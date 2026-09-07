Keynote Apple 2026 : mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent l'iPhone 18

C'est ce mercredi 9 septembre que la prochaine keynote Apple 2026 sera organisée. En coulisses, plusieurs bruits de couloirs rapportent de mauvaises nouvelles concernant l'iPhone 18.

La traditionnelle keynote Apple 2026 de la rentrée approche. A l'aube de ce qui semblait être une conférence pour dévoiler le nouvel iPhone 18, il semblerait qu'Apple ait revu ses plans. Selon de multiples sources très crédibles, la firme trancherait avec ses habitudes et s'apprêterait à organiser une keynote sans annoncer d'iPhone 18

La keynote Apple 2026 de septembre se passerait donc du traditionnel iPhone estival pour se concentrer sur d'autres produits : l'iPhone 18 Pro, les Apple Watch Series 12/Ultra 4 et surtout le premier smartphone pliable de la firme. Il faudra cependant patienter jusqu'à la soirée du 9 septembre pour en avoir le coeur net.

En attendant la keynote d'Apple 2026 de septembre, nous vous invitons à lire notre article dédié à l'iPhone 18 et aux dernières fuites d'informations disponibles. Découvrez en avant-première les potentiels futurs designs et les secrets de fabrication des nouveaux modèles.

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Apple a confirmé que la prochain keynote se tiendra ce mardi 9 septembre. Il faudra vous tenir prêt aux alentours de 19h afin de retrouver toutes les annonces de la keynote Apple 2026 sur YouTube, le site officiel de la firme, mais également sur ce papier ! Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toutes les annonces autour de l'iPhone 18, l'iPhone Ultra et toutes les autres nouveautés.

Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026

Pour suivre la keynote d'Apple 2026 en direct, il faudra procéder comme les autres conférences et se rendre sur la chaîne YouTube d'Apple, sur son site, sur l'application Apple Tv. Le live dédié à la keynote Apple est même déjà en ligne sur la chaine YouTube officielle de l'entreprise afin de vous préparer un rappel avant son lancement.

Les annonces attendues pour la keynote Apple 2026

La nouveauté design la plus notable chez l'iPhone 18 Pro et Pro Max, c'est la caméra selfie. Un nouveau capteur serait disposé en haut à gauche de l'écran des mobiles et mettrait fin à la traditionnelle encoche au milieu. Une couleur inédite nommée "Dark Cherry" devrait également être présentée.

Au niveau de la batterie de l'iPhone 18 Pro, deux configurations seraient adoptées : une pour le marché chinois et européen, et une autre pour le marché américain, compatible eSIM, plus compacte et occupant moins de place à l'intérieur du châssis. Le modèle européen disposerait donc d'une batterie d'environ 4056 mAh, soit 5,75% de capacité en moins que le modèle américain, et gagnerait donc à peine 68 mAh de plus par rapport à son prédécesseur. Mais selon les rumeurs, la firme envisagerait d'étendre le passage à la eSIM aux marchés européens dès la sortie de l'iPhone 18, ce qui lui ferait gagner 300 mAh par rapport à l'iPhone 17 Pro.

NEW LEAKS: iPhone 18 Pro



- Veriable aperture (main upgrade)

- Real portrait mode (not software)

- Real deep depth of field (everything in focus)

- Same design but smaller Dynamic Island

- Aluminium is staying

- Light blue, dark cherry, dark gray and silver

- A20 Pro chip, pic.twitter.com/WF0HdKFWoy — Apple Design (@TheAppleDesign) July 20, 2026

La keynote d'Apple 2026 de septembre devrait dévoiler une grande prise de risque de la part de la marque : le lancement de leur premier modèle pliable. Après de nombreuses rumeurs, il semblerait qu'elle se soit arrêtée sur le nom "iPhone Ultra". Apple aurait choisi un format "Fold", ou "livre ouvert", à la forme carrée, ce qui le rapprocherait davantage d'un Google Pixel Fold plutôt que d'un Samsung Galaxy Z Fold.

Niveau design, les coloris devraient rester sobres avec du blanc et du noir pour un premier public qui serait davantage professionnel.

L'une des autres préoccupations, c'est la configuration photo qui serait seulement égale voire inférieure au futur iPhone 18. La configuration sera probablement la suivante :

Capteur principal : 48 Mpx

Capteur ultra grand angle : 48 Mpx

Caméra selfie : 18 Mpx

New dummy unit gives us our best look yet at the upcoming iPhone Ultra



This will be Apples first foldable iPhone pic.twitter.com/eLOGPOW4bf — Apple Hub (@theapplehub) July 10, 2026

La keynote Apple 2026 de septembre présentera sûrement un des produits phares de la marque depuis quelques années : l'Apple Watch. Certaines rumeurs indiquent une potentielle nouvelle fonctionnalité santé directement intégrée au bracelet. La RAM de la montre, estimée entre 1 et 1,5 Go, devrait rendre difficile toute intégration native de l'Apple Intelligence.

Pour l'Ultra 4 Apple, elle devrait être équipée d'un écran amélioré et des capteurs plus précis. Toutefois, aucune refonte majeure n'est prévu pour ces deux produits.

D'autres produits annexes à l'iPhone 18 sont attendus en cette fin d'année. Tandis que les AirPods équipés de caméra ne sont pas attendus avant l'année prochaine, les AirPods 5 pourraient faire leur apparition lors de la prochaine keynote d'Apple. Mar Gurman a indiqué qu'ils seront disponibles en version standard, avec réduction de bruit.

Il indique aussi, dans un post sur X, que l'iPad mini devrait également sortir avant la fin du mois d'octobre. Comme relayé par Mac Rumors, il sera probablement équipé d'un écran OLED, bénéficiera d'un nouveau système de hauts-parleurs et sera plus résistant à l'eau. D'autres rumeurs soulignent que l'actuelle puce A17 sera remplacée par une puce A19 Pro ou A20.

The wait for a new iPad mini wont be much longer either. Its still on track for this fall and will launch before the end of October. Its revamped, complete with an iPhone-like OLED screen. https://t.co/eTsSTbJ3op — Mark Gurman (@markgurman) August 25, 2026

Enfin, il serait également très probable, selon Mark Gurman et un rapport de Bloomberg, qu'un nouveau Mac mini sorte avant même la keynote de septembre, après deux ans d'attente. Ce lancement répond à une demande des utilisateurs qui cherchent pour la plupart "à exécuter localement des applications et des modèles d'IA", soutien 9to5Mac. Ce rapport fait suite à la visite de Tim Cook d'une usine de Houston accompagné de l'administration Trump. Apple prétendrait y commencer la fabrication du Mac mini.

Comme le souligne plusieurs médias, l'iPhone 18 et l'iPhone Air 2 ne seront a priori pas présentés le 8 septembre. Le premier devrait sortir en mars 2027 avec l'iPhone 18e. Ce décalage pourrait obéir à une stratégie de la marque afin d'espacer ses lancements et ainsi couvrir une majeure partie de l'agenda médiatique annuel.

Les vedettes de la keynote de septembre seraient donc le tout premier iPhone pliable, déjà appelé l'iPhone Ultra, l'iPhone Pro et Pro Max, ainsi que les Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4.

L'iPhone Ultra, inspiré par le dernier iPhone Air, à ceci près qu'il intègrerait un capteur photo en plus, serait l'un des produits les plus touchés par les diverses pénuries informatiques et l'augmentation des coûts de composants de mémoire (RAM et stockage), très demandés par l'industrie de l'intelligence artificielle. En effet, son prix estimé s'élèverait à 2500$ aux États-Unis. En y ajoutant les taxes européennes, ce prix grimperait aux alentours de 2600 voire 2700€. Cela est sans compter les options de stockage proposées par la marque qui s'ajouteraient pour un prix final dépassant les 3000€.

Le même principe s'applique pour les autres nouveautés d'Apple. Le prix de l'iPhone 18 serait estimé à partir de 969€, l'iPhone 18 Pro à 1329€ et l'iPhone Pro Max à 1479€.

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