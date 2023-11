Méfiez-vous si vous voyez ce prix barré lors du Black Friday, la promo est sans doute truquée

Le Black Friday arrive avec sa valse de promotions. Mais s'il y a une chose à vérifier avant chaque achat, c'est bien ce détail qu'on voit chez tous les sites d'e-commerce aujourd'hui.

Le Black Friday, période tant attendue pour ses promotions alléchantes de fin d'année, est aussi celle des filouteries en tous genres pour inciter les consommateurs à acheter. Et les sites de vente en ligne qui se lancent déjà dans l'opération ne manquent pas d'imagination pour vanter leurs offres. Les réductions de prix s'accompagnent de pourcentages toujours plus impressionnants, l'écart entre les prix affichés en promotion et les prix barrés laisse toujours imaginer des rabais conséquents.

Pourtant, il faut être vigilant quand on veut mesurer la véritable économie réalisée et "bien savoir lire les étiquettes". Car le prix barré, censé montrer l'ancien prix ou le prix de départ avant promo, correspond en réalité à un montant que chaque cybermarchand ou presque évalue selon sa propre méthode... ou selon son bon vouloir ! Dans bien des cas, on bascule même dans la pratique commerciale douteuse voire l'arnaque caractérisée.

Comme indiqué dans notre guide sur les prix barrés lors du Black Friday, il y a des détails dont il faut se méfier tout particulièrement : il s'agit des mentions "prix conseillé", "prix recommandé" ou "prix de comparaison" que l'on voit sur de plus en plus de sites d'e-commerce. Si vous voyez l'une de ces mentions à côté du prix barré, mieux vaut vérifier si la promo n'est pas exagérée voire complètement truquée. Dans ce genre de cas, le prix barré est présenté comme "le dernier prix conseillé par le fournisseur ou fabricant". Or la façon dont il a été établi n'est pas vérifiée ni même connue et il arrive souvent que ce prix soit plus élevé que sur le site du fabricant lui-même.

Un prix "conseillé" affiché chez un cybermarchand (zoomer en cliquant sur l'image) © Capture

La 2e génération des célèbres écouteurs d'Apple, les AirPods 2, en est un exemple récurent. Lancés en 2019 au prix de 179 € ou 229 € selon le boitier à recharge, ils ont depuis vu leur prix baisser sur le site de l'Apple Store, où ils s'affichent désormais à 149 euros. Pourtant, certains prix "de comparaison" ou "conseillés" que nous avons pu consulter début novembre affichaient 159 euros... Une manière de partir d'un prix de départ élevé pour "gonfler" la promo affichée.

Attention : la mention "prix conseillé" n'est pas toujours très visible. Il faut parfois passer sa souris ou son curseur sur le prix barré, sur un symbole ⓘ ou même sur une simple astérisque juste à côté pour qu'elle s'affiche.

La loi du 28 mai 2022 a tenté de réguler ces pratiques en imposant aux professionnels de baser leurs réductions sur le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant la promotion. Cependant, de nombreux sites détournent encore cette règle grâce à ces appellations qui ne correspondent pas toujours à cette définition. Sur les sites spécialisés dans l'occasion ou le reconditionné, la mention "prix neuf" est elle aussi sujette à caution.

Face à ces pratiques, il est conseillé aux consommateurs de rester vigilants, notamment pendant le Black Friday. Anticiper ses achats en surveillant les prix en amont, trouver les prix des produits chez les fabricants ou utiliser des comparateurs de prix peut s'avérer utile pour éviter de tomber dans le piège.