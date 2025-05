"Des sifflements en permanence" : ce petit bruit du compteur Linky est-il la preuve du danger des ondes émises ?

Une décision de justice favorable à un possesseur de compteur Linky a pris en compte l'impact d'ondes provenant du boitier. Sont-elles dangereuses ?

Cela fait maintenant près de 10 ans qu'il est entré dans les foyers. Devenu quasi obligatoire, le compteur Linky fait régulièrement l'objet de critiques de la part de ses détracteurs, qui se méfient du petit boitier jaune, installé "de force" chez la majorité des Français. Parmi les arguments qui reviennent fréquemment, on retrouve la mention d'ondes néfastes pour la santé. Une théorie régulièrement réfutée par Enedis.

Pourtant, en avril 2023, un usager du nom de Joseph Cascina a obtenu devant le tribunal de Saint-Etienne le retrait de son compteur Linky. Un jugement confirmé par la cour d'appel de Lyon en novembre de la même année. La raison ? Il a été estimé que le petit boitier a pu avoir un impact sur sa vie quotidienne.

Le principal intéressé s'est exprimé dans plusieurs médias dont France 3 à ce sujet : depuis l'installation du compteur Linky à son domicile, Joseph Cascina se plaignait d'entendre des sifflements stridents "en permanence" chez lui, qui disparaissaient une fois à l'extérieur. Ce n'est qu'au bout de trois ans et demi de procès que le Ligérien, qui dit avoir vécu un enfer, parviendra à obtenir gain de cause et le rétablissement de son ancien compteur. Depuis, "75% des symptômes ont disparu du jour au lendemain", souligne-t-il dans Le Progrès.

Reste que le jugement s'est basé sur un principe de précaution et que Joseph Cascina y a été considéré comme "électrosensible". Un mal assez rare et encore méconnu, même dans le monde médical et scientifique, qui toucherait moins de 5% de la population selon l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Il s'agirait d'une intolérance aux champs électromagnétiques émis par les antennes, radios, téléphones et même les appareils ménagers.

Linky est-il en cause ? Quelques semaines après le premier verdict, en mai 2023, une étude de l'Anses elle-même rappelait que les niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques émis par le compteur étaient semblables à ceux des chargeurs d'appareils domestiques, ou encore des plaques à induction. Le rapport soulignera tout de même que "la question de l'exposition globale des personnes aux champs électromagnétiques devrait être anticipée et systématisée".

Une nouvelle étude de l'Anses sur l'électrohypersensibilité est donc en cours et ses résultats attendus en 2025. En attendant, nombre de clients rapportent eux aussi des bruits provenant de leur compteur. Si de petits claquements sont normaux (minuterie, passage en heures creuses...), un bip répété, un bourdonnement ou un sifflement plus forts seront plus inquiétants (desserage des vis, dysfonctionnement ou autre). Dans sa FAQ, Enedis attribue certains bruits à une "surcharge d'ampérage" ou "un dysfonctionnement du disjoncteur".

Quant aux problème d'électrosensibilité, le gestionnaire précise que l'affaire de 2023 "fait figure d'exception et ne reflète en rien la jurisprudence relative à l'installation des compteurs Linky". Si vous même vous entendez un drôle de bruit depuis l'installation du boitier, il est conseillé de vous tourner vers un électricien. Si vous pensez être atteint d'électrosensibilité, il convient d'en parler à un médecin.