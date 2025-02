Attention si vous éteignez votre télé de cette façon, vous risquez de l'endommager définitivement

Si vous avez l'habitude d'éteindre tous les jours votre poste de télévision, nous vous conseillons d'éviter cette pratique un peu trop répandue.

Malgré l'essor d'internet, la télévision reste un outil de divertissement très prisé des Français. En 2023, le site Statista établissait que près de 92% des foyers en France étaient équipés d'au moins un poste de télévision. Un chiffre qui tend à se réduire d'année en année (il y en avait 98% en 2010), mais qui reste toujours très élevé.

Pour autant, de nombreux consommateurs de programmes TV ne s'accommodent pas vraiment des spécificités liées à leur appareil. La majorité des utilisateurs se contentent donc d'allumer leur télé, de changer de programme et de l'éteindre une fois qu'il n'en ont plus besoin. Si certains vont uniquement passer leur télévision en mode veille, d'autres vont jusqu'à couper le bouton leur permettant de rester en veille. D'autres, plus originaux et prévoyants, peuvent également configurer leur télévision pour qu'elle s'éteigne automatiquement.

Il existe cependant une manière d'éteindre son téléviseur qui est moins recommandée que les autres. D'autant que de nombreux utilisateurs la pratiquent en pensant effectuer un geste économe en énergie et sain pour la planète. En réalité, ils risquent plus d'endommager leur télévision qu'autre chose.

Une télévision peut continuer à consommer un peu d'énergie lorsqu'elle est uniquement éteinte via la télécommande. C'est d'autant plus vrai si vous disposez d'une télévision connectée, qui peut effectuer des mises à jour à votre insu et donc consommer davantage sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est pourquoi certains utilisateurs préfèrent désormais éteindre leur poste de télévision en le débranchant directement sur la prise ou multiprise.

Une technique qui peut se révéler dangereuse pour votre multiprise, mais également pour votre télévision. La majorité des télé modernes sont riches en composants et circuits informatiques. En éteignant votre appareil en débranchant directement sa prise, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement suffisamment important pour endommager le téléviseur.

Les possesseurs de TV avec une qualité d'image OLED doivent être encore plus vigilants. Ces derniers disposent généralement de programmes spécifiques pour éviter les brûlures d'écran (aussi appelées "burn-in"). En les débranchant directement sans les éteindre au préalable, vous risquez d'endommager fortement l'image de votre télévision, voir de la rendre inutilisable.

Pour éteindre correctement votre télévision, il est plutôt recommandé de passer par votre télécommande au préalable. Une fois mise en veille de cette manière, vous pouvez la débrancher si besoin. Si vous disposez d'une multiprise équipée d'un bouton On/Off, vous pouvez également utiliser ce dernier plutôt que de débrancher votre télévision, mais à condition de vous être assuré que cette dernière n'avait pas de mises à jour à effectuer ou n'était en pleine activité.