"Panne Whatsapp : Meta a résolu le bug, nouvelle alerte ce mardi 25 octobre"

PANNE WHATSAPP. Le service de messagerie Whatsapp a été longuement touché par une panne mondiale ce 25 octobre 2022. Une nouvelle alerte pour le groupe Meta, confronté à des problématiques grandissantes de sécurité.

Mis à jour le 25 octobre 2022 à 11h23] Whatsapp a connu ce mardi 25 octobre une panne importante : la populaire application de messagerie instantanée n'a plus répondu, dans de nombreux pays, de 8h50 à 11h. Le site DownDetector, qui informe des pannes et bugs des sites internet, avait confirmé l'information peu après 9h. Le bug Whatssap concernait la version mobile (application Android ou iOs sur iPhone) comme la version web standard.

un peu après 10h00 ce mardi, l'ampleur de la panne Whatsapp s'est réduite. Ce type de panne est généralement signalé aux services techniques de Whatsapp très rapidement. Vers 11h10, le problème a été en large partie résolu, avec un accès revenant à la normale pour de nombreux utilisateurs.

Le groupe Meta, qui possède Whatsapp mais aussi Facebook et Instagram, a communiqué vers 10h00 sur cette panne géante : "Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à rétablir WhatsApp pour tout le monde aussi rapidement que possible", avait déclaré un porte-parole de Meta Platforms auprès de l'agence de presse Reuters dans la matinée. Depuis sa restructuration et son changement d'identité, le groupe tech construit autour de Facebook s'emploie à réduire ce type de bugs, qui viennent fragiliser son image, alors que les questions de sécurité et d'accès aux services sont devenues des enjeux extrêmement importants.

Pourquoi Whatsapp a-t-il connu un "down" ? Quelle panne ?

Le bug Whatsapp ne vient pas de votre connexion internet chez vous ou mobile (3G, 4G, 5G). Il s'agit plutôt d'une panne touchant le service lui-même. Votre connexion internet n'est pas en cause et vous pouvez d'ailleurs vous connecter à d'autres applications et sites internet. La panne a touché la France comme de nombreux autres pays européens. Le service a également été inaccessible en Asie comme aux Etats-Unis, si l'on se fie aux dernières alertes publiées par des médias.

Peut-on contourner le bug Whatsapp ?

Quels bugs ont rencontré les utilisateurs de Whatsapp ? Les internautes ont été nombreux à déplorer des difficultés voire l'impossibilité d'envoyer des messages à leurs proches via Whatsapp. D'autres ne parvenaient tout simplement pas à se connecter. Le bug le plus courant voit l'application afficher une roulette de chargement à côté de la mention "Connexion", le chargement ne se faisant pas. Dans ce cas, les contenus que l'on tente alors d'envoyer à ses contacts ne sont pas transmis. Lors de la manifestation de ce problème, il n'y a aucun moyen de le contourner en ouvrant votre appli Whatsapp.

© Capture d'écran appli Whatsapp sur iPhone

Combien de temps peut durer un problème Whatsapp ?

Ce bug touche Whatsapp uniquement et non le site de Facebook qui fait partie du même groupe Meta. Cette panne géante de Whatsapp intervient plus d'un an après un bug géant mondial qui avait touché à la fois Facebook, Instagram et Whatsapp. Le bug, survenu le lundi 4 octobre 2021, avait touché des millions d'utilisateurs dans le monde et duré près de 7 heures ! Le groupe Meta avait ensuite ouvert une enquête interne et admis qu'un sérieux bug avait touché ses serveurs.