Le prix des AirPods 3 d'Apple dégringole, Amazon tire le premier avec un tarif jamais vu

Encore une promo sur les derniers AirPods 3. Les petits écouteurs d'Apple n'en finissent plus de voir leur prix baisser pendant le Black Friday. Cette fois, c'est Amazon qui dégaine et offre le meilleur prix du web.

169 euros pour des AirPods 3, ce sera très certainement l'une des offres les plus agressives de ce Black Friday 2023 et mieux vaut ne pas tarder pour en profiter. Elle concerne l'un des produits les plus prisés des Français lors du Black Friday : les AirPods d'Apple. Déjà en vogue ces dernières années, les AirPods profitent de promotions depuis le début de la Black Week 2023 lundi.

Cette offre va très certainement mettre tout le monde d'accord. L'offre dégainée par Amazon touche la troisième génération des écouteurs Apple : les AirPods 3, dans leur version avec boîtier de charge Lighting version 2022. Cette version profite de 15% de réduction et voit le prix passer de 199 euros à 169 euros.

AirPods 3 Neuf à partir de 129,00 € Occasion à partir de 145,00 € Rakuten 129,00 € Voir

Reconditionné 174,00 € 141,00 € Voir

Amazon 199,00 € 169,00 € Voir

Rue du Commerce 167,94 € Voir

Ubaldi 175,00 € Voir

Fnac 198,98 € 178,98 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Leclerc 183,00 € Voir

Materiel.net 189,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir Rakuten 129,00 € 145,00 € Voir

Amazon 199,00 € 158,86 € Voir

Fnac 198,98 € 179,00 € Voir

Amazon vous garantit en plus avec ces AirPods 3 un produit vendu et expédié par ses soins, ce qui veut dire que la livraison à domicile sera gratuite. Pour rappel, ce modèle d'AirPods 3 profite du son audio spatial, d'une compatibilité avec Siri, d'un suivi dynamique des mouvements de la tête pour un son à 360 degrés, d'une bonne résistance à l'eau et à la transpiration et de 6 heures d'écoute en continu pour ce qui concerne l'autonomie. Et si vous préférez un modèle avec recharge sans fil MagSafe, c'est possible aussi pour 10 euros de plus avec un nouveau tarif à 179 euros, soit -14% !