Bon plan Apple AirPods Max : enfin lancés, où les trouver ?

Les fans de high-tech ne rateront pas la sortie des Apple Airpods Max. Pour faire partie des premiers à mettre la main sur ce casque affiché à 629 euros, il est possible de le pré-commander dès ce mardi 15 décembre.

Et si, pour Noël, vous vous offriez un nouveau casque haut de gamme ? Certes, les Apple AirPods Max ne seront livrés que fin janvier, mais un casque aussi perfectionné vaut peut-être la peine d'attendre... Que propose Apple avec ce nouveau produit qui complète la gamme Airpods, ces petits écouteurs Bluetooth qui ont envahi le marché et déjà conquis des milliers d'utilisateurs ?

Un cadeau de Noël exceptionnel

Premier casque de la firme de Cupertino, les AirPods Max peuvent être commandés dès aujourd'hui pour une livraison fin janvier. Alors que les fêtes approchent, c'est l'occasion de faire un cadeau high-tech qui va créer l'évènement. Les Apple AirPods Max sont disponibles en pré-commande sur les sites de la Fnac, Amazon, Cdiscount et bien évidemment sur l'Apple Store. Ce casque premium, dont les boîtiers sont en aluminium anodisé, est un concentré d'excellence et de technologie pour un son d'exception. Les élégantes lignes des Apple AirPods Max s'invitent dans la wishlist de Noël. Ce casque disponible en 5 couleurs est actuellement à 629 euros, et à pré-commander dès aujourd'hui sur les sites de la Fnac, Amazon, Cdiscount et l'Apple Store pour une livraison fin janvier.

Apple AirPods Max - Gris sidéral Fnac 628,93 € Voir

Amazon 629,00 € Voir

Cdiscount 629,00 € Voir

Darty 629,00 € Voir

Du haut de gamme sur toute la ligne avec les Apple AirPods Max

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme pour tous ses développements, Apple a scrupuleusement pensé chaque détail de ses AirPods Max. Grâce à un arceau doté d'un tissu en mesh pour une pression réduite sur le crâne et des coussinets à mémoire de forme englobant parfaitement les oreilles, le confort est immanquablement au rendez-vous. Impeccablement ajusté, ce casque circum-auriculaire offre un son immersif de haute qualité, optimisé par une réduction du bruit sans précédent. Sa molette Digital Crown permet un réglage du volume précis, une navigation intuitive, et donne la possibilité d'activer Siri. Quant à sa connectivité, elle est assurée par une puce Apple H1 dans chaque écouteur de dernière génération développée afin de communiquer au mieux avec un autre terminal sous IOS. Mais les possesseurs d'appareils sous Android ou Windows ne sont pas lésés pour autant, puisque ce casque peut également communiquer grâce à sa connectivité Bluetooth standard 5.0.