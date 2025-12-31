Plus personne n'achètera de téléviseur dans 10 ans, son remplaçant est bien plus performant

Si une majorité de Français sont toujours attachés à leur téléviseur, ce dernier pourrait bien être remplacé à l'avenir.

Il est toujours difficile de prévoir de quoi l'avenir sera fait. C'est encore plus vrai lorsque l'on parle de nouvelles technologies tant ces dernières peuvent se développer à une vitesse folle. Il suffit de voir l'expansion ahurissante de l'intelligence artificielle ces dernières années et son développement massif, que certains comparent déjà à l'apparition d'internet dans nos foyers.

Il existe cependant des appareils qui traversent le temps. C'est le cas de la télévision. Certes, ce petit poste d'images animées a bien évolué depuis sa première transmission publique au début des années 1900, mais son principe reste toujours globalement le même : un boitier chargé de recevoir des ondes diffusant des images. Mais si on vous disait que la télévision, telle que nous la connaissons aujourd'hui, allait être remplacée d'ici les dix prochaines années ?

C'est la théorie folle avancée par plusieurs experts dans le domaine de l'image et du son, notamment Caspar von Allwörden, journaliste éditorial pour le site allemand t3n - digital pioneers, spécialiste en nouvelles technologies depuis près de vingt ans. Selon ce dernier, la télévision que nous connaissons et apprécions aujourd'hui est déjà dépassée et son remplaçant commence à peine à arriver dans nos foyers.

Plutôt que de simplement regarder vos contenus préférés sur un écran stable et fixe, pourquoi ne pas en profiter où que vous soyez dans votre domicile et sans écran physique ? Si l'idée peut paraitre complètement folle, elle n'est pas si éloignée que ça de la réalité. Les théories les plus avancées sur le remplaçant du téléviseur s'accordent sur un produit en particulier qui est déjà commercialisé : l'écran virtuel.

Concrètement, il s'agit d'un ou plusieurs écrans qui existeraient au travers de lunettes ou d'un casque connecté. Vous commencez peut-être à voir plus précisément de quoi nous parlons puisqu'il existe déjà des casques de réalité mixte qui permettent de visualiser la télévision, à l'instar de l'Apple Vision Pro, commercialisé depuis le début d'année 2024.

Ce type de casque tendrait donc à remplacer nos anciens téléviseurs d'ici quelques années. Le plus gros avantage de ce type d'appareil est de pouvoir se déplacer chez soi tout en gardant nos écrans à proximité. Des casques comme l'Apple Vision Pro permettent de laisser vos écrans virtuels à un endroit fixe de votre domicile, mais également de les transporter avec vous lorsque vous vous déplacez.

Ce type de casque présente néanmoins deux inconvénients de taille pour remplacer la traditionnelle télévision. Le premier étant le poids. Porter un casque pendant de longues heures peut rapidement être inconfortable et donner lieu à quelques maux de tête. Le second gros inconvénient est de vous isoler complètement. Si vous regardez une série sur votre casque de réalité mixte, personne d'autre dans votre domicile ne peut en profiter avec vous. Il faudra donc attendre de voir si les fabricants de tels produits comme Apple ou Meta s'emparent de ce sujet afin de conquérir davantage d'utilisateurs.