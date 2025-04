Le nombre de postes explose grâce à ChatGPT et c'est très bien payé : cet emploi en plein boom a de l'avenir

ChatGPT a bouleversé nos habitudes, mais également le marché du travail avec de nouvelles offres très bien rémunérées.

L'essor de l'intelligence artificielle, et notamment de ChatGPT, a provoqué de nombreux bouleversements, y compris au travail. Si certains craignent que leur job ne soit remplacé par l'intelligence artificielle, d'autres embrassent complètement ces changements en profitant de l'IA comme d'une opportunité pour progresser. En moins d'un an, on estime que les recherches de jobs en rapport avec l'IA ont augmenté de près de 124%.

L'intelligence artificielle a donc clairement le vent en poupe dans les recrutements et il n'est pas rare que la question soit abordée lors d'un entretien d'embauche. Selon une étude du site AIMaps, alors que les offres d'emplois globales ont baissé d'environ 17% sur la fin d'année 2022, le nombre d'offres en rapport avec l'IA a bondi de 68% aux Etats-Unis. Certains métiers profitent davantage de l'essor de l'IA et on voit même les salaires exploser dans certains emplois. L'un d'eux est devenu un incontournable, notamment sur Linkedin.

L'un des métiers en plein essor de nos jours semble bien être celui de "consultant IA". Selon Linkedin, il s'agirait même du métier avec la plus grande progression de recherches et recrutement aux Etats-Unis en 2024. De nombreuses entreprises, désireuses de ne pas rater le train de l'intelligence artificielle, cherchent désormais à recruter le plus vite possible des experts sur le sujet, afin de piloter la stratégie IA de leur firme.

Une situation idéale pour bien gagner sa vie. Le consultant IA a désormais une valeur bien plus grande aux yeux des entreprises. Le salaire peut varier énormément en fonction de ses missions et de son implication. Selon le site Forbes, qui a interrogé cinq consultants IA sur leur situation, le salaire varie entre 530 dollars par heure (soit quasiment autant en euros), pour fournir de l'aide à des personnes désireuses d'apprendre l'IA, à 175 000 dollars la prestation, pour résoudre des problèmes critiques sur un projet commercial par exemple.

L'autre grande avantage du consultant IA est qu'il n'aura pas à s'inquiéter de l'essor de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Selon un rapport de l'institut McKinsey, près de 45% des activités réalisées par des consultants pourraient être remplacées par de l'IA. Ce triste constat ne touche cependant pas les consultants en intelligence artificielle puisqu'ils sont ceux qui vont vous dire de quels consultants vous avez toujours besoin ou non. Voilà de quoi négocier un excellent salaire, tout en s'assurant de garder une place de choix sur le marché des recrutements.