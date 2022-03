AirPods : on vous les trouve au meilleur prix

Apple AirPods 2 avec boitier de charge Lightning - Blanc

Bien qu'ils étaient au centre de nombreuses rumeurs depuis des mois, les AirPods 3 n'ont été dévoilés que lors de la Keynote du 18 septembre 2021. Cette nouvelle version des célèbres écouteurs sans-fil dispose de plusieurs améliorations audio afin de disposer d'un son toujours plus poussé et réaliste. On relèvera notamment l'audio spatial, qui permet de disposer d'un son plus réaliste et semblant se déplacer autour de vous. Leur design est également revu et s'approche davantage des précédents AirPods Pro. Apple promet 6h d'écoutes sans interruption, ce qui est donc une heure de plus que sur les précédents modèles. Avec son boitier de recharge inclut, vous disposerez d'un total de 30 heures d'écoutes au niveau autonomie.

© Apple

Les nouveaux AirPods 3 sont d'ores-et-déjà disponibles l'Apple Store et magasins spécialisés au tarif de 199 €. Contrairement à leur prédécesseur, il n'existe pas de modèle différent avec un boitier de recharger filaire. Leur sortie permet également aux précédents AirPods 2 de voir leur prix baisser. N'hésitez pas à défiler un peu plus cet article pour voir les différences entre différents modèles.

Les nouveaux AirPods 3 viennent se placer sur la même grille de tarifs que la génération précédente. Ces derniers ne sont cependant pas disponibles en deux versions et il vous faudra ainsi compter sur 199 € pour les AirPods 3. Ils permettent cependant à l'ancienne génération de voir son prix officiel baisser à 149 €.