-15% sur les AirPods Pro 2, le must d'Apple en promo pour le Black Friday !

Surprise, les AirPods Pro 2e génération sont actuellement en promotion pour le Black Friday sur Rakuten et Amazon, avec une réduction de 15%.

Si vous êtes à la recherche d'écouteurs de haute qualité à un prix avantageux pour le Black Friday, ne cherchez pas plus loin ! Les AirPods Pro 2e génération sont en promotion cette semaine pour le Black Friday, avec une réduction de 15% valable notamment chez Rakuten et Amazon.

Habituellement, le prix affiché est ainsi de 299,99 euros pour ces AirPods mais le Black Friday vous permet d'en profiter à 229,99 euros, soit -15%. En plus de cela, vous bénéficiez sur Rakuten d'un cashback de 4,60 euros que vous pouvez utiliser pour une future commande sur le site de vente en ligne.

Petits mais diablement costauds, les AirPods Pro sont ces écouteurs intra-auriculaires d'Apple qui ont envahi le marché en quelques années. Discrets et pratiques, ils cachent une technologie qui en font la référence du marché, notamment avec leur capacité de réduction active du bruit. Vous pouvez ainsi profiter d'un son exceptionnel, même dans ces minuscules écouteurs.

Apple AirPods Pro (2e génération) - Blanc Neuf à partir de 199,94 € Occasion à partir de 130,00 € Rue du Commerce 199,94 € Voir

Reconditionné 240,00 € 207,00 € Voir

Rakuten 229,99 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir Rakuten 229,99 € 130,00 € Voir

Amazon 279,00 € 203,99 € Voir

Apple a aussi amélioré considérablement les performances audio par rapport aux tout premiers AirPods Pro. Cette 2e génération des AirPods Pro offrent une réduction du bruit plus intelligente, un son tridimensionnel de haute qualité et une autonomie prolongée. Les transducteurs et amplificateurs spécialement conçus offrent de meilleurs sons aigus et des basses riches. Selon la marque à la pomme, ils ont une réduction du bruit jusqu'à deux fois supérieure par rapport à la génération précédente.

Le spon spatial à 360 degrés est au rendez-vous avec une qualité sonore encore améliorée grâce à l'ajout d'une nouvelle puce H2. Le boîtier de charge est également compatible avec MagSafe, ce qui le rend encore plus pratique en plus d'une classique recharge par câble Lightning. En résumé, les AirPods Pro 2 sont un excellent choix pour les amateurs de musique et de son de haute qualité et le Black Friday représente une belle occasion d'en profiter à prix réduit !