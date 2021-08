Bon plan AirPods : 39% d'économie chez Amazon et CDiscount

BON PLAN AIRPODS. Les célèbres AirPods 2 de chez Apple sont actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount. Disponibles pour moins de 110 euros, ces derniers sont actuellement à leur meilleur prix accessible !

S'il existe une multitude d'écouteurs sans-fil disponibles sur le marché, les AirPods restent l'une des références. Leur seconde génération, lancée en 2019, est régulièrement disponible en promotion, comme c'est le cas actuellement chez Amazon et CDiscount qui les propose à leur meilleur prix en cours : 109 euros au lieu de leur tarif de base de 179 euros.

Apple AirPods 2 Amazon 179,00 € 109,99 € Voir

Cdiscount 179,00 € 109,99 € Voir

La Redoute 119,00 € Voir

Boulanger 179,99 € 119,00 € Voir

Electro Dépôt 148,00 € Voir

Fnac 178,50 € 165,00 € Voir

Materiel.net 179,00 € Voir

LDLC.com 179,00 € Voir

Darty 179,00 € Voir

AirPods 2e génération : la référence des écouteurs sans-fil

Sortis en 2019, les AirPods (2e génération) se sont rapidement imposés sur le marché des écouteurs sans-fil. Faciles à transporter et à utiliser, ces écouteurs Bluetooth disposent d'une très bonne qualité de son mais également d'une solide autonomie avec près de 24h d'écoute grâce à leur boitier de recharge. Habituellement proposés à partir de 179 euros, les AirPods de 2e génération sont régulièrement disponibles pour 135 euros chez certains revendeurs spécialisés et même parfois moins !

Si vous souhaitez disposer d'une qualité de son exceptionnelle pour votre appareil Apple, le casque AirPods Max est le meilleur choix. Ce produit a cependant un coût assez élevé : 629 euros lors de son lancement. La bonne nouvelle, c'est que l'AirPods Max est parfois en promotion, comme c'est le cas actuellement chez plusieurs revendeurs :

AirPods Max gris sidéral Amazon 629,00 € 519,99 € Voir

Cdiscount 519,99 € Voir

La Redoute 519,99 € Voir

Boulanger 629,00 € 519,99 € Voir

Fnac 628,93 € 548,93 € Voir

Darty 549,00 € Voir

Materiel.net 629,95 € Voir

LDLC.com 629,95 € Voir

Lancés en décembre 2020, les AirPods Max sont des casques audio sans fil. Ils permettent de profiter pleinement de la meilleure qualité de son made in Apple tout en profitant du confort d'un casque qui englobe complètement les oreilles. Disponibles en plusieurs coloris (gris, argent, vert, bleu et rose), ces casques sont habituellement proposés au prix de 629 euros, mais peuvent être concernés par des promotions chez certains revendeurs.

Déjà disponibles à petit prix chez différents revendeurs spécialisés, les écouteurs filaires EarPods sont régulièrement en promotion chez plusieurs revendeurs. Il est actuellement possible de mettre la main sur ce produit pour la modique somme de 16 euros chez Amazon.

Ecouteurs Apple Earpods Avec 3.5 Mm Amazon 19,00 € 16,99 € Voir

Darty 14,58 € Voir

Electro Dépôt 16,98 € Voir

Les EarPods ont beau être moins réputés que les AirPods, ils sont les écouteurs par défaut de la marque. Il s'agit notamment des écouteurs que vous trouverez avec votre nouvel iPhone. Entièrement filaires, ces écouteurs disposent tout de même d'une bonne qualité de son, et ont l'avantage de ne pas pouvoir tomber en panne de batterie. Vérifiez tout de même la connectique de votre iPhone (Lightning ou prise jack) avant de passer à la caisse.

Lancée quelques mois seulement après les AirPods 2e génération, cette version haut de gamme des célèbres écouteurs dispose notamment d'embouts adaptables selon vos besoins et envies. Les AirPods Pro bénéficient également d'une technologie de réduction de bruit pour profiter pleinement de vos musiques ou conversations, d'une résistance à l'eau et d'un boitier de charge sans-fil. Généralement disponibles à 279 euros sur Amazon, ces écouteurs sans fil sont actuellement proposés en promotion euros chez Amazon. Une jolie réduction souvent disponible !

Apple AirPods Pro Amazon 279,00 € 189,99 € Voir

Cdiscount 279,00 € 189,99 € Voir

La Redoute 199,00 € Voir

Boulanger 279,99 € 199,00 € Voir

Electro Dépôt 219,00 € Voir

Fnac 278,50 € 247,85 € Voir

Materiel.net 279,95 € Voir

LDLC.com 279,95 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Bien qu'ils soient le sujet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, les AirPods 3e génération et AirPods Pro 2 ne sont pas encore officialisés par Apple. Plusieurs documents et plans de pré-production peuvent cependant être trouvés sur le net par quelques leakers habitués des fuites d'Apple. Le succès des AirPods ne laisse que peu de doutes sur la sortie de futures versions de ces écouteurs sans-fil, et l'on devrait en apprendre un peu plus d'ici les prochains mois.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Voilà de quoi vous équiper pour vos futures écoutes musicales ou professionnelles. Les AirPods (classiques ou Pro) vous sont fournis avec un boitier de recharge filaire ou sans-fil selon vos préférences. Notez que les prix des AirPods sont variables selon l'actualité et peuvent rapidement évoluer.