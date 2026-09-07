Keynote Apple 2026 : mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent l'iPhone 18
C'est ce mercredi 9 septembre que la prochaine keynote Apple 2026 sera organisée. En coulisses, plusieurs bruits de couloirs rapportent de mauvaises nouvelles concernant l'iPhone 18.
La traditionnelle keynote Apple 2026 de la rentrée approche. A l'aube de ce qui semblait être une conférence pour dévoiler le nouvel iPhone 18, il semblerait qu'Apple ait revu ses plans. Selon de multiples sources très crédibles, la firme trancherait avec ses habitudes et s'apprêterait à organiser une keynote sans annoncer d'iPhone 18
La keynote Apple 2026 de septembre se passerait donc du traditionnel iPhone estival pour se concentrer sur d'autres produits : l'iPhone 18 Pro, les Apple Watch Series 12/Ultra 4 et surtout le premier smartphone pliable de la firme. Il faudra cependant patienter jusqu'à la soirée du 9 septembre pour en avoir le coeur net.
En attendant la keynote d'Apple 2026 de septembre, nous vous invitons à lire notre article dédié à l'iPhone 18 et aux dernières fuites d'informations disponibles. Découvrez en avant-première les potentiels futurs designs et les secrets de fabrication des nouveaux modèles.
Quelle est la date de la keynote Apple 2026 ?
Apple a confirmé que la prochain keynote se tiendra ce mardi 9 septembre. Il faudra vous tenir prêt aux alentours de 19h afin de retrouver toutes les annonces de la keynote Apple 2026 sur YouTube, le site officiel de la firme, mais également sur ce papier ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces autour de l'iPhone 18, l'iPhone Ultra et toutes les autres nouveautés.
Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026
Comment visionner la keynote d'Apple 2026 ?
Pour suivre la keynote d'Apple 2026 en direct, il faudra procéder comme les autres conférences et se rendre sur la chaîne YouTube d'Apple, sur son site, sur l'application Apple Tv. Le live dédié à la keynote Apple est même déjà en ligne sur la chaine YouTube officielle de l'entreprise afin de vous préparer un rappel avant son lancement.
Les annonces attendues pour la keynote Apple 2026
L'iPhone 18 Pro et Pro Max : les plus attendus de la keynote
La nouveauté design la plus notable chez l'iPhone 18 Pro et Pro Max, c'est la caméra selfie. Un nouveau capteur serait disposé en haut à gauche de l'écran des mobiles et mettrait fin à la traditionnelle encoche au milieu. Une couleur inédite nommée "Dark Cherry" devrait également être présentée.
Au niveau de la batterie de l'iPhone 18 Pro, deux configurations seraient adoptées : une pour le marché chinois et européen, et une autre pour le marché américain, compatible eSIM, plus compacte et occupant moins de place à l'intérieur du châssis. Le modèle européen disposerait donc d'une batterie d'environ 4056 mAh, soit 5,75% de capacité en moins que le modèle américain, et gagnerait donc à peine 68 mAh de plus par rapport à son prédécesseur. Mais selon les rumeurs, la firme envisagerait d'étendre le passage à la eSIM aux marchés européens dès la sortie de l'iPhone 18, ce qui lui ferait gagner 300 mAh par rapport à l'iPhone 17 Pro.
NEW LEAKS: iPhone 18 Pro— Apple Design (@TheAppleDesign) July 20, 2026
- Veriable aperture (main upgrade)
- Real portrait mode (not software)
- Real deep depth of field (everything in focus)
- Same design but smaller Dynamic Island
- Aluminium is staying
- Light blue, dark cherry, dark gray and silver
- A20 Pro chip, pic.twitter.com/WF0HdKFWoy
L'iPhone Ultra ou le premier mobile pliable d'Apple
La keynote d'Apple 2026 de septembre devrait dévoiler une grande prise de risque de la part de la marque : le lancement de leur premier modèle pliable. Après de nombreuses rumeurs, il semblerait qu'elle se soit arrêtée sur le nom "iPhone Ultra". Apple aurait choisi un format "Fold", ou "livre ouvert", à la forme carrée, ce qui le rapprocherait davantage d'un Google Pixel Fold plutôt que d'un Samsung Galaxy Z Fold.
Niveau design, les coloris devraient rester sobres avec du blanc et du noir pour un premier public qui serait davantage professionnel.
L'une des autres préoccupations, c'est la configuration photo qui serait seulement égale voire inférieure au futur iPhone 18. La configuration sera probablement la suivante :
- Capteur principal : 48 Mpx
- Capteur ultra grand angle : 48 Mpx
- Caméra selfie : 18 Mpx
New dummy unit gives us our best look yet at the upcoming iPhone Ultra— Apple Hub (@theapplehub) July 10, 2026
This will be Apples first foldable iPhone pic.twitter.com/eLOGPOW4bf
Le retour de l'Apple Watch avec les Series 12 et l'Ultra 4
La keynote Apple 2026 de septembre présentera sûrement un des produits phares de la marque depuis quelques années : l'Apple Watch. Certaines rumeurs indiquent une potentielle nouvelle fonctionnalité santé directement intégrée au bracelet. La RAM de la montre, estimée entre 1 et 1,5 Go, devrait rendre difficile toute intégration native de l'Apple Intelligence.
Pour l'Ultra 4 Apple, elle devrait être équipée d'un écran amélioré et des capteurs plus précis. Toutefois, aucune refonte majeure n'est prévu pour ces deux produits.
AirPods Ultra, iPad mini 8 et Mac : les supposés absents de la keynote
D'autres produits annexes à l'iPhone 18 sont attendus en cette fin d'année. Tandis que les AirPods équipés de caméra ne sont pas attendus avant l'année prochaine, les AirPods 5 pourraient faire leur apparition lors de la prochaine keynote d'Apple. Mar Gurman a indiqué qu'ils seront disponibles en version standard, avec réduction de bruit.
Il indique aussi, dans un post sur X, que l'iPad mini devrait également sortir avant la fin du mois d'octobre. Comme relayé par Mac Rumors, il sera probablement équipé d'un écran OLED, bénéficiera d'un nouveau système de hauts-parleurs et sera plus résistant à l'eau. D'autres rumeurs soulignent que l'actuelle puce A17 sera remplacée par une puce A19 Pro ou A20.
The wait for a new iPad mini wont be much longer either. Its still on track for this fall and will launch before the end of October. Its revamped, complete with an iPhone-like OLED screen. https://t.co/eTsSTbJ3op— Mark Gurman (@markgurman) August 25, 2026
Enfin, il serait également très probable, selon Mark Gurman et un rapport de Bloomberg, qu'un nouveau Mac mini sorte avant même la keynote de septembre, après deux ans d'attente. Ce lancement répond à une demande des utilisateurs qui cherchent pour la plupart "à exécuter localement des applications et des modèles d'IA", soutien 9to5Mac. Ce rapport fait suite à la visite de Tim Cook d'une usine de Houston accompagné de l'administration Trump. Apple prétendrait y commencer la fabrication du Mac mini.
L'iPhone 18, le produit tant attendu d'Apple, ne fera pas son apparition
Comme le souligne plusieurs médias, l'iPhone 18 et l'iPhone Air 2 ne seront a priori pas présentés le 8 septembre. Le premier devrait sortir en mars 2027 avec l'iPhone 18e. Ce décalage pourrait obéir à une stratégie de la marque afin d'espacer ses lancements et ainsi couvrir une majeure partie de l'agenda médiatique annuel.
Les vedettes de la keynote de septembre seraient donc le tout premier iPhone pliable, déjà appelé l'iPhone Ultra, l'iPhone Pro et Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4.
Une hausse des prix s'annonce très probablement
L'iPhone Ultra, inspiré par le dernier iPhone Air, à ceci près qu'il intègrerait un capteur photo en plus, serait l'un des produits les plus touchés par les diverses pénuries informatiques et l'augmentation des coûts de composants de mémoire (RAM et stockage), très demandés par l'industrie de l'intelligence artificielle. En effet, son prix estimé s'élèverait à 2500$ aux États-Unis. En y ajoutant les taxes européennes, ce prix grimperait aux alentours de 2600 voire 2700€. Cela est sans compter les options de stockage proposées par la marque qui s'ajouteraient pour un prix final dépassant les 3000€.
Le même principe s'applique pour les autres nouveautés d'Apple. Le prix de l'iPhone 18 serait estimé à partir de 969€, l'iPhone 18 Pro à 1329€ et l'iPhone Pro Max à 1479€.
10:01 - De nouveaux AirPods lors de la keynote Apple ?
Les plus grosses annonces de la keynote Apple du 9 septembre devraient être l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et l'iPhone Ultra. Apple devrait cependant prendre quelques minutes pour dévoiler également une nouvelle Apple Watch Series 12 ainsi qu'une Ultra 4. La présence ou non de nouveaux AirPods est largement débattue, mais Apple préférerait peaufiner ses prochains écouteurs avec caméras intégrées pour les dévoiler en 2027.
06/09/26 - 18:05 - A quelle heure se tiendra la keynote Apple 2026 ?
Apple a déjà communiqué officiellement sur l'horaire de sa prochaine keynote. Cette dernière se tiendra ce mercredi 9 septembre à 19h (heure de paris). La firme ne confirme cependant pas la durée de la conférence, mais au vu du programme pressenti (iPhone 18 Pro, iPhone Ultra, Apple Watch), il est probable que la keynote Apple 2026 dure un peu plus d'une heure et demie.
06/09/26 - 12:22 - Tim Cook sera-t-il présent à la keynote Apple ?
Maintenant que Tim Cook n'est plus PDG d'Apple, c'est à John Ternus que revient la lourde tâche de s'occuper des présentations des keynote de la firme. C'est donc ce dernier que l'on devrait retrouver pendant toute la présentation de ce mercredi 9 septembre. Il n'est cependant pas exclus que Tim Cook fasse une ou deux apparitions pour transmettre le flambeau ou donner des explications sur son absence au grand public.
05/09/26 - 18:19 - De nouveaux iPad pendant la keynote Apple ?
A moins d'une véritable surprise, aucun nouvel iPad ne devrait être dévoilé pendant la prochaine keynote Apple du 9 septembre. La conférence devrait se concentrer sur trois types de produits : les iPhone Pro, l'iPhone Ultra et les Apple Watch. Les prochains iPad, s'ils devaient être annoncés, seraient certainement un objectif d'Apple pour la fin d'année 2026, vers les mois d'octobre/novembre.
05/09/26 - 11:08 - Quelles couleurs à venir pour l'iPhone 18 Pro ?
Selon plusieurs sources, l'iPhone 18 Pro devrait voler la vedette de l'iPhone 18 durant la keynote Apple. Le nouveau smartphone phare d'Apple se déclinera, comme à l'accoutumée, en plusieurs coloris différents qui sont susceptibles de vous intéresser. Selon les informations déjà disponibles, l'iPhone 18 Pro sera proposé en rouge sombre, bleu léger, gris et noir.