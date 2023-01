Panne chez Microsoft : bug sur Teams, Outlook, Xbox Live... Que se passe-t-il ?

Un bug mondial touche de nombreux services de Microsoft ce mercredi 21 janvier : des effets sont constatés par des milliers d'utilisateurs en France.

Vous n'arrivez pas à envoyer un mail depuis Outlook ? Votre plateforme Teams dysfonctionne ? Sachez que ce mercredi 25 janvier, Microsoft fait face à une vaste panne, qui s'étend à plusieurs pays. Des problèmes techniques sur des serveurs empêchent le bon fonctionnement de la suite Microsoft 365 : de très nombreux utilisateurs ne peuvent donc pas se servir correctement de Teams, Outlook, Azure, OneDrive ou encore Xbox Live. Si la panne n'est pas du tout un black out ou un arrêt des services, de forts ralentissements ont été identifiés.

Microsoft a d'ailleurs indiqué avoir mis le doigt sur "un problème potentiel" et a mis ses équipes techniques sur la résolution de ce bug très handicapant. On ignore encore les raisons de cette panne, qui ne passe pas inaperçue et qui soulève comme toujours de nombreuses questions.

Les effets de la panne devraient être rapidement résolus désormais, mais Microsoft devra composer avec l'émergence de nouvelles critiques sur la mise à disposition de ses services. Il y a quelques semaines seulement, le groupe américain avait connu une panne importante de ses services OneDrive empêchant les utilisateurs, durant quelques heures, d'accéder à leurs fichiers stockés dans le cloud.