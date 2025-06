Si vous disposez d'un port USB libre sur votre téléviseur, vous passez à côté de 5 fonctionnalités très pratiques

Le port USB d'un téléviseur peut s'avérer très utile et délivrer des fonctionnalités inédites.

Si vous disposez d'une télévision plus ou moins récente, il y a de fortes chances que cette dernière dispose d'un ou même plusieurs ports USB. Beaucoup d'utilisateurs ignorent cependant totalement ces ports ou même leur utilité. Pour la plupart, la présence d'un port USB sur un téléviseur permet avant tout de brancher une clé USB pour visualiser des photos. S'il s'agit bel et bien d'une utilisation très pratique, elle ne représente qu'une infime partie des possibilités offertes par ce fameux port USB.

Votre port USB peut tout aussi bien servir à visualiser vos photos de vacances sur un grand écran qu'à lancer des vidéos ou profiter de votre musique. Pour cela, installez simplement des fichiers au format MP3 sur une clé USB ou un disque dur compatible avec votre télévision. Branchez ces derniers au port USB et vous pourrez alors utilisez votre TV pour diffuser votre musique chez vous ! Un moyen ingénieux de mettre de l'ambiance dans votre salon.

Ce port USB peut avoir bien d'autres fonctions. Réfléchissez un peu : à quoi peut bien servir un tel port en général ? A recharger un appareil pardi ! Vous pouvez donc utiliser le port USB de votre télévision pour recharger un smartphone ou une console de jeu par exemple. Une fonctionnalité qui peut s'avérer très pratique si les prises de votre domicile ou de votre hôtel sont déjà toutes sollicitées.

Une autre fonction souvent ignorée concernant le port USB des télévision permet de mettre à jour votre appareil plus rapidement que via le menu internet de la télévision. Il n'est effectivement pas rare que les constructeurs de TV mettent à disposition les logiciels de mises à jour de leurs produits sur leurs sites web. Samsung propose, par exemple, les manuels mais également les installations de ses téléviseurs sur son site officiel. Placez simplement le programme d'installation sur une clé USB ou un disque dur et branchez ce dernier directement sur votre TV.

Vous ne souhaitez absolument pas manquer votre show TV préféré ? Cela tombe bien, certaines télévisions permettent d'enregistrer des émissions en utilisant leur port USB. Branchez simplement un disque dur externe compatible et vous pourriez retrouver l'option pour enregistrer votre programme directement sur votre appareil de stockage.

Enfin, le port USB de votre télévision peut également servir à y brancher des périphériques. Si certains penseront directement au combo clavier/souris pour naviguer plus efficacement dans les menus, nous préférons suggérer l'utilisation d'une webcam. Certaines télévisions peuvent prendre en charge votre webcam afin de réaliser des appels visio de bien meilleure qualité, et ce, directement dans votre salon ! Branchez simplement votre caméra et placez-là sur un bord fixe (ou au-dessus de votre TV si vous le pouvez) pour créer votre propre écran de visioconférence.