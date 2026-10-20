Keynote Apple 2026 : une date officielle dévoilée, de nouveaux Mac et iPad à venir

Apple enchaîne les keynotes cette année. La prochaine, organisée avant la fin de ce mois d'octobre 2026, devrait dévoiler les nouveaux MacBook Pro et iPad mini.

Alors que la dernière keynote d'Apple ne date que de quelques semaines, la firme est de retour avant la fin du mois d'octobre 2026 pour de nouvelles annonces. Elle a en effet surpris encore une fois les spécialistes en dévoilant une invitation "Pro and tell", un clin d'œil à l'expression américaine "show and tell" (montrer et raconter).

Elle succédera à la dernière en date du 13 octobre, organisée à New-York et intitulée "Welcome Home", qui avait présenté les nouveaux Apple Home View, HomePod Mini 2 et l'Apple TV 4. Plusieurs créateurs de contenus et journalistes avaient été invités pour l'occasion, mais aucun média français (Linternaute compris), n'avait reçu le mail d'annonce de cet événement. Cela présageait l'indisponibilité en Europe de beaucoup de fonctionnalités présentées.

La prochaine keynote d'Apple de 2026 est prévue le mercredi 28 octobre, à 18h (heure française), à Los Angeles. Cette date a été confirmée par Greg Joswiak, le vice-président principal du marketing mondial chez Apple Inc.

Cant wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

A 'l'image de la précédente keynote, il est possible que celle-ci rejette la traditionnelle vidéo classique pour combiner des annonces sur le site officiel sous forme de communiqués de presse, avec des reprises par la presse. Il ne serait donc pas possible de suivre l'événement en direct, mais une conférence officielle est également toujours possible.

Les annonces attendues

D'après iPhoneSoft, la première vedette de la keynote du 28 octobre serait le premier MacBook Pro à écran tactile OLED, décliné en 14 et 16 pouces. Selon Bloomberg, il serait équipé de la Dynamic Island ainsi que de la puce M5 Pro et M5 Max. Le tout devrait être plus léger que ses prédécesseurs.

What to expect at Apples Pro and tell event on Oct. 28: Touchscreen OLED MacBook Pro with Dynamic Island, M5 Pro/Max and a much lighter build OLED iPad mini with new speakers and a relocated FaceTime camera M6 iMac and entry-level 14" MacBook Pro (same designs as now) — 9to5Mac (@9to5mac) October 19, 2026

Devraient également être présentés le MacBook Pro 14 pouces en entrée de gamme ainsi qu'un iMac qui hébergerait la puce M6. Enfin, un iPad mini 8 avec écran OLED devrait figurer parmi les annonces, avec "un système de haut-parleurs amélioré et une caméra FaceTime repositionnée", selon 9to5 Mac. Mark Gurman l'a déjà estimé au prix de 900 € en France, soit 799 $ aux États-Unis, ce qui le rendrait plus cher de 200 $ par rapport à l'iPad mini 7. Reste à savoir combien de ces innovations se retrouveront dans les boutiques européennes.