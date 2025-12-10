Ces deux appareils ne doivent jamais être branchés sur une même prise, attention au risque d'incendie !

Si une prise ou multiprise peut s'avérer très pratique, certains appareils ne devraient jamais être branchés ensemble au risque de déclencher un incendie.

Largement installées au sein de nos foyers depuis plusieurs années, les multiprises se sont rapidement révélées indispensables au quotidien. Peu onéreuse, faciles à installer et très pratiques, elles permettent à tout un chacun de disposer de plusieurs appareils électriques en service dans une même zone. Là où nos prises murales ne peuvent alimenter qu'un seul appareil, une multiprise se distingue en distribuant le courant à travers plusieurs appareils et peuvent en faire de même avec deux, trois voire quatre appareils.

Si la majorité des multiprises permettent de n'alimenter que quatre autres appareils électriques, il existe des modèles plus spécifiques qui peuvent vous permettre de brancher bien plus d'objets. Il faut cependant faire attention avec de telles habitudes, puisque certaines multiprises ne sont pas prévues pour supporter une certaine quantité d'énergie. C'est notamment le cas des deux appareils dont nous allons vous parler et qui ne devraient jamais être branchés sur une même prise de courant, au risque de déclencher un incendie dans votre domicile.

Le premier appareil en question est le fer à repasser. Bien que ce type d'objet soit de plus en plus élaboré de nos jours, certains anciens modèles peuvent encore consommer énormément d'énergie lorsqu'ils sont utilisés ou simplement mis en service. En fonction du modèle dont vous disposez, sa puissance énergétique peut varier entre 1000 et 3000 watts. Par exemple, la majorité des fers à repasser de la célèbre marque Calor consomment entre 2000 et 2800 watts.

Une consommation qui n'est pas à ignorer, surtout si le fer est couplé à une autre source importante de consommation d'énergie. C'est pourquoi on recommande de ne pas brancher de fer à repasser avec un autre type d'objet susceptible de beaucoup consommer : les appareils de climatisation et chauffage.

En effet, la majorité des radiateur ou climatiseurs d'appoint consomment en fonction de la puissance désirée. Cela peut monter jusqu'à 4000 watts pour les plus énergivores qui sont beaucoup sollicités ! Couplez cette consommation avec celle d'un fer à repasser et vous obtenez un risque de surcharge pour votre prise.

L'ingénieur électricien Luis Aaron Barra, spécialiste en appareils électrique, a notamment déclaré lors d'une émission de radio qu'il fallait toujours tenir compte de la consommation réelle de chaque appareil au moment de l'achat et du branchement. Des objets comme le fer à repasser ou les radiateurs/climatiseurs, qui consomment beaucoup, ne devraient pas être placés sur une même multiprise, surtout si cette dernière est déjà utilisée avec une autre rallonge ou prise bonus. Le risque de surcharge est réel et risquerait de dépasser les capacités limites de la multiprise, résultant en un départ de feu.