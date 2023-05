Xiaomi vient de lancer un mini climatiseur qui pourrait bouleverser le marché

La chaleur pourrait arriver sans pitié, alors ce n'est pas une mauvaise idée d'être bien préparé.

Une partie de la France vient de vivre l'un des mois d'avril les plus chauds et secs des dernières années. Même s'il est encore trop tôt pour dire que l'été sera caniculaire, beaucoup de personnes se préparent pour un été qui s'annonce très chaud. Xiaomi en est conscient et a conçu un climatiseur bon marché et accessible.

Baptisé Xiaomi Roufeng Air Conditioner 1hp, il s'agit d'un dispositif de climatisation conçu pour des pièces de 10 à 15 mètres carrés. C'est parfait pour une chambre ou un bureau par exemple. D'autre part, parmi ses spécifications techniques les plus importantes, on trouve 605W de puissance de refroidissement et 1100W de chauffage avec 650 mètres cubes d'air par heure. Comme on peut s'y attendre, ce n'est pas le climatiseur le plus puissant, mais ce n'est pas son objectif. Ce que veut le constructeur c'est proposer un produit bon marché et de petit format. Il dispose toutefois de quelques fonctions très intéressantes pour s'adapter à l'humidité ambiante ou répartir l'air dans plusieurs directions, ce qui peut être très utile.

Il est petit, compact et nous permet de le contrôler entièrement via l'application Xiaomi. Depuis celle-ci, nous pouvons non seulement l'éteindre et l'allumer, mais aussi profiter d'un grand nombre d'options personnalisables.

Pour l'instant, le climatiseur n'est pas encore en vente, mais il est possible de le précommander pour 2 099 yuans en Chine, soit environ 275 euros selon les informations recueillies par GizmoChina. De plus, il faut verser un acompte de 100 yuans (environ 13 euros). On ne sait pas s'il arrivera sur le marché européen ou si nous devrons attendre qu'une autre marque lance un dispositif similaire, mais il est clair qu'il est très tentant compte tenu de la hausse des prix de la quasi totalité des appareils domestiques, climatiseurs compris.

Ce ne serait pas le premier objet à arriver chez nous après un lancement réussi en Asie, il est donc probable qu'il arrive en France. Il sera disponible, en principe, uniquement en blanc, la couleur la plus courante pour les climatiseurs.