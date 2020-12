Bon plan Noël Xiaomi : -31 % sur le pack Xiaomi Redmi Note 9S + bracelet MiBand 4

À Noël, les produits high-tech font partie des cadeaux les plus prisés. La Fnac l'a bien compris en proposant ainsi de nombreux packs dont ce duo composé d'un smartphone Xiaomi Redmi Note 9S et d'un bracelet de la même marque, le Mi Band 4 à 219 euros au lieu de 319 euros, soit une remise de 31 %.

Avec cette réduction, la Fnac permet de faire le plein de technologie avec ce pack rassemblant un smartphone et un bracelet connecté signé Xiaomi. Côté smartphone, toutes les fonctionnalités de pointe sont au rendez-vous. L'écran 6,67 pouces Full HD+ assure une utilisation tout confort. Doté d'une capacité de stockage de 128 Go, il peut accueillir une carte mémoire de 512 Go. Il est très simple dès lors de conserver les clichés saisis par ses 4 capteurs (48 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx et 5 Mpx).

Smartphone Xiaomi PACK XIAOMI REDMI NOTE 9S 128GO BLEU + MI BAND 4 Fnac 318,95 € 218,95 € Voir

Darty 319,00 € 219,00 € Voir

Remise sur un bracelet connecté facile à vivre

Le Mi Band 4 est un bracelet connecté s'adaptant à tous les modes de vie. Les sportifs pourront par exemple suivre leur fréquence cardiaque durant l'effort. Avec ses lignes sobres, c'est aussi un bracelet du quotidien comptant les pas effectués, donnant accès aux plateformes de streaming musical ou encore permettant de visualiser messages et notifications. Avec le pack smartphone Xiaomi Redmi Note 9S + le bracelet connecté MiBand 4 en promotion à 219 euros au lieu de 319 euros, voilà une belle opportunité pour choyer les fans de technologie sous le sapin.