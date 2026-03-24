Keynote Apple : le prochain iOS ne serait pas prévu pour tous

Apple a passé trois jours entiers à annoncer de nouveaux produits. On vous détaille ici les nouveautés à venir avec l'iPhone 17e, le MacBook Neo et bien d'autres.

La prochaine keynote Apple dispose désormais d'une date officielle. Sans trop de surprises, il s'agirait de la conférence en marge de la WWDC (Worldwide Developers Conference). Cette dernière, organisée chaque année pendant l'été, permet à Apple de dévoiler ses nouveautés logicielles à venir pour ses différentes gammes de produits.

Traditionnellement, Apple a l'habitude d'organiser au moins deux conférences par an. La première se tient durant la WWDC vers le mois de juin. La seconde, la plus suivie, est dédiées aux nouveaux produits dont l'iPhone et se tient durant le mois de septembre.

La prochaine grande conférence d'Apple a déjà fait l'objet d'une annonce officielle. Organisée pendant la WWDC, cette conférence se tiendra le 8 juin 2026. Bien qu'aucun horaire précis n'ait été dévoilé, il y a fort à parier que la firme s'en tienne à ses habitudes en dévoilant ses annonces vers 19h (heure de Paris).

La keynote Apple de juin représente l'occasion parfaite pour la firme de présenter les nouvelles versions de ses logiciels : iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 et tvOS 27. La majorité des fans devraient cependant scruter les nouveautés à venir sur leur iPhone et le prochain iPhone 18 qui arrivera à la fin de l'année.

Qu'est-ce que la WWDC ?

La WWDC est l'une des conférences les plus anciennes et sacrées pour Apple. Assez peu suivie comparée à celle de septembre, cette semaine de présentations s'adresse surtout aux développeurs. Elle permet à ces derniers de découvrir les améliorations de chaque logiciel d'Apple, mais également de lancer une semaine d'échanges entre développeurs mordus d'iOS, MacOS, etc...

Du 8 au 12 juin 2026, plusieurs responsables de chez Apple vont présenter en détail les nouveautés à venir pour les différents eco-systèmes de la firme. Les plus grosses annonces seront cependant à suivre lors de la conférence d'ouverture de la WWDC qui se tiendra le 8 juin 2026.

Un nouvel iOS 27 réservé à certains utilisateurs

Selon plusieurs sources, le nouvel iOS 27 qui sera dévoilé en juin ne devrait pas énormément bousculer les codes de l'iPhone. Après un iOS 26 fort en changements visuels, la prochaine mise à jour d'Apple pour son célèbre smartphone devrait se concentrer sur la stabilité et l'amélioration des fonctionnalités déjà disponibles.

Outre ces petites améliorations, iOS 27 devrait également dévoiler les premiers éléments relatifs à un iPhone pliable. Des interfaces permettant de disposer de plusieurs applications en même temps sur un écran seraient à prévoir, mais seuls les propriétaires du futur iPhone Fold en profiteraient.

Plusieurs indices portent cependant à croire qu'Apple travaillerait son iOS 27 pour améliorer l'optimisation des anciens iPhone, gagner en autonomie et améliorer quelque peu le design Liquid Glass en ajoutant de la personnalisation.