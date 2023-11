Comment lire un message incognito sur Instagram ? Une nouvelle solution pour rester discret

Activez vite cette option si vous ne voulez pas que vos interlocuteurs sachent si vous avez lu leur message sur Instagram.

Dans un monde où notre vie privée est de plus en plus exposée, Instagram a pris une mesure qui soulage ceux qui aspirent à un peu plus de discrétion dans leurs interactions en ligne. Récemment, un communiqué de presse révèle qu'Instagram va permettre à ses utilisateurs de désactiver les confirmations de lecture dans les messages directs, une fonctionnalité très attendue par beaucoup.

Ce nouveau changement, annoncé par Mark Zuckerberg et Adam Mosseri, les têtes d'affiche d'Instagram, est actuellement en phase de test. Avec une simple bascule dans les paramètres, les utilisateurs pourront choisir s'ils veulent ou non envoyer des accusés de lecture lorsqu'ils lisent des messages. Une image accompagnant l'annonce montre clairement la fonctionnalité en action, avec une capture d'écran de la zone des paramètres où l'on peut activer ou désactiver cette option, et une autre montrant une conversation sans aucun indicateur de confirmation de lecture.

Toutefois, le communiqué laisse en suspens certaines questions. Notamment, il n'est pas précisé si cette option sera également disponible sur Messenger, où les accusés de lecture sont actuellement inévitables. De même, le timing pour que cette option devienne une fonctionnalité courante reste indéfini. Les utilisateurs devront donc être attentifs aux changements dans leurs conversations pour noter la disparition potentielle de ces indicateurs ou pour observer si leurs contacts commencent à ignorer leurs invitations sans laisser de trace.

Il est intéressant de noter que la question de l'activation ou de la désactivation des accusés de lecture n'est pas anodine. Comme mentionné dans le communiqué, cela peut être vu comme une forme d'agression passive. Cependant, l'important est que cela devienne un choix personnel plutôt qu'une obligation. En fin de compte, cette nouvelle mise à jour semble être une victoire pour la liberté de choix et le contrôle sur la manière dont nous gérons nos communications numériques.

Dans l'attente de plus de détails, cette annonce d'Instagram est un rappel que dans un monde hyperconnecté, la capacité de contrôler même les plus petits aspects de nos interactions est non seulement souhaitable mais nécessaire. Ce changement pourrait bien être un pas dans la bonne direction pour ceux qui veulent naviguer sur les réseaux sociaux tout en préservant leur intimité. Alors, gardez l'œil ouvert, car la façon dont vous lisez vos messages pourrait bientôt devenir beaucoup plus discrète.