pourquoi aucun journaliste ou créateur de contenus en France n'aurait reçu l'invitation d'Apple concernant cette nouvelle keynote.