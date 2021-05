Bon plan écouteurs sans fil : des écouteurs sans fil Xiaomi à moins de 20 euros !

BON PLAN ECOUTEURS SANS FIL. Très belle baisse de prix actuellement proposée par Amazon sur les écouteurs sans fil Xiaomi Mi True, désormais disponibles pour seulement 19,99 euros.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil efficaces, Amazon propose actuellement une belle promotion sur les Xiaomi Mi True dont le prix passe de 49,99 euros à 19,99 euros pour une durée limitée.

XIAOMI Mi True Wireless Earphones 2 Basic Amazon 49,99 € 19,90 € Voir

Fnac 49,89 € 19,87 € Voir

La Redoute 29,99 € Voir

Darty 29,99 € Voir

Cdiscount 48,88 € 39,99 € Voir

LDLC.com 49,96 € Voir

Boulanger 49,99 € Voir

Bien connus des fans de la marque, les Xiaomi Mi True sont une petite alternative aux célèbres AirPods de Apple et compatibles avec n'importe quel appareil Android ou iOS (compatible Bluetooth). Ils disposent d'une très bonne qualité audio et d'une autonomie de 5h pour vous accompagner sur votre journée. Leur boitier de recharge inclus est, quant à lui, capable de tenir pendant 20h afin de remettre vos écouteurs d'aplombs ! Ces écouteurs suppriment automatiquement le bruit ambiant afin que vous puissiez profiter pleinement de votre musique et de vos appels. Les écouteurs sans-fil Xiaomi Mi True sont également équipés d'un microphone intégré pour que vous puissiez facilement répondre à vos interlocuteurs.

Si Razer est avant tout connu pour ses très bons périphériques de PC Gaming (souris, claviers, casques...), la marque propose également d'autres produits plus atypiques qui peuvent répondre à des besoins particuliers. C'est le cas pour les Razer Hammerhead, qui permettent aux joueurs de titres mobiles de profiter d'une très belle qualité audio, où qu'ils soient. Avec leur temps de latence ultra faible, les Razer Hammerhead vous garantissent une synchronisation parfaite entre l'affichage de votre mobile et votre écoute. Leur design étanche les rend également résistants à l'eau ce qui les rend parfaits pour en profiter même en plein air. Habituellement proposés au tarif de 119,99 euros, les Razer Hammerhead sont actuellement en baisse de prix et disponibles à seulement 59,99 euros !

RAZER - CASQUE SEIREN ELITE Fnac 46,87 € Voir

Darty 77,99 € Voir

Amazon 119,99 € 85,05 € Voir

Cdiscount 100,43 € Voir

La Redoute 119,99 € Voir

Boulanger 119,99 € Voir

Materiel.net 129,95 € Voir

LDLC.com 129,95 € Voir

Les Razer Hammerhead disposent d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 heures d'écoute avec leur boîtier de charge inclus. Ils sont également dotés d'une interface tactile qui vous permet de facilement piloter votre musique du bout des doigts. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité ou des stocks disponibles.