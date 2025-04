Il y a une distance à respecter lorsque vous regardez la télé, ne vous approchez surtout pas plus de l'écran

On l'a tous oublié, mais il y a une distance à respecter pour regarder la télé. Et elle est assez simple à trouver.

Vous venez de vous acheter une nouvelle télévision flambant neuve ? Vous avez sûrement hâte de l'installer dans votre domicile, mais savez-vous déjà où vous allez la placer ? Peu de personnes font réellement attention à ce détail et pourtant, la position d'une télévision par rapport au canapé (ou disons à l'emplacement d'où on va la regarder) est important. Tout d'abord pour les yeux ! Une TV trop rapprochée ou éloignée peut demander des efforts supplémentaires à vos yeux qui vont alors se fatiguer bien plus rapidement ou même vous causer des maux de tête. Cela est d'autant plus important sur le long terme, la santé de vos yeux étant e, jeu dans certains cas de figure.

Mais la position d'une télévision est également importante pour tirer au mieux parti des qualités de votre appareil et bénéficier de la meilleure image possible. Pour vous assurer que votre télévision soit bien placée, il convient de respecter quelques règles et calculs assez rudimentaires, mais qui peuvent changer du tout au tout en fonction de votre modèle.

Les deux points que vous devriez connaitre avant de choisir le bon placement pour votre télévision sont sa taille d'écran et sa qualité d'image. Parmi les tailles d'écran les plus réparties sur le marché, on retient généralement les téléviseurs 40, 48 et 55 pouces. Il existe bien évidemment d'autres tailles, mais certaines en sont très proches (notamment les 39 et 49 pouces) et bien moins courantes en magasin. Pour connaître la taille d'écran de votre téléviseur, il suffit de regarder sur son carton ou même sa référence en ligne. Vous pouvez aussi prendre un mètre et mesurer la taille en partant du bord inférieur de l'écran jusqu'au bord supérieur de l'autre côté de la TV. Il faudra cependant convertir ces centimètres en pouce, mais gardez en tête que 40 pouces revient à 101 cm, 48 pouces est égal à 121 cm et 55 pouces signifie 139 cm.

Vous avez la taille de votre écran ? Parfait, il ne vous manque plus qu'une donnée, à savoir la qualité de l'image. La plupart des téléviseurs aujourd'hui proposent des qualité HD (1080p) ou UHD (4K). Si vous disposez d'une TV avec qualité HD, votre distance par rapport à cette dernière doit être de 2 à 3 fois la taille de l'écran. Par exemple, pour une TV HD d'une taille de 55 pouces (donc 139-140 cm), vous devriez être placé à au moins 2,8 et jusqu'à 4,2 mètres de l'écran.

Si, à l'inverse, vous disposez d'une TV de qualité UHD 4K, alors vous devriez vous placer à au moins 1,5 à 2,5 fois la taille de son écran. Par exemple, pour un téléviseur de 55 pouces (environ 140 cm), la distance idéale de visionnage serait entre 2,10 et 3,50 mètres.

Pour une expérience plus immersive, notamment lorsque vous regardez un film ou jouez à un jeu vidéo, il est possible de se rapprocher un peu de l'écran, mais cela n'est pas conseillé sur une longue durée. Vous n'allez que fatiguer vos yeux rapidement et nuire à la qualité d'image globale que votre téléviseur est capable d'afficher.