Test de la Litter-Robot 4 : une litière connectée simple et efficace

Qui n'a jamais rêvé d'offrir le nec plus ultra à son animal de compagnie ? Nous avons voulu tester la litière connectée Litter-Robot 4 pour vérifier si ce genre d'appareil vaut vraiment le coup.

Lorsque nous avons reçu la proposition de tester la Litter-Robot 4 de la marque Whisker dans notre boite mail, nous avons évidemment été un peu curieux. Une telle machine qui semble tout droit venir du futur et commercialisée à partir de 898 euros en France pour accueillir les déjections de notre cher félin, il y a de quoi rire. Mais comme nous ne jugeons pas sans avoir essayé au préalable, nous avons accepté de nous prêter au jeu et de recevoir un exemplaire de la dernière Litter-Robot 4.

L'occasion idéale pour vérifier si une litière connectée est vraiment utile, facile à mettre en place, et surtout si elle vaut son prix plutôt élevé. La réponse dans notre test de la Litter-Robot 4 de Whisker.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque.

Le récap de notre test de la Litter-Robot 4 Très simple à installer et fonctionne (quasiment) toute seule

et fonctionne (quasiment) toute seule L'application dédiée est claire et intuitive

est claire et intuitive Étonnamment silencieuse Un tarif très élevé qui devrait en décourager plus d'un

qui devrait en décourager plus d'un Un gabarit imposant qui vous obligera à repenser l'aménagement de votre domicile

Un design qui prend un peu de place

Commençons par l'éléphant au milieu de la pièce : la taille de la Litter-Robot 4. N'y allons pas de main morte : l'objet est très imposant. Pour l'installer au sein de notre domicile, il nous a fallu revoir l'organisation de certains de nos meubles afin que la litière puisse rester accessible à notre chat et qu'elle ne soit pas non plus dans le passage. Exit donc le tancarville (et oui, on dit tancarville) et bonjour à la Litter-Robot 4 qui trônera désormais dans un espace dédié de notre salle de bain.

La Litter-Robot 4 prend un peu de place. © Linternaute / Julian Madiot

Avec une largeur de 56 cm et une hauteur de 75 cm, il est difficile de remplacer votre litière traditionnelle par la Litter-Robot 4 si vous ne disposez pas d'un coin dédié. C'est peut-être là le plus gros défaut de l'engin : sa taille et sa hauteur la rende difficile d'installation au sein de certains domiciles. Vérifiez donc que vous avez suffisamment d'espace chez vous avant de passer à l'achat.

Pour autant, le poids de la Litter-Robot 4 n'est pas aussi élevé que l'on pourrait le croire. Majoritairement en plastique, la litière connectée se veut assez simple à transporter. Nous ne disons pas non plus qu'elle est prête à nous suivre en vacances, mais son installation n'est pas très compliqué, que ce soit au niveau matériel que logicielle.

Une installation et un fonctionnement étonnamment faciles

Une telle machine a de quoi inquiéter quant à son installation. Cette dernière s'est finalement avérée être plutôt simple : une fois la Litter-Robot 4 placée à l'endroit désiré, il suffit de la brancher pour la mettre en marche. Le reste de l'installation est à suivre sur une application dédiée. Baptisée Whisker, cette dernière est plutôt bien pensée (mais nous y reviendrons plus tard).

La Litter-Robot 4 dispose de quelques boutons situées sur sa tranche supérieure, mais ces derniers sont assez rarement utilisés. Une fois la litière raccordée à votre réseau wifi (via l'application dédiée), il ne vous reste qu'à y ajouter de la litière agglomérante ou à billes suffisamment petites pour être triées par la machine. Pour les besoins de ce test, nous passerons par de l'agglomérante. Un petit filtre à charbon peut également être placé dans la machine afin d'éviter les mauvaises odeurs, mais il faudra le remplacer de temps à autre. Une fois tout cela mis en place, la machine va alors lancer un premier cycle d'essai.

Lors d'un cycle, la Litter-Robot 4 va tourner sur elle-même en faisant tomber les gros dépôts dans un réservoir dédié. Cela permet donc à la litière d'être toujours propre après le passage de votre félin. C'est ici que nous allons introduire le personnage principal de ce test : notre chatte Moon.

Notre cobaye pour ce test semble enjoué à l'idée de tester la Litter-Robot 4. © Linternaute / Julian Madiot

Les premiers pas de Moon vers la Litter-Robot 4 ne sont clairement pas convaincants. Cela dépendra beaucoup de la curiosité et du courage de votre chat à aller vers de nouveaux objets. C'est pourquoi nous décidons, après 2 jours sans utilisation, de placer Moon directement dans la Litter-Robot 4 pour lui indiquer de l'utiliser (à 900 euros la litière, elle a plutôt intérêt). Elle l'a finalement complètement adopté et l'utilise désormais fréquemment. Nous recommandons cependant de garder l'ancienne litière à côté de la Litter le temps de faire la transition.

Chaque fois que votre chat fait un passage dans la Litter-Robot 4, la litière connectée se nettoie automatiquement. Pour être certain de ne pas s'activer avec votre chat à l'intérieur, l'appareil est pourvu d'une balance précise qui détecte votre choix et son poids moyen. Si vous connaissez déjà ce dernier, il est toujours possible de le préciser dans l'application.

Les déchets ainsi récupérés par la Litter-Box 4 sont stockés dans sa base qu'il vous faudra vider de temps en temps (en moyenne une fois toutes les deux semaines). La litière détecte automatiquement lorsque votre chat a fini d'utiliser l'appareil et attend quelques minutes avant de s'auto-nettoyer. Et voilà, nous avons fait le tour des basiques de la Litter-Box 4 !

Le bac à déchet est aussi simple à mettre en place qu'à retirer. © Linternaute / Julian Madiot

Une application pratique et facile à configurer

L'application Whisker est obligatoire pour configurer la Litter-Box 4, mais vous n'en avez pas forcément besoin par la suite. Elle permet notamment de relier votre litière au réseau wifi et de suivre les cycles effectués, renseigner les informations sur votre chat ou suivre la capacité du bac à déchets.

Pour ce qui est du premier point, l'application vous prévient à chaque fois qu'elle effectue un cycle. Cela permet de s'assurer de son bon fonctionnement (mais également de savoir la fréquence à laquelle votre chat l'utilise). Il est également possible de renseigner les profils de votre ou vos chats avec notamment leurs poids pour que la Litter-Box 4 s'assure qu'elle ne lance pas un cycle en détectant les poids renseignés. La balance est assez précise, mais nous ne recommandons pas d'utiliser l'appareil si vous possédez un chaton qui pourrait être trop léger pour être détecté (et qui aurait, de toute façon, du mal à monter à l'intérieur).

L'application Whisker est simple et pratique à utiliser. © Linternaute / Julian Madiot

Le plus gros avantage de l'application reste le suivi du bac à déchet et l'envoi d'une notification lorsque ce dernier commence à être trop rempli. A ce moment, il vous suffit de tirer la partie basse de la Litter-Box 4 pour découvrir le bac, le vider et y replacer un nouveau sac. Un jeu d'enfant qui ne vous prendra que quelques secondes !

Outre ces fonctions de base, l'application propose également d'autres options un peu plus poussées. Il est notamment possible de sélectionner le temps d'attente pour lancer un cycle après le passage d'un chat ou de lancer les options de la litière (comme un cycle par exemple) directement depuis l'application.

Notez que l'application peut également être partagée avec d'autres membres de votre domicile (ou si votre étrange entourage tient vraiment à savoir lorsque votre chat passe dans sa litière). Pour cela, il vous suffit de partager les identifiants de votre compte Whisker avec eux.

Notre conclusion au test de la Litter-Box 4

Agréable surprise que ce test de la Litter-Box 4. Alors que nous partions avec quelques à-priori sur le sujet, force est de constater que l'appareil s'avère satisfaisant au quotidien. Fini les ramassages à la pelle et le besoin permanent de nettoyer la litière de votre chat : la Litter-Box s'occupe de (presque) tout.

Son prix reste cependant assez élevé pour un produit qui ne comporte pas de caméras pour surveiller le chat. De nombreux accessoires sont cependant disponibles sur le site de Whisker (escaliers, tapis de sol...) pour qui souhaiterait pousser l'expérience à fond. Si la santé de votre chat est un point important pour vous, mais que vous en avez assez de ramasser ses déjections, l'achat d'un tel appareil peut être une bonne idée, sans être pour autant indispensable.