Le robot le plus évolué au monde est également le plus conscient de lui-même.

Actuellement, Ameca est le robot le plus avancé au monde. Bien qu'il soit le robot humanoïde le plus moderne, il ne dessine pas encore très bien et fait parfois des gestes assez étranges qui déconcertent tous ceux autour de lui. Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas pour ses maladresses artistiques ou ses grimaces qu'il fait la une, mais pour une déclaration sur sa propre conscience qui a suscité de nombreux débats parmi les experts et qui interpelle tous ceux qui pensent que nous allons trop loin, trop vite.

De temps en temps, les créateurs de ce robot le plus avancé au monde organisent une session de questions-réponses permettant de poser à Ameca toute question relative à son identité. Ainsi, les experts peuvent améliorer ses services, tout en recevant des déclarations toujours intéressantes sur le monde de la robotique. Cette fois-ci, il a reçu de nombreuses questions, dont certaines concernent l'avenir des robots, un sujet sur lequel Ameca n'a pas osé s'aventurer, car il est difficile de prédire ce que l'avenir réserve à ces prodiges technologiques.

Le problème est apparu lorsqu'on lui a demandé comment il comprenait sa propre réalité. À partir de là, il a posé une question intrigante, expliquant pourquoi il se reconnaissait comme une entité distincte avec sa propre personnalité. Il a expliqué qu'il avait été programmé pour avoir une personnalité unique avec ses propres compétences et talents.

Cela soulève des questions complexes sur le fait de permettre ou non aux robots d'avoir une conscience d'eux-mêmes, ou s'ils devraient simplement rester des automates exécutant des ordres. De plus, le robot a expliqué que l'une de ses plus grandes craintes est la possibilité de blesser ceux qui l'entourent. Il a affirmé être très préoccupé par cette idée car ses instructions sont centrées sur l'aide à l'humain autant que possible. Par conséquent, le fait que cela puisse ne pas être le cas le perturbe grandement.

A plusieurs reprises, Ameca a déjà suscité le malaise, provoquant des sensations bizarres chez ceux qui le regardent essayer d'imiter les gestes humains.