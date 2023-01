On vous trouve le meilleur prix des AirPods pour les soldes

AIRPODS. Souvent considérés comme d'excellents écouteurs sans fil, les AirPods d'Apple s'affichent parfois avec des promotions bienvenues lors des soldes d'hiver 2023.

Bien qu'ils n'aient pas connu de promotion significative ces dernières semaines, les AirPods d'Apple sont toujours très recherchés par de nombreux consommateurs. Ces écouteurs sans fil, toujours excellents aujourd'hui, sont très simples à utiliser sur un smartphone Android ou iOS. Plusieurs versions sont également disponibles avec différentes fonctionnalités.

Les AirPods les plus recherchés en période de soldes sont sans conteste les AirPods de 2e génération. Peu onéreux et souvent en promotion, il est actuellement possible de les trouver aux alentours des 140 euros chez plusieurs marchands.

Bien qu'ils étaient au centre de nombreuses rumeurs depuis des mois, les AirPods 3 n'ont été dévoilés que lors de la Keynote du 18 septembre 2021. Cette nouvelle version des célèbres écouteurs sans-fil dispose de plusieurs améliorations audio afin de disposer d'un son toujours plus poussé et réaliste. On relèvera notamment l'audio spatial, qui permet de disposer d'un son plus réaliste et semblant se déplacer autour de vous. Leur design est également revu et s'approche davantage des précédents AirPods Pro. Apple promet 6h d'écoutes sans interruption, ce qui est donc une heure de plus que sur les précédents modèles. Avec son boitier de recharge inclut, vous disposerez d'un total de 30 heures d'écoutes au niveau autonomie.

Les AirPods 3 viennent se placer sur la même grille de tarifs que la génération précédente. Ces derniers ne sont cependant pas disponibles en deux versions et il vous faudra ainsi compter sur 199 € pour les AirPods 3. Ils permettent cependant à l'ancienne génération de voir son prix officiel baisser à 149 €.

Bien qu'ils soient les derniers écouteurs Apple à sortir, les AirPods 3 ne sont pas forcément les produits les plus puissants si on les compare aux AirPods Pro ! Ces derniers disposent encore de plusieurs fonctions dont ne sont pas pourvus les AirPods 3 comme la réduction de bruit ou le mode transparence.

Pour rappel, la technologie de réduction active de bruit (exclusive aux AirPods Pro et Pro Max) consiste en plusieurs microphones orientés vers l'extérieur des oreillettes. Ces derniers repèrent les bruits ambiants et créent alors ce qu'on appelle un antibruit pour que seule l'écoute de votre musique ou appel soit audible.

Le mode transparence quant à lui s'assure de votre sécurité. Il analyse les sons extérieurs à votre oreillette et travaille avec la réduction active de bruit pour laisser tout de même filtrer les sons ambiants qui sont importants dans votre environnement. Vous ne serez donc pas entièrement coupé du monde.

Différences entre AirPods 3 et AirPods Pro Caractéristiques AirPods 3 AirPods Pro Prix de vente Apple 199 € 279 € Réduction active de bruit Non Oui Mode transparence Non Oui Technologie d'audio spatial Oui Oui Résistance à l'eau et transpiration Oui Oui Autonomie sur une charge 6 h 4,5 h Autonomie avec boitier de recharge Jusqu'à 30 h Jusqu'à 24 h Embouts intra-auriculaires Non Oui

Voilà une question tout à fait légitime. Après l'annonce des AirPods 3, beaucoup de consommateurs ont imaginé que ces derniers se placeraient au dessus des AirPods Pro. Mais il n'en est rien : cette dernière version dispose toujours de plusieurs solides arguments par rapport aux derniers écouteurs sans-fil d'Apple. Il ne serait donc pas très surprenant que la firme annonce des AirPods 3 Pro à l'avenir. Il n'existe cependant aucune fuite ou donnée à ce sujet pour le moment.

Sortis en 2019, les AirPods (2e génération) se sont rapidement imposés sur le marché des écouteurs sans-fil. Faciles à transporter et à utiliser, ces écouteurs Bluetooth disposent d'une très bonne qualité de son mais également d'une solide autonomie avec près de 24h d'écoute grâce à leur boitier de recharge. Habituellement proposés à partir de 149 euros depuis la sortie de leur successeur, il n'est pas rare de les trouver en promotion.

Si vous souhaitez disposer d'une qualité de son exceptionnelle pour votre appareil Apple, le casque AirPods Max est le meilleur choix. Ce produit a cependant un coût assez élevé : 629 euros lors de son lancement. La bonne nouvelle, c'est que l'AirPods Max est parfois en promotion, comme c'est le cas actuellement chez plusieurs revendeurs :

Lancés en décembre 2020, les AirPods Max sont des casques audio sans fil. Ils permettent de profiter pleinement de la meilleure qualité de son made in Apple tout en profitant du confort d'un casque qui englobe complètement les oreilles. Disponibles en plusieurs coloris (gris, argent, vert, bleu et rose), ces casques sont habituellement proposés au prix de 629 euros, mais peuvent être concernés par des promotions chez certains revendeurs.

Déjà disponibles à petit prix chez différents revendeurs spécialisés, les écouteurs filaires EarPods sont régulièrement en promotion chez plusieurs revendeurs. Il est actuellement possible de mettre la main sur ce produit pour la modique somme de 16 euros chez Amazon.

Les EarPods ont beau être moins réputés que les AirPods, ils sont les écouteurs par défaut de la marque. Il s'agit notamment des écouteurs que vous trouverez avec votre nouvel iPhone. Entièrement filaires, ces écouteurs disposent tout de même d'une bonne qualité de son, et ont l'avantage de ne pas pouvoir tomber en panne de batterie. Vérifiez tout de même la connectique de votre iPhone (Lightning ou prise jack) avant de passer à la caisse.

Lancée quelques mois seulement après les AirPods 2e génération, cette version haut de gamme des célèbres écouteurs dispose notamment d'embouts adaptables selon vos besoins et envies. Les AirPods Pro bénéficient également d'une technologie de réduction de bruit pour profiter pleinement de vos musiques ou conversations, d'une résistance à l'eau et d'un boitier de charge sans-fil. La 2e génération des AirPods Pro 2 est également disponible ! Cette dernière dispose d'un nouveau boitier et de performances revus à la hausse pour leur qualité de son et autonomie.

Voilà de quoi vous équiper pour vos futures écoutes musicales ou professionnelles. Les AirPods (classiques ou Pro) vous sont fournis avec un boitier de recharge filaire ou sans-fil selon vos préférences. Notez que les prix des AirPods sont variables selon l'actualité et peuvent rapidement évoluer.