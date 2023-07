Panne Whatsapp : attention, bug confirmé ce mercredi 19 juillet ! Ce que l'on sait

PANNE WHATSAPP. Le service de messagerie Whatsapp a bien été touché par un bug géant ce mercredi 19 juillet 2023. De nombreux utilisateurs se sont plaints dans la soirée de ne pouvoir accéder au service de messagerie instantanée, propriété du groupe Meta.

Mis à jour le 19 juillet 2023 à 22h56] Si vous avez rencontré des difficultés à accéder à votre compte Whatsapp le mercredi 19 juillet 2023 en soirée, vous n'étiez pas le seul. Un bug, touchant visiblement de nombreux pays, a été signalé par les utilisateurs, et confirmé en fin de soirée par Whatsapp. La panne Whatsapp a visiblement été résolue aux alentours de 23 heures, heure française. De nombreux internautes, en France mais aussi à l'étranger se sont plaints au cours de la soirée de difficultés à accéder à l'application de messagerie instantanée. Le bug a été confirmé par l'entreprise américaine à 22h45 heure française, par le biais notamment d'un post sur le compte Twitter officiel de Whatsapp.

"Nous travaillons à résoudre rapidement les problèmes de connexion à Whatsapp et vous tiendrons au courant dès que possible", peut-on y lire dans un court post. La page Facebook officielle avait auparavant été assaillie de commentaires et de signalements en provenance d'utilisateurs de nombreux pays.

Les premières alertes ont été signalées en début de soirée ce mercredi, confirmée par la rédaction qui a pu effectivement constater ce bug. Une roue de connexion qui tourne sans fin, des messages qui ne peuvent s'envoyer, l'impossibilité d'actualiser un fil de conversation... Les problèmes ont été multiples et visiblement liés à une panne importante de l'application.

Pourquoi Whatsapp était-il "down" ? Quelle panne ce 19 juillet ?

Le bug Whatsapp ne vient pas de votre connexion internet chez vous ou mobile (3G, 4G, 5G). Il s'agit plutôt d'une panne touchant le service lui-même. Votre connexion internet n'est pas en cause et vous pouvez d'ailleurs vous connecter à d'autres applications et sites internet. La panne ce mercredi 19 juillet semblait toucher la France comme de nombreux autres pays européens et mondiaux. Le problème a pris fin aux alentours de 23 heures, heure française.

Peut-on contourner le bug Whatsapp ?

Quels bugs ont rencontré les utilisateurs de Whatsapp ? Les internautes ont été nombreux à déplorer des difficultés voire l'impossibilité d'envoyer des messages à leurs proches via Whatsapp. D'autres ne parvenaient tout simplement pas à se connecter. Le bug le plus courant voit l'application afficher une roulette de chargement à côté de la mention "Connexion", le chargement ne se faisant pas. Dans ce cas, les contenus que l'on tente alors d'envoyer à ses contacts ne sont pas transmis. Lors de la manifestation de ce problème, il n'y a aucun moyen de le contourner en ouvrant votre appli Whatsapp.

© Capture d'écran appli Whatsapp sur iPhone

Combien de temps peut durer un problème Whatsapp ?

Ce bug touchait Whatsapp uniquement et non le site de Facebook qui fait partie du même groupe Meta. Cette panne géante de Whatsapp intervient 9 mois après un bug géant mondial qui avait touché à la fois Facebook, Instagram et Whatsapp.

Ce n'est en effet pas la première fois que Whatsapp est confronté à un tel problème, le dernier bug d'ampleur internationale remontant au mardi 25 octobre 2022. La populaire application de messagerie instantanée n'avait plus répondu, dans de nombreux pays, de 8h50 à 11heures, heure française, ce jour-là. Le groupe Meta, qui possède Whatsapp mais aussi Facebook et Instagram, avait communiqué une heure après le début de cette panne géante : "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", avait déclaré un porte-parole de Meta Platforms auprès de l'agence de presse Reuters.

Depuis sa restructuration et son changement d'identité, le groupe tech construit autour de Facebook s'emploie à réduire ce type de bugs, qui viennent fragiliser son image, alors que les questions de sécurité et d'accès aux services sont devenues des enjeux extrêmement importants. Un précédent bug, survenu le lundi 4 octobre 2021, avait touché des millions d'utilisateurs dans le monde et duré près de 7 heures ! Le groupe Meta avait ensuite ouvert une enquête interne et admis qu'un sérieux bug avait touché ses serveurs.