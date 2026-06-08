Keynote Apple : le plan secret de Tim Cook dévoilé avant la date officielle

Les ambitions d'Apple se précisent alors que la WWDC 2026 débutera d'ici quelques heures.

La keynote Apple de la WWDC (Worldwide Developers Conference) se tient ce mardi 9 juin. Cet événement, attendu chaque été depuis plusieurs années, devrait permettre à Apple et son nouveau directeur de dévoiler les nouveautés logicielles à venir au sein de leurs produits.

En marge de la keyntoe Apple, plusieurs sources auraient eu un accès à une réunion secrète de Tim Cook concernant les ambitions d'Apple. La firme préparerait une stratégie davantage centrée sur l'IA, les chatbots et l'intégration de Siri au sein de l'appareil photo de l'iPhone.

Bien que la WWDC s'étale sur plusieurs jours, la keynote Apple de juin sera centrée sur ce mardi 8 juin 2026 à partir de 19h (heure de Paris). Plusieurs nouveautés sont à prévoir, mais Apple devrait passer la majeure partie de la soirée à détailler son nouveau Siri boosté à l'intelligence artificielle ainsi que les nouveautés à venir dans iOS 27.

La prochaine grande conférence d'Apple a déjà fait l'objet d'une annonce officielle. Organisée pendant la WWDC, cette conférence se tiendra le 8 juin 2026. Apple s'en tient également à ses habitudes pour ses horaires en annonçant que la conférence débutera vers 19h (heure de Paris).

La keynote Apple de juin représente l'occasion parfaite pour la firme de présenter les nouvelles versions de ses logiciels : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 et tvOS 27. La majorité des fans devraient cependant scruter les nouveautés à venir sur leur iPhone et le prochain iPhone 18 qui arrivera à la fin de l'année.

Qu'est-ce que la WWDC ?

La WWDC est l'une des conférences et keynote les plus anciennes et sacrées pour Apple. Assez peu suivie comparée à celle de septembre, cette semaine de présentations s'adresse surtout aux développeurs. Elle permet à ces derniers de découvrir les améliorations de chaque logiciel d'Apple, mais également de lancer une semaine d'échanges entre développeurs mordus d'iOS, MacOS, etc...

Du 8 au 12 juin 2026, la keynote Apple verra plusieurs responsables de la firme venir présenter en détail les nouveautés à venir pour les différents eco-systèmes de la firme. Les plus grosses annonces seront cependant à suivre lors de la conférence d'ouverture de la WWDC qui se tiendra le 8 juin 2026.

Un nouvel iOS 27 réservé à certains utilisateurs

Plusieurs sources s'accordent à dire que le prochain iOS 27 ne devrait pas marquer de gros changements visuels pour l'iPhone. Après un iOS 26 et son interface Liquid Glass, Apple devrait se concentrer sur la stabilité de son système d'exploitation et sur l'amélioration des outils d'intelligence artificielle.

Outre ces petites améliorations, iOS 27 devrait également dévoiler les premiers éléments relatifs à un iPhone pliable. Des interfaces permettant de disposer de plusieurs applications en même temps sur un écran seraient à prévoir, mais seuls les propriétaires du futur iPhone Fold en profiteraient.

Plusieurs indices portent cependant à croire qu'Apple travaillerait son iOS 27 pour améliorer l'optimisation des anciens iPhone, gagner en autonomie et améliorer quelque peu le design Liquid Glass en ajoutant de la personnalisation.

Un iPadOS 27 plus axé sur le multi-tâches et l'intelligence

La prochaine keynote APple pourrait bien décevoir les possesseurs d'iPad qui pourraient bien ne pas avoir grand chose à se mettre sous la dent avec iPadOS 27. Selon le peu d'informations disponibles en ligne, Apple devrait principalement se concentrer sur l'amélioration des options de multi-tâches, sans pour autant faire de l'iPad un ordinateur aussi poussé que le Mac.

Les multiples améliorations de Siri sur l'intelligence artificielles devraient également être proposées sur iPad. Qu'il s'agisse de la correction d'orthographe ou de la recherche améliorée grâce à ChatGPT ou Google, iPadOS 27 devrait s'améliorer sur l'intégration de l'intelligence artificielle.

WatchOS 27 fait le plein d'Apple Intelligence

Cette keynote Apple 2026 semble être sous le signe de l'IA ! Vous aimez l'intelligence artificielle ? Vous en reprendrez bien un petit morceau mais à votre poignet cette fois ci avec les nouveautés de WatchOS 27. Selon plusieurs sources comme Mark Gurman du site Bloomberg, la prochaine mise à jour à venir pour les Apple Watch apportera de nouvelles fonctions liées à Apple Intelligence avec des interactions vocales améliorées et davantage d'options intelligentes pour Siri.

Aucune amélioration majeure à venir sur l'Apple TV ?

S'il y a bien un produit Apple que nous trouvons sous-côté, c'est bien l'Apple TV. Bien que la firme devrait lever le voile sur TVOS 27 lors de sa prochaine keynote, très peu d'informations circulent sur le sujet à l'heure actuelle. Selon MacRumors, on évoque encore une fois des améliorations de Siri et quelques optimisations logicielles, mais guère plus. Une nouvelle Apple TV 4K est cependant toujours attendue dans les années à venir.