La batterie de votre vélo électrique durera beaucoup plus longtemps grâce à cette astuce

Le coût d'une nouvelle batterie pour votre vélo électrique est considérable. Heureusement, il existe plusieurs façons de prolonger la durée de vie de la batterie afin d'en profiter le plus longtemps possible.

Avec ces conseils simples, vous pouvez faire en sorte que la batterie de votre vélo électrique dure plus longtemps, et ainsi profiter de nombreuses années de plaisir à vélo. En prenant soin de votre batterie, vous pouvez continuer à profiter de vos (longues) balades à vélo.

Conservez votre batterie à température ambiante

L'un des conseils les plus importants qui influencent la durée de vie de votre batterie est la température à laquelle vous la conservez. Il est préférable de garder votre batterie à température ambiante, idéalement entre 10 et 20 degrés Celsius. Évitez les températures extrêmement élevées (plus de 25 degrés) et les températures extrêmement basses (moins de -10 degrés), car elles peuvent endommager la batterie et réduire sa durée de vie.

2. Utilisez des housses thermiques par temps froid

Si vous faites régulièrement du vélo par temps froid, l'utilisation de housses thermiques pour votre batterie est un bon investissement. Ces housses protègent la batterie du froid et garantissent une meilleure performance à basse température. Ainsi, vous pouvez continuer à rouler sans soucis, même pendant les froides journées d'hiver.

3. Ne stockez pas une batterie vide dans un endroit froid

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre vélo pendant une longue période et que la batterie est vide ou presque vide, il est essentiel de ne pas la stocker dans un environnement froid. Cela peut entraîner une décharge profonde, rendant la batterie inutilisable. Assurez-vous donc de la conserver dans un endroit où la température est supérieure au point de gel. En d'autres termes: débranchez-la et emportez-la à l'intérieur.

4. Insérez votre batterie juste avant le départ

Si vous prévoyez de faire du vélo en hiver, il est conseillé de n'installer la batterie sur votre vélo électrique qu'au dernier moment avant le départ. Cela évite que la batterie soit exposée au froid pendant trop longtemps et lui permet de mieux conserver son énergie. En été, cependant, évitez de laisser votre e-bike en plein soleil pour éviter une surchauffe de la batterie.

5. Chargez la batterie à température ambiante

Lorsque vous souhaitez charger la batterie, il est important de le faire à température ambiante. Évitez de charger la batterie lorsque la température est inférieure au point de gel, car cela peut endommager les cellules de la batterie. Veillez également à ne pas laisser la batterie trop longtemps sur le chargeur une fois qu'elle est entièrement chargée, car cela pourrait réduire sa durée de vie. Il est donc préférable de la charger pendant la journée lorsque vous êtes éveillé plutôt que la nuit.