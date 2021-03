Bon plan NordVPN : jusqu'à deux ans d'abonnement en cadeau

Vous ne pensez pas avoir besoin d'un VPN ? Détrompez-vous... Pourquoi ne pas justement profiter d'une offre de NordVPN qui propose un abonnement de 2 ans à -68% et d'une belle surprise supplémentaire ? On vous explique tout !

Profiter d'un abonnement NordVPN à -68%

Si vous cherchez davantage de sécurité pour vos connexions privées, c'est sans doute le bon moment pour vous équiper d'un VPN. Figurant parmi les valeurs sûres des VPN, NordVPN propose pendant quelques jours une offre exceptionnelle pour son anniversaire. De quoi profiter de tous les atouts d'un VPN performant pour sécuriser toutes vos connexions, sur PC, Mac, tablette ou smartphone. Pour rappel, un Virtual Private Network (VPN) permet de ne pas vous exposer à des failles de sécurité, notamment lorsque vous utilisez des points Wifi publics. Wifi d'hôtels, de gares ou de lieux publics sont en effet autant de failles potentielles pour la sécurité de vos données. Un VPN vous offre également davantage de sérénité en assurant votre anonymat via un masquage de votre adresse IP. Autre avantage, cet anonymat vous permet d'accéder aux contenus géo-restreints, en vous localisant virtuellement dans un autre pays, pour vous permettre d'accéder à des contenus normalement géobloqués dans votre pays.

Accéder à l'offre anniversaire de NordVPN à -68%

NordVPN est justement l'une des références. Près de 15 millions d'utilisateurs dans le monde l'ont adopté et l'appli est saluée par la critique. L'offre exceptionnelle en cours vous propose un abonnement de 2 ans à -68%, soit à 2,97 euros par mois seulement. Mieux, NordVPN ajoute une surprise à cette promotion valable quelques jours : la participation à une loterie. Vous profiterez ainsi d'un mois, deux mois ou même de deux ans d'abonnement supplémentaires... gratuits ! Il n'y a plus qu'à tenter votre chance. Et si cela ne suffisait pas à vous convaincre, vous pouvez tester NordVPN pendant un mois puisque l'habituelle garantie "satisfait ou remboursé" reste valable pour les 30 premiers jours.