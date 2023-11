Un magasin espagnol vend ce qu'Amazon ne veut plus à des prix "fous". Et expédie en France

Des milliers de produits rejetés par Amazon, Ali Express, Shein et d'autres plateformes sont en vente dans ce magasin à des prix 'ridicules'. Il y a des clients qui campent devant et la bonne nouvelle est qu'il y a des envois pour la France.

Le magasin de Crazy Day Factory, situé en périphérie de Madrid, est un entrepôt colossal cerné de longues files d'attente, avec des gens campant à l'extérieur pour accéder aux meilleures affaires. Ici, on trouve des téléviseurs pour 20 euros, des tablettes au prix de sandales, des articles de luxe emballés à des prix dérisoires, des friteuses sans huile, des chaussures, des robes de soirée. Un monde sans fin qui commence à 10 euros.

Les articles sont achetés par Crazy Day Factory auprès d'Amazon, Ali Express et d'autres géants du commerce électronique. Il y a de plus en plus de retours dans ce type de magasins et auparavant, ils étaient tous jetés. Mais la loi a changé et Amazon doit les revendre. De nouvelles entreprises achètent ces produits retournés et ont donné une nouvelle vie à ces produits en permettant à de nombreux consommateurs d'acquérir des articles à des prix très réduits.

Le nom de cet 'outlet' vient de l'existence d'un jour particulièrement fou dans cet entrepôt. "Tous les vendredis, avant l'ouverture, nous réalisons un réapprovisionnement complet du magasin pour que les premiers clients puissent trouver les meilleurs produits pour seulement 15 euros", explique l'entreprise sur son site. 'Le samedi, il y aura encore sur nos étagères des centaines de produits que personne n'aura trouvés à un prix encore plus bas. Dans notre magasin, vous devrez chercher et chercher sur des étagères remplies de produits pour trouver de vrais trésors cachés avant les autres clients.'

Un des propriétaires de Crazy Day Factory, David Yue, a expliqué au journal El Pais qu'il achète chaque semaine environ 5 000 articles retournés de grandes plateformes de commerce numérique. "Amazon n'a pas le temps de vérifier tous les retours qu'elle reçoit et ce qu'elle fait, c'est les accumuler et les vendre rapidement, à l'aveugle, et c'est là que j'interviens', explique l'entrepreneur, qui souligne l'importance de son entreprise pour l'environnement. "Imaginez combien d'arbres doivent être abattus et la quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer ce produit que quelqu'un va retourner avec un petit dommage", explique-t-il à El País, en montrant une bouilloire électrique.

'J'ai donné une seconde vie à un demi-million d'articles qui auparavant finissaient dans des décharges', dit l'entrepreneur de 30 ans, qui a réussi à ouvrir déjà trois magasins en Espagne, situés à Madrid, Vallecas et Séville. Sur le site ecommerce du magasin, il y a certains produits qui peuvent être achetés en ligne, divisés en zones de 10 et 20 euros. Vous pouvez recevoir les nouveautés via la chaine WhatsApp du magasin. Mais ce sont les 'Crazy Box' qui suscitent le plus de curiosité.

Dans les boîtes-surprises, dont les prix varient entre 9,99 et 550 euros, nous ne savons pas ce que nous allons recevoir. Mais l'entreprise assure : "vous aurez la garantie de recevoir des produits d'une valeur supérieure à ce que vous avez réellement payé." Chaque boîte peut contenir des produits tels que des articles de luxe, des appareils électroniques, des chaussures et des vêtements, des jouets, des ustensiles ménagers, parmi de nombreuses autres options. Les achats sur le site permettent des envois en Europe en 24-48 heures.