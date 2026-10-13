Keynote Apple 2026 : la firme bloque la sortie de son nouveau produit en Europe

Une nouvelle keynote Apple surprise a été organisée ce 13 octobre 2026. Hélas, plusieurs de ses annonces ne seraient pas prévues pour l'Europe.

L'essentiel

Apple a choisi de ne pas organiser de conférence en ligne pour sa keynote du 13 octobre. Les annonces ont simplement été relayées par les médias ou sur les réseaux. Certains produits sont déjà disponibles en pré-commande sur Apple Store.

Parmi les annonces de cette keynote Apple se trouve un tout nouveau produit : l'Apple HomeView. Un écran monté sur une enceinte ou directement sur votre mur afin de contrôler l'équipement connecté de votre domicile.

L'Apple HomeView à venir durant la keynote Apple ainsi que les futurs produits domotique d'Apple sont indisponibles en Europe. Ces derniers, reposant sur le nouveau Siri AI interdit en Europe, ne fonctionnent pas correctement chez nous. Pourtant, la langue française est proposée.

D'autres produits ont été révélés comme le nouveau Apple TV et le HomePod mini 2. Ces derniers sont en revanche disponibles en Europe, en précommande.

En direct

15:49 - L'Apple HomeView peut reconnaitre jusqu'à 6 personnes Afin de pouvoir être déverrouillé et utiliser ses fonctionnalités, l'Apple HomeView fonctionne à l'aide de FaceID. L'appareil est capable de scanner et de reconnaitre jusqu'à 6 visages distincts au sein d'un domicile. Welcome HomeView https://t.co/mXYPyXOZ1U — John Ternus (@johnternus) October 13, 2026 15:41 - Même Mark Gurman, spécialiste Apple, est choqué du prix de l'Apple TV La nouvelle version de l'Apple TV dévoilée ce mardi s'accompagne d'une forte hausse de prix. En passant de 189 euros sur la génération 2022 à 349 euros aujourd'hui, Apple marque un sacré gap pour disposer d'une Apple TV. Sur le réseau social X, Mark Gurman, spécialiste Apple pour Bloomberg, semble vraiment choqué de cette différence de prix. Le journaliste prédit même qu'une version moins onéreuse pourrait être prévue dans les années à venir. I find the $299 price for HomeView solid. Not super aggressive but reasonable all things considered. The $149 for the HomePod mini 2 is in the same category. But I think $299 for the Apple TV is a huge stretch and a cheaper model - a stick? - is now essential. — Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2026 15:35 - L'Apple TV passe à la nouvelle génération et explose son prix Apple vient de dévoiler sa nouvelle Apple TV, près de 4 ans après la dernière version. Ce nouveau boitier dédié au multimédia présente pas mal de nouveautés : nouvelle puce A19, stockage d'entrée de 128 Go, Wi-Fi 7, micros intégrés, nouvelle télécommande avec localisation précise... Hélas, son tarif s'envole complètement et passe de 189 euros à 349 euros soit une augmentation de plus de 80% du précédent prix ! 15:24 - Apple dévoile le nouveau HomePod mini, mais sans Siri AI ! Apple a enfin annoncé un nouvel HomePod Mini 2, près de 6 ans après la sortie du dernier modèle. Doté de nouvelles couleurs, le HomePod Mini 2 embarque un nouveau tissu mesh bicolore et sans couture ainsi qu'un cordon d'alimentation assorti. Le dessus de l'enceinte arbore une nouvelle illumination sonore et il est désormais possible d'utiliser le HomePod Mini 2 comme enceinte pour un Mac. Ce nouvel HomePod Mini 2 ne dispose cependant pas de Siri AI en Europe, contrairement aux versions qui seront commercialisées aux Etats-Unis. Apple annonce le nouveau HomePod Mini 2 139 Nouvelles couleurs ! https://t.co/MpyAGtZZtD — RawZ06 (@RawZ06Off) October 13, 2026 15:16 - Apple travaille avec l'Union Européenne pour débloquer la sortie du HomeView en Europe Sur son site officiel, Apple détaille les quelques régions qui pourront prochainement précommander l'Apple HomeView. Sans trop de surprises, la France et l'Europe n'y figurent pas. La raison est assez simple : le HomeView repose quasi intégralement sur Siri AI, la dernière version de l'assistant personnel d'Apple boostée à l'intelligence artificielle et indisponible en Europe. La firme explique cependant mener des discussions actives avec l'Union Européenne afin de débloquer la sortie de Siri AI et du HomeView chez nous. 15:14 - Qu'est-ce que l'Apple HomeView ? L'Apple HomeView est un tout nouveau type de produit pour la firme de Cupertino. Il s'agit d'un petit écran de 7 pouces au format carré qui centralise l'ensemble des objets connectés de votre maison. Enceintes musicales, lumières connectées, prises intelligentes... Le HomeView permet de contrôler l'ensemble de ces appareils tant qu'ils sont compatibles avec la technologie Apple Home (l'application Maison). 15:09 - L'Apple HomeView ne sera pas disponible en France Sur son site officiel, Apple annonce que son nouveau produit HomeView sera disponible dans une sélection de pays et régions sélectionnés par la firme. L'Apple HomeView sortira en Australie, au Canada, en Inde, en Nouvelle Zélande, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 15:04 - Un média brise l'embargo et dévoile le nouveau produit Apple en avance ! The Wired vient de dévoiler officiellement l'Apple HomeView. Ce tout nouveau produit Apple se compose d'un écran ressemblant à un iPad (mais au format) carré qui surmonte une petite enceinte audio. Il est cependant possible de retirer l'enceinte pour fixer directement le HomeView à l'un de vos murs. 14:51 - Moins de 10 minutes avant les annonces Apple Bien que la keynote Apple de ce mardi soit certainement diffusée sous forme de communiqué de presse ou vidéo YouTube, les annonces à venir s'avèrent excitantes pour tous les fans de la firme. Le sujet de la domotique est très en vogue et Apple devrait accentuer sa présence avec de nouveaux produits centrés autour de la maison connectée. Allons-nous pouvoir en bénéficier en France ? La réponse dans quelques minutes ! 14:42 - Une nouveauté bloquée en Europe ? Les nouveautés prévues au sein de l'Apple HomeView (ou Apple HomePad), le gros produit à venir pour la firme, ont été pensées pour mettre en avant Siri AI, le nouvel assistant d’Apple. Or c’est précisément ce qui coince en Europe : depuis la sortie d’iOS 27, Siri AI n’est pas disponible sur iPhone et iPad dans l’Union européenne. 14:31 - Apple ne présenterait pas ses nouveaux produits en direct La keynote Apple de ce mardi n'en sera peut-être pas une ! Apple n’aurait pas choisi la formule de la grande keynote. La présentation prendrait plutôt la forme de communiqués et de vidéos, avant un second rendez-vous fin octobre, consacré cette fois au Mac et à l’iPad.

Une nouvelle keynote Apple a dévoilé de nombreuses nouveautés ce mardi 13 octobre. Alors que beaucoup de spécialistes ne s'attendaient pas à une nouvelle conférence en 2026, la firme de Cupertino surprend tout le monde en dévoilant une invitation "welcome home" et une date précise.

La keynote Apple du 13 octobre est organisée à New-York où plusieurs créateurs de contenus et journalistes sont invités pour l'occasion. Hélas, il semble qu'aucun média français (Linternaute compris) n'ait reçu le mail d'annonce pour cette keynote Apple. Cela soutient le fait que les produits annoncés lors de cette keynote ne seront pas disponibles en France ou même en Europe.

La keynote Apple "welcome home" a présenté tout particulièrement de nouveaux produits à venir pour la maison. Apple a en effet dévoilé plusieurs équipements de domotique en partenariat avec la marque LG ainsi que d'autres produits Apple.

Apple has officially announced its Welcome Home product launch for October 13 A new smart home hub, Apple TV 4K (4th gen) and HomePod mini 2 are expected https://t.co/LNBGBMH7kD — Apple Hub (@theapplehub) October 8, 2026

La keynote Apple de ce mardi 13 octobre s'est tenue à 15h (Europe Centrale), comme annoncé par le site Euronews. La firme est parti sur un communiqué écrit et non sur une vidéo ou un événement en directe.

Nul besoin de voyager jusqu'à New-York pour suivre la prochaine keynote Apple 2026 ! Les nouveautés sont désormais visibles sur l'Apple Store et relayées par plusieurs médias et sources en ligne ou sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte X de Mark Gurman.

La keynote Apple de ce mardi repose en deux catégories de produits réunies sous une seule et même bannière : la maison connectée. Apple annonce trois nouveaux produits provenant de ses équipes, mais également de multiples produits crées en partenariat avec la marque LG.

Un produit Apple pour piloter toute votre maison

L'annonce la plus attendue de cette keynote Apple tient dans un tout nouveau type de produit pour la firme : une station de commande pour la maison connectée. Baptisée "Apple HomeView", cet objet serait une petite enceinte surmontée d'un écran et relié à votre système domotique. Il y sera alors possible de commander tous vos appareils connectées comme les lumières, les radiateurs, etc... Elle est vendue au prix de 299 dollars. Elle ne sera pas disponible pour le moment en Europe.

HomeView @Apple

En plus de ce nouveau produit, la keynote Apple a levé le voile sur un nouvel HomePod mini (près de 6 ans après la sortie du dernier modèle) ainsi qu'une nouvelle Apple TV mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Contrairement à l'Apple HomeView, la nouvelle Apple TV et l'HomePod mini 2 sont disponibles en France. Il est possible d'ores et déjà de les pré-commander sur l'Apple Store pour le prix de respectivement 349 € et 169€. Ces deux produits, contrairement à leur version américaine, n'incorporent pas de nouveau Siri.

De multiples produits Apple X LG pour votre maison

La keynote Apple a également exposé un nouveau partenariat pour Apple concernant la maison connectée. La firme propose plusieurs accessoires (serrures connectées, caméras de surveillance...) en partenariat avec l'entreprise LG. Cette dernière a notamment racheté Athom en juillet 2026, une société spécialisée dans la domotique, afin de renforcer ses compétences dans ce domaine.

Aucun produit de la keynote Apple 2026 pour l'Europe ?

Le nouvel HomeView n'est pas disponible en Europe et les Français ne bénéficieront pas des fonctionnalités les plus avancées de l'Apple TV et de l'HomePod mini 2. En effet, la plupart de ces nouveaux produits reposent notamment sur les dernières avancées de Siri AI, dont la nouvelle version est toujours indisponible en Europe. Voilà également pourquoi aucun journaliste ou créateur de contenus en France n'aurait reçu l'invitation d'Apple concernant cette nouvelle keynote.