Plusieurs idées cadeau Darty à prix mini pour la fête des mères et des pères

Pendant les Ventes Privilèges, Darty casse les prix de marques de renom comme Moulinex ou Philips. L'occasion idéale de faire des bonnes affaires à quelques jours de la fête des mères et des pères.

Du 22 au 25 mai prochain (inclus), Darty célèbre plusieurs belles marques en proposant des produits utiles et durables à petit prix pour vous aider au quotidien, sans vous ruiner. Ainsi, pendant ces 4 jours de promotions, l'enseigne propose des prix mini sur des produits :

Polaroïd

Moulinex

Haier

Aarker

Philips

Un rendez-vous à ne pas manquer, surtout à l'approche de la fête des mères le 4 juin prochain et de la fête des pères le 18 juin suivant. Avec ces Ventes Privilèges, Darty vous offre en effet une occasion en or de trouver le cadeau idéal pour vos parents !

Philips, Moulinex, Polaroïd : faites plaisir à coup sûr à vos parents avec Darty

Parmi les 5 marques mises à l'honneur chez Darty, on trouve Philips qui propose pour l'occasion plusieurs à prix mini. Brosse à dents électrique, tondeuses et rasoirs électriques, et même un épilateur semi-définitif à lumière pulsée Lumea, les produits sont variés et les réductions vont jusqu'à -130€. Jusqu'au 25 mai, vous pouvez ainsi vous procurer :

Pour ceux qui ont un budget plus important, Darty propose également le robot cuiseur Moulinex Companion XL YY4918FG avec une réduction exceptionnelle de 200€. Il passe ainsi sous la barre des 500€ et est disponible pour seulement 499,99€. Il propose notamment un bol inox de 4,5 litres avec une température réglable de 30°C à 250°C et 12 programmes automatiques avec 6 fonctions.

Pendant les Ventes prilèges, Darty propose aussi :

Enfin, l'enseigne vous propose de découvrir la marque Aarke, une société suédoise spécialisée dans les articles de cuisine haut de gamme avec notamment la machine à soda et eau gazeuse Aarke Carbonator 3 disponible pour 190€ au lieu de 210€.